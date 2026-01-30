Zenless Zone Zero recibirá su versión 2.6 el próximo 6 de febrero

Zenless Zone Zero, de HoYoverse.

La versión 2.6 de Zenless Zone Zero, titulada Encore for an Old Dream, estará disponible a partir del 6 de febrero y representa un punto importante en la narrativa y experiencia de este juego desarrollado por HoYoverse.

Esta actualización se centra en la celebración anual del Gilded Carrot Day en la ciudad ficticia de New Eridu. Ofrece el debut del grupo idol Angels of Delusion y añade nuevos personajes, eventos, recompensas y modos de juego para todos los jugadores.

Aparición del grupo Angels of Delusion y nuevos agentes jugables

El principal atractivo de esta actualización es la inclusión jugable del grupo Angels of Delusion. Sunna y Aria, los nuevos personajes, presentan dos estilos diferentes de combate y apoyo. Sunna es una agente S-Rank de soporte físico, especializada en aumentar las capacidades ofensivas de los compañeros enfocados en el ataque y de los expertos en anomalías. Gracias a su mascota Bubblegum, puede marcar a los enemigos y detonar esa marca para mejorar el daño del equipo. Su habilidad definitiva permite la entrada rápida de otros integrantes al combate y genera un daño considerable utilizando su gran martillo.

Por otro lado, Aria es la vocalista principal de Angels of Delusion y una agente de anomalía Ether. Tiene la capacidad de alternar entre sus formas constructo e idol, adaptándose a diversas situaciones de combate y realizando grandes cantidades de daño en ráfagas contra adversarios que han sido afectados por anomalías. Los jugadores también contarán con el apoyo de Bangboo Biggest Fan, el presidente del club de fans, encargado de restaurar puntos de vida y potenciar el ataque del equipo si hay dos miembros de Angels of Delusion en el campo. Asimismo, la versión 2.6 traerá de vuelta, por tiempo limitado, a Yixuan y Yuzuha en la rotación de banners.

Eventos principales y ajustes en los modos de juego

El evento principal, llamado A Harmony of Delusions, permite que los jugadores asuman el papel del personal de backstage que apoya a Angels of Delusion en su progreso. Los Proxies deben gestionar las actividades de entrenamiento y administración de redes sociales, guiando el crecimiento del grupo idol mediante un minijuego rítmico y nuevas estrategias en la aventura Marcel, la cual suma nuevos mapas y mecánicas.

Por otra parte, el modo Hollow Zero incorpora la función Operación Matrix, que propone desafíos semanales con mecánicas particulares. Los equipos deben estar conformados por tres agentes principales, un Bangboo y un agente auxiliar, haciendo uso de artefactos recién introducidos denominados Resonia y herramientas personalizadas de acuerdo al agente elegido. Esta actualización también suma la función de barrido, que agiliza el progreso y permite a los jugadores optimizar su tiempo en el juego para explorar a fondo todos los contenidos disponibles.

Recompensas y repercusiones en la comunidad

Con motivo de la festividad Gilded Carrot Day, esta actualización ofrece actividades exclusivas y recompensas que alcanzan cifras inéditas dentro del juego. Los jugadores podrán acceder a un Inter-Knot Membership, que entrega bonificaciones y objetos virtuales a través de acciones simples como iniciar sesión cada día o cumplir metas específicas de tiempo limitado, entre el 14 y el 23 de febrero.

Además, los agentes Lycaon y Harumasa recibirán mejoras y ajustes en sus habilidades, mientras que Pan Yinhu tendrá un atuendo especial disponible exclusivamente durante un evento de tiempo limitado. Estas incorporaciones buscan atraer tanto a jugadores con experiencia como a quienes buscan nuevas opciones estratégicas.

De esta manera, la actualización Encore for an Old Dream aporta variedad a la dinámica del juego y fortalece la interacción entre los miembros de la comunidad, consolidando el compromiso de Zenless Zone Zero con una experiencia dinámica, inclusiva y en constante crecimiento.