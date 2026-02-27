’God of War: Sons of Sparta’ habilita modo cooperativo tras críticas de la comunidad por bloqueo inicial

- crédito PlayStation

God of War Sons of Sparta, la nueva precuela exclusiva para PlayStation 5 desarrollada por Mega Cat Studios en colaboración con Sony Santa Monica, ha generado diversas reacciones en su comunidad tras su lanzamiento. Desde ahora, el esperado modo multijugador local Foso de Agonías puede desbloquearse en cualquier momento mediante un sencillo código, eliminando la restricción inicial que exigía completar la campaña principal antes de acceder a él.

Esta medida es una respuesta directa a la controversia surgida en redes sociales y foros, ya que, días después del estreno, los jugadores descubrieron que la función cooperativa anunciada solo estaba disponible como contenido desbloqueable al final del juego.

Polémica por la ausencia inicial del modo cooperativo

El estreno de God of War Sons of Sparta estuvo marcado por la confusión en buena parte de su base de seguidores. Aunque la publicidad indicaba que el juego era apto para uno o dos jugadores, no aclaraba que el modo cooperativo, el Foso de Agonías, solamente estaría accesible tras concluir la historia principal. Esto provocó reacciones negativas inmediatas, especialmente en redes sociales, donde la comunidad manifestó su inconformidad y señaló posibles casos de publicidad engañosa. Para muchos jugadores, la posibilidad de disfrutar partidas en cooperativo desde el inicio era uno de los principales atractivos de la entrega, sobre todo por la opción de que un segundo jugador pudiera controlar a Deimos, el hermano de Kratos.

Sony y Mega Cat Studios recibieron críticas directas en las que se calificaba la decisión como poco comprensible y se reprochaba la falta de transparencia en la información publicada antes del lanzamiento. Este descontento no pasó desapercibido y pocos días después se produjo una respuesta oficial por parte de la empresa.

Acceso anticipado al cooperativo mediante un código especial

En respuesta a la polémica y a las persistentes solicitudes de los seguidores, Sony anunció la posibilidad de desbloquear anticipadamente el modo Foso de Agonías mediante un código secreto. Al introducir la combinación de botones Arriba, Arriba, Abajo, Abajo, Izquierda, Derecha, Izquierda, Derecha, L1, R1, Panel táctil en la pantalla de título, los jugadores pueden acceder inmediatamente a este contenido. De este modo, la experiencia cooperativa local queda disponible tanto para partidas en solitario con Kratos como para aquellas en las que un segundo jugador controla a Deimos, sin requerir haber terminado la campaña principal de la precuela.

Según explicó el estudio, la restricción inicial se basaba en lo que denominaron curva de dificultad y aprendizaje: el Foso de Agonías es un modo de desafío de tipo roguelite, diseñado para ofrecer combates diferentes en cada sesión, con nuevos enemigos y recompensas. La intención original era que los jugadores estuvieran suficientemente preparados para afrontar este modo después de dominar las armas y mecánicas principales del juego. No obstante, el interés y la presión de la comunidad motivaron el cambio de política, priorizando la accesibilidad para todos los usuarios.

Como metroidvania, God of War: Sons of Sparta ofrece progresión clásica, zonas bloqueadas, enemigos variados y jefes desafiantes.

Impacto en la experiencia del jugador y antecedentes en la industria

La integración del código para desbloquear el Foso de Agonías representa una respuesta positiva para la comunidad, que ahora puede disfrutar desde el primer día de la propuesta cooperativa de God of War Sons of Sparta. Esta modificación también pone de manifiesto la capacidad de respuesta de los desarrolladores al considerar el feedback inmediato proveniente de redes sociales y foros especializados. Algunos usuarios con experiencia han comparado este caso con otros lanzamientos recientes en los que la percepción de publicidad engañosa ocasionó daños a la reputación de las franquicias e incluso la solicitud de reembolsos.

Más allá del cambio específico, este episodio resalta el reto que enfrentan los estudios a la hora de equilibrar el diseño intencional de los modos de juego —como reservar el contenido cooperativo como recompensa por completar la campaña— frente a la demanda de los jugadores de acceder a diferentes modos en el momento que deseen. Diversas investigaciones señalan que la incorporación de modos cooperativos locales contribuye al aumento en la participación y satisfacción de los jugadores, especialmente en consolas orientadas a la familia como PlayStation 5.

Por otro lado, Sony ha confirmado que se encuentra en desarrollo una nueva serie de remakes de la trilogía original griega de God of War, aunque estos proyectos todavía están en una etapa temprana. Mientras tanto, la atención se centra en la evolución de God of War Sons of Sparta tras su salida al mercado, tanto en términos de la acogida de sus modos de juego como de la relación dinámica entre desarrolladores y comunidad.