Malditos Nerds

Ubisoft ejecuta una ola de despidos en Massive Entertainment, estudio detrás de Avatar: Frontiers of Pandora

Massive Entertainment, conocido por The Division y Avatar: Frontiers of Pandora, atraviesa un proceso de reestructuración interna

Avatar: Frontiers of Pandora, de
Avatar: Frontiers of Pandora, de Ubisoft.

Ubisoft ha confirmado una nueva serie de recortes de personal en Massive Entertainment, su filial sueca responsable de títulos como The Division y Avatar: Frontiers of Pandora. Esta decisión dejará a 55 empleados sin trabajo en las oficinas de Malmö y Estocolmo.

El anuncio se da en el contexto de una reorganización global comunicada por la compañía, cuyo objetivo es adaptarse a una nueva hoja de ruta y enfocar los recursos en proyectos clave. Además, los despidos se producen poco después de la implementación de un programa de salida voluntaria y del cierre de la sede de Halifax, lo que evidencia una tendencia hacia ajustes internos a nivel corporativo.

Contexto y razones de la reestructuración

Ubisoft ha explicado que la reestructuración en Massive Entertainment surge tras la finalización de un programa voluntario de salidas que concluirá en 2025 y después de definir una hoja de ruta a largo plazo para su filial sueca. Según la empresa, la decisión no está relacionada con el desempeño individual ni con la calidad del trabajo de los empleados, sino que responde a necesidades organizativas enfocadas en asegurar la viabilidad de los proyectos principales. Massive Entertainment se concentrará exclusivamente en el desarrollo y soporte de la franquicia The Division, la evolución del motor gráfico Snowdrop y la plataforma Ubisoft Connect.

Esta reorganización coincide con otros movimientos internos de Ubisoft, como la creación de Vantage Studios, un nuevo equipo subsidiario en parte propiedad de Tencent. Estos cambios forman parte de un esfuerzo de la sede principal francesa para descentralizar la toma de decisiones, otorgar mayor autonomía creativa a sus filiales y redefinir las franquicias principales en un mercado cada vez más competitivo y cambiante.

Los despidos han sido comunicados directamente a los trabajadores afectados, quienes, según Ubisoft, recibirán apoyo y estarán sujetos al protocolo que dicta la legislación laboral sueca. Para los desarrolladores y sus familias, esta situación representa una fuerte dificultad, sumándose a la incertidumbre laboral que viene afectando al sector de los videojuegos en los últimos años. El reciente cierre del estudio de Halifax y la reestructuración en RedLynx, también filial de Ubisoft, refuerzan un patrón de reducción de personal y consolidación de equipos en la multinacional, impactando a cientos de empleados en diferentes ubicaciones y poniendo en duda la estabilidad laboral en la industria.

Avatar: Frontiers of Pandora -
Avatar: Frontiers of Pandora - From the Ashes, de Massive Entertainment.

Prioridades y proyectos estratégicos actuales en Massive Entertainment y Ubisoft

Aunque se han producido recortes en la plantilla, Ubisoft asegura que Massive Entertainment seguirá desempeñando un papel central como estudio principal de la franquicia The Division. El desarrollo de The Division 3, anunciado en 2023 aunque sin que se haya hecho público material sobre el juego hasta la fecha, continúa previsto y se espera que tenga un impacto similar al lanzamiento del primer juego, según declaraciones recientes del productor Julian Gerighty. El estudio también seguirá brindando soporte a The Division 2 y será responsable del motor Snowdrop, utilizado en otros proyectos de la compañía.

En paralelo, Massive Entertainment trabaja en un nuevo juego centrado en innovación y tecnología, del cual se darán más detalles en el futuro. Sin embargo, los recientes despidos implican que el equipo responsable es ahora más reducido, lo que podría influir en los tiempos de desarrollo y en el alcance de las nuevas iniciativas.

Consecuencias recientes y tendencias del sector del videojuego

La reestructuración en Massive Entertainment y los despidos en Ubisoft se inscriben en una tendencia más amplia que afecta a la industria del videojuego. El incremento de despidos, cierres de estudios y consolidación de equipos responde a un contexto de inestabilidad económica, mayores costos de desarrollo y presión por lograr rentabilidad con franquicias ya establecidas. Para los trabajadores del sector, este escenario implica mayor inestabilidad laboral y la necesidad de adaptarse constantemente a nuevas funciones.

La creación de subsidiarias como Vantage Studios, que gestiona franquicias como Rainbow Six, Assassin’s Creed y Far Cry y cuenta con participación de inversores externos como Tencent, introduce nuevos elementos y posibles tensiones en la administración de sagas reconocidas. Si bien la dirección creativa y organizativa sigue a cargo de ejecutivos de Ubisoft, la evolución hacia un modelo menos centralizado busca responder a los desafíos que plantea un mercado globalizado, enfocado cada vez más en contenido digital y servicios en línea.

