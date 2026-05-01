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‘EA Sports UFC 6′ llegará en junio a PlayStation y Xbox con nuevos modos narrativos y luchadores icónicos

Tras una filtración temprana, Electronic Arts anunció oficialmente el regreso de su saga inspirada en UFC

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UFC 5, de EA.
UFC 5, de EA.

Electronic Arts ha anunciado oficialmente el lanzamiento de EA Sports UFC 6, la sexta entrega de su reconocida serie de artes marciales mixtas, y ha confirmado que estará disponible a partir del 19 de junio de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series. Aquellos que elijan la Ultimate Edition podrán acceder al juego desde el 12 de junio, una semana antes que los demás. El anuncio se da tras filtraciones previas y genera gran interés entre los seguidores de la franquicia, ya que la compañía promete avances considerables en jugabilidad, personalización de luchadores y la incorporación de nuevos modos de juego, aunque aún no se conocen detalles específicos sobre estas innovaciones.

Un lanzamiento con amplia oferta de contenidos adicionales

La estrategia de lanzamiento de EA Sports UFC 6 se enfoca en ofrecer dos ediciones del videojuego: Standard y Ultimate. La edición Standard tendrá un precio de 69,99 dólares en Estados Unidos y da acceso al juego base, además de incluir el Iconic Moments Bundle como recompensa de reserva. Este paquete presenta aspectos especiales para luchadores, inspirados en logros destacados, entre los que se encuentran deportistas como Korean Zombie, Miesha Tate y Leon Edwards, figuras representativas dentro del mundo de UFC.

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Por su parte, la Ultimate Edition tiene un precio de 99,99 dólares e incluye incentivos orientados a quienes buscan una experiencia más completa. Entre sus añadidos destaca el Fighter Pass, que permite acceder a ocho leyendas de la UFC: dos estarán disponibles al momento del lanzamiento y las seis restantes se añadirán de forma gradual más adelante. Asimismo, quienes adquieran esta edición podrán acceder al juego siete días antes de la fecha oficial, un atractivo importante para los seguidores más comprometidos.

Nuevos modos narrativos y mejoras técnicas en el juego

Uno de los principales atractivos de EA Sports UFC 6 es la apuesta por modos narrativos y una evolución en la jugabilidad respecto a UFC 5. Según Electronic Arts, el nuevo sistema de golpeo y animaciones busca reflejar con mayor precisión el estilo y los movimientos de las figuras reales del octágono. Estas mejoras, junto con la promesa de una narrativa más desarrollada en los modos de juego, ofrecen experiencias más personalizadas y con mayor profundidad, en las que cada combate tendrá un contexto especial que va más allá de la simple competencia.

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La incorporación de estos nuevos modos, cuyos detalles aún no han sido revelados por la empresa, responde a la demanda creciente de los jugadores por historias más elaboradas y una mayor identificación con los personajes presentes en la pantalla. Además, se ha anunciado que dos expansiones importantes están previstas para el invierno de 2026 y el verano de 2027, a través de un Expansion Pass incluido en la Ultimate Edition. Cada expansión sumará nuevos modos jugables y otros contenidos adicionales, aunque todavía no se ha especificado en qué consistirán.

UFC 5, de EA.
UFC 5, de EA.

Incertidumbre respecto a la versión para PC y detalles pendientes de anunciar

A pesar de rumores que sugerían un desarrollo simultáneo para PC, EA no ha confirmado la fecha de lanzamiento de esta versión, ni siquiera si estará disponible en el mismo periodo que en consolas. Esta situación ha generado cierta insatisfacción entre los jugadores de PC, quienes esperaban acceder al título sin retrasos, especialmente considerando el crecimiento del público de la franquicia. Por ahora, PlayStation 5 y Xbox Series son las únicas plataformas con estreno confirmado, al menos hasta que Electronic Arts ofrezca información adicional al respecto.

Entre las características confirmadas se incluye la opción de realizar compras dentro del juego mediante moneda virtual, permitiendo adquirir objetos digitales o aspectos cosméticos. Esta práctica, común en títulos deportivos, brinda a los usuarios la posibilidad de personalizar su experiencia, aunque suele originar debate sobre el impacto de las microtransacciones en el avance dentro del juego y la igualdad entre participantes. La compañía ha señalado que irá revelando más información sobre la plantilla de luchadores, los modos de juego específicos y las características de las expansiones en las próximas semanas, manteniendo a la comunidad atenta a futuras novedades.

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