Rebel Wolves reafirma que su primer videojuego, The Blood of Dawnwalker, llegará este año

El estudio Rebel Wolves, liderado por el director de The Witcher 3, confirmó oficialmente el lanzamiento para 2026 de su primer título

The Blood of Dawnwalker, de
The Blood of Dawnwalker, de Rebel Wolves.

The Blood of Dawnwalker es el primer proyecto del estudio Rebel Wolves, dirigido por Konrad Tomaszkiewicz, conocido por su trabajo como director en The Witcher 3. Tras la confirmación de su ventana de lanzamiento, este título se ubicó como uno de los más anticipados para 2026.

El juego estará disponible para PC, PlayStation 5 y Xbox Series bajo la edición de Bandai Namco, y propone diferenciarse a través de su entorno vampírico y sistemas de juego innovadores.

Un primer proyecto con grandes aspiraciones

The Blood of Dawnwalker representa el inicio de Rebel Wolves, un equipo creado por Konrad Tomaszkiewicz luego de su trabajo en proyectos destacados como The Witcher 3: Wild Hunt. Desde su presentación, el juego ha mantenido el interés del público con presentaciones en importantes ferias como Gamescom.

Los responsables del estudio han indicado que la retroalimentación de los jugadores durante estos eventos ha influido de manera significativa en las decisiones relacionadas con el diseño y la narrativa, aunque aclaran que no será posible implementar todas las sugerencias recibidas. Esta disposición al diálogo con la comunidad busca equilibrar la visión artística del estudio con las expectativas de los jugadores.

La ambientación y su influencia en la experiencia de juego

La historia del juego se desarrolla en una versión alternativa del sureste de Europa en el siglo XIV, donde el protagonista, Coen, experimenta una doble existencia: humano durante el día y vampiro durante la noche. Esta dualidad no solo se refleja en la narrativa, sino que también afecta las mecánicas de juego; en el día, el jugador dispone de ciertas habilidades y posibilidades de interacción, mientras que al caer la noche, se activan poderes vampíricos y aparecen nuevas amenazas.

Esta estructura pretende ofrecer una experiencia distinta y desafía a los jugadores a adaptarse a cambios constantes en el entorno, los enemigos y las oportunidades de progresar en las misiones. Además, el equipo ha confirmado que el juego incluirá un límite de tiempo estricto: los eventos transcurren a lo largo de 30 días dentro del juego, lo cual hace imposible descubrir todo en una sola partida y favorece la rejugabilidad.

Detalles técnicos y expectativas para el futuro

En el apartado técnico, Rebel Wolves ha optado por Unreal Engine 5 para aprovechar al máximo la capacidad visual y ofrecer una ambientación rica en detalles. El estudio ha asegurado que continuará publicando actualizaciones hasta el lanzamiento, incluyendo nuevos avances y demostraciones jugables centradas en las mecánicas, localizaciones y criaturas del juego.

Aunque todavía no se ha anunciado una fecha concreta, el flujo constante de información y el compromiso del estudio con la comunidad mantienen altas las expectativas para un RPG que podría ser uno de los más innovadores del año.

