Malditos Nerds

Microsoft suma High On Life 2, Madden NFL 26 y Avatar: Frontiers of Pandora a Game Pass en febrero

Más de una docena de títulos renuevan el catálogo de Game Pass en febrero, con juegos día uno y estrenos de grandes franquicias

Avatar: Frontiers of Pandora, de Ubisoft.
Avatar: Frontiers of Pandora, de Ubisoft.

Microsoft ha anunciado que durante la primera quincena de febrero se sumarán a Game Pass títulos como High On Life 2, Madden NFL 26 y Avatar: Frontiers of Pandora, configurando uno de los periodos más activos en cuanto a lanzamientos simultáneos dentro de este servicio de suscripción de videojuegos.

Calendario de estrenos y disponibilidad de los nuevos títulos

La actualización prevista para febrero en Game Pass empieza con el acceso inmediato a Final Fantasy II y Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, que ya pueden ser descargados por los usuarios de Game Pass. Desde el 5 de febrero, se incorporan Madden NFL 26, que introduce nuevas funciones de juego junto a modos renovados como Franchise, Superstar y Ultimate Team, y Paw Patrol Rescue Wheels: Championship, una opción pensada para el público infantil y familiar con modos de carreras cooperativas.

El 10 de febrero llegará Relooted, un juego de acción y sigilo donde el jugador asume el rol de un ladrón encargado de recuperar artefactos africanos de museos occidentales. A partir del 12 de febrero, estarán disponibles BlazBlue: Entropy Effect X, un roguelite de acción con un marcado estilo visual japonés, y Roadside Research, que sitúa al jugador en un escenario cómico dentro de un simulador de estación de servicio extraterrestre.

El lanzamiento de High On Life 2 en Game Pass está programado para el 13 de febrero, y promete mantener e incluso superar el humor particular y la jugabilidad accesible del primer título. Ese mismo día también se sumará al catálogo Kingdom Come: Deliverance, un aclamado RPG de mundo abierto ambientado en la Bohemia medieval. El 17 de febrero, Avatar: Frontiers of Pandora ofrecerá una experiencia de acción y aventura en primera persona basada en el universo cinematográfico, con la adición de un modo en tercera persona. Finalmente, Starsand Island incrementará la diversidad de géneros disponibles durante la quincena.

BlazBlue: Entropy Effect X, de 91ACT.
BlazBlue: Entropy Effect X, de 91ACT.

Impacto para los usuarios y novedades en la plataforma

La cantidad y calidad de los títulos incluidos refuerza la estrategia de Microsoft para consolidar a Game Pass como el servicio más completo de la industria del videojuego. Los jugadores, sobre todo aquellos con Game Pass Ultimate, podrán acceder desde el primer día a estrenos como High On Life 2, un beneficio que destaca frente a la competencia y resulta atractivo tanto para seguidores de las franquicias presentes como para quienes buscan descubrir nuevas propuestas.

También se destacan beneficios adicionales, como paquetes de contenido exclusivo para juegos como The First Descendant o Rainbow Six Siege, agregando valor a la suscripción. No obstante, no todas son incorporaciones: Microsoft ha informado que Madden NFL 24 dejará de estar disponible en Game Pass a partir del 15 de febrero, por lo que los usuarios deben aprovechar el tiempo restante o considerar la compra definitiva del juego antes de su eliminación.

Detalles específicos y repercusiones para los suscriptores

Un aspecto particular de esta actualización es la diversidad de géneros y estilos incluidos en los títulos recientes, lo que permite llegar tanto a jugadores casuales, con propuestas como Paw Patrol Rescue Wheels: Championship, como a usuarios más experimentados mediante franquicias históricas o spin-offs, como Final Fantasy II.

En relación a la competencia, la incorporación de títulos como Avatar: Frontiers of Pandora en su versión completa y la constante actualización del catálogo otorgan a Microsoft una ventaja respecto a otros servicios de suscripción. Para los usuarios, esto implica la oportunidad de conocer juegos de gran presupuesto a un bajo precio, aunque también los obliga a estar atentos a las fechas de salida para no perder el acceso a los títulos sin previo aviso.

