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Digital Bros se convierte en dueño de ‘Wuchang: Fallen Feathers’ tras comprar los derechos de la franquicia

El éxito comercial inicial de Wuchang no evitó la desaparición de su estudio creador

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WUCHANG: Fallen Feathers, de Leenzee Games.
WUCHANG: Fallen Feathers, de Leenzee Games.

El videojuego Wuchang: Fallen Feathers, uno de los RPG soulslike más comentados tras su lanzamiento mundial en julio de 2025, ha experimentado un cambio de rumbo significativo. Digital Bros, conglomerado italiano propietario de 505 Games, anunció la compra de todos los derechos de su propiedad intelectual por 4 millones de euros, asegurando así el futuro de la franquicia después del cierre inesperado de Leenzee Games, el estudio original desarrollador.

Tras un lanzamiento exitoso y ventas que superaron el millón de copias, la desaparición del estudio chino amenazaba la continuidad del juego, pero Digital Bros confirma con esta adquisición el control total de la licencia y de sus futuros ingresos.

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Éxito inicial y posterior declive del estudio desarrollador

Wuchang: Fallen Feathers debutó en julio de 2025 con gran éxito, vendiendo un millón de copias durante sus primeras semanas y atrayendo a más de 130,000 jugadores simultáneos en la plataforma Steam, una cifra destacable para un estudio independiente de China. Diversos analistas consideraron el título como una sorpresa en el género, al combinar acción y elementos de RPG que le otorgaron un lugar importante en la lista de los más vendidos y le proporcionaron ingresos estimados en unos 30 millones de euros.

Sin embargo, tras su lanzamiento, el estudio reconoció la presencia de problemas de rendimiento y algunos errores, comprometiéndose a corregirlos. Con el paso del tiempo, la presencia pública de Leenzee Games fue disminuyendo y, hacia mediados de 2025, comenzaron los rumores acerca del cierre del estudio.

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Esta situación fue confirmada finalmente a principios de abril de 2026: Leenzee Games estaba oficialmente disuelto, con solo un pequeño grupo de empleados realizando funciones de soporte. La ausencia de comunicación oficial tanto por parte del estudio como de su editora 505 Games solo incrementó la confusión en torno al futuro de Wuchang: Fallen Feathers, generando incertidumbre entre sus seguidores.

Detalles de la compra y sus consecuencias

Con el anuncio de Digital Bros, se conoció que la adquisición abarca la totalidad de la propiedad intelectual de Wuchang: Fallen Feathers. Esto proporciona a la empresa europea el control total sobre todos los ingresos presentes y futuros relacionados con el juego y elimina cualquier obligación de pago de regalías a los desarrolladores anteriores. El comunicado de Digital Bros enfatiza la importancia estratégica de esta operación, destacando que permitirá mayor agilidad en la toma de decisiones sobre el futuro de la franquicia y facilitará futuras inversiones.

El precio de la adquisición, de solo 4 millones de euros, resultó sorprendente dado el éxito comercial inicial del juego. Esta cifra sugiere que Leenzee Games atravesaba dificultades económicas graves, situación que puso en evidencia la capacidad de negociación de Digital Bros en un momento en que el estudio original no podía sostener el mantenimiento ni la explotación de la propiedad.

A pesar del alcance del acuerdo, Digital Bros ha dejado claro que no espera un impacto significativo en sus previsiones económicas para el presente ejercicio fiscal. Además, por ahora no se ha informado qué estudio interno del grupo se encargará de continuar con la saga, ni existen anuncios sobre una posible secuela, actualización o adaptación adicional.

Wuchang: Fallen Feathers
Wuchang: Fallen Feathers | Summer Game Fest 2024

Impacto en la industria de videojuegos y en la comunidad de jugadores

El caso de Wuchang: Fallen Feathers ilustra un problema recurrente en la industria global de los videojuegos: la supervivencia de licencias exitosas frente a la inestabilidad de sus desarrolladores. Esta situación pone en evidencia cómo incluso los lanzamientos comerciales exitosos no garantizan estabilidad a largo plazo para pequeños estudios. El cierre de Leenzee Games, a pesar del éxito del juego y la visibilidad que le proporcionó su inclusión en Game Pass, subraya el elevado nivel de riesgo al que están sometidas las empresas sin un respaldo financiero sólido.

Para los jugadores y seguidores, la incertidumbre sobre el futuro se reduce en parte tras la adquisición realizada por Digital Bros, ya que la compañía europea ha mostrado interés en mantener y expandir propiedades adquiridas en años recientes, como sucedió con GhostRunner o Brothers: A Tale of Two Sons. No obstante, en este caso, la falta de anuncios sobre próximos contenidos o desarrollos centra la atención en futuras decisiones de la empresa.

La transparencia con la que se ha comunicado el acuerdo, señalada por ambas partes al explicar que se firmó de manera abierta y sin conflictos, contrasta con el silencio de Leenzee Games durante su crisis. Los motivos del cierre abrupto del estudio no han sido aclarados totalmente, aunque fuentes del sector señalan principalmente dificultades financieras originadas por la partida de empleados clave y la negativa de los restantes a transformarse en un estudio de soporte.

Lo ocurrido con Wuchang: Fallen Feathers afecta directamente a quienes disfrutaron de sus mecánicas y características, y enfrentaron la posibilidad de que la franquicia desapareciera debido a circunstancias económicas, algo frecuente en un mercado con alta competencia y márgenes estrechos. Mientras los jugadores esperan noticias sobre el futuro de la serie, el sector observa con atención la gestión y posible revitalización que pueda realizar Digital Bros.

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