Red Moon Workshop presenta Shot One Fighters, una fusión de beat em’ up, roguelite y combates competitivos

Shot One Fighters presenta su tráiler.

Red Moon Workshop, un estudio independiente de renombre, ha anunciado Shot One Fighters, un juego que busca transformar el panorama de los juegos de lucha para PC mediante una combinación única de combate competitivo y progresión roguelite. El título fue presentado junto con el anuncio de una próxima campaña de Kickstarter y una colaboración directa con dos de los nombres más influyentes en el mundo de los juegos de lucha: Justin Wong y JMCrofts. Esta propuesta apuesta por la personalización de personajes y la rejugabilidad, gracias a la inclusión de artefactos y eventos aleatorios, en una aventura intergaláctica que promete que ninguna partida sea igual a la anterior.

Un híbrido jugable que une géneros tradicionalmente separados

Shot One Fighters se distingue desde su presentación inicial al mezclar, en un formato principalmente para un solo jugador, dos géneros que habitualmente no se combinan: el roguelite y el juego de lucha competitivo. Los jugadores podrán construir el conjunto de movimientos de su personaje eligiendo entre más de cien opciones desbloqueables, repartidas en tres personajes distintos. Cada avance logrado durante una partida, ya sea la obtención de nuevos combos o la incorporación de técnicas de contraataque, se sumará a las herramientas del jugador para enfrentar a una galaxia de rivales y jefes cada vez más exigentes. Todos los movimientos adquiridos deben ejecutarse de forma activa, lo que aumenta tanto la curva de aprendizaje como la sensación de progreso y dominio para el usuario.

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Por otro lado, la mecánica de artefactos añade un componente de sorpresa y adaptación: en cada recorrido, el usuario podrá acceder a hasta cien artefactos diferentes que alteran las reglas del combate, desde mejoras en las estadísticas hasta habilidades poco comunes, lo que asegura una experiencia renovada en cada partida. A lo largo del juego, los jugadores también tendrán la oportunidad de experimentar más de sesenta eventos únicos y encuentros con personajes no jugables, cada uno con su propia historia y desafíos, lo que agrega capas de narrativa y decisión al desarrollo de cada aventura.

Colaboración de figuras influyentes en la comunidad de fighting

La profundidad en el diseño de Shot One Fighters se debe en parte a la colaboración con Justin Wong y JMCrofts, dos figuras de referencia por su trayectoria e influencia en la escena profesional de juegos de lucha. Justin Wong, campeón en numerosos torneos internacionales, y JMCrofts, conocido por su labor como divulgador y analista, han aportado su experiencia técnica y su perspectiva estratégica durante el desarrollo. Esta participación garantiza que el sistema de combate ofrezca la complejidad y atractivo que los seguidores más experimentados del género esperan, al mismo tiempo que presenta controles accesibles para quienes tienen su primer contacto con este tipo de juegos.

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El juego se centra en la flexibilidad e intenta reducir las barreras de entrada habituales para los principiantes, sin dejar de lado la profundidad que exigen los jugadores expertos. Desde el estudio aseguran que habrá suficientes opciones para la experimentación y la optimización por parte de los usuarios avanzados, mientras que quienes recién se inician podrán aprender de forma gradual mediante controles simplificados y un tutorial integrado en el contexto narrativo intergaláctico.

Shot One Fighters, de Red Moon Workshop

Aporte a la experiencia del usuario y al género de lucha

Shot One Fighters introduce como eje principal la personalización progresiva, tanto en el juego como en la ambientación. Parte de la experiencia transcurre en un enorme centro de operaciones mecánico, una base móvil que debe ser reconstruida y que funciona como núcleo logístico y social. Allí los jugadores podrán interactuar con personajes no jugables, descubrir eventos y recibir recompensas. Esta base, además de aportar a la narrativa, representa la evolución y los logros del usuario a través de múltiples partidas, reforzando el sentido de progreso característico del género roguelite.

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El juego está pensado para atraer a una audiencia diversa: desde los jugadores veteranos de títulos de lucha que se sienten atraídos por estructuras basadas en recorridos, hasta quienes disfrutan de la personalización y la colección de habilidades. Si bien la fecha de lanzamiento aún no está confirmada, la inminente campaña en Kickstarter destaca el rol de la comunidad en el proceso de financiación y desarrollo, permitiendo que los jugadores influyan de forma activa en el futuro de Shot One Fighters.

Es relevante que la propuesta de Red Moon Workshop se distancia de la tradición de juegos de lucha enfocados exclusivamente en el multijugador competitivo y apuesta por un modo individual profundo y rejugable, donde la toma de decisiones y la adaptación a situaciones inesperadas son aspectos fundamentales. Esta perspectiva plantea un posible cambio en el enfoque de los juegos de lucha, abriendo la posibilidad a nuevas formas de interacción y satisfacción para los jugadores.

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