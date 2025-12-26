La colección Final Fantasy Pixel Remaster supera las seis millones de ventas

Final Fantasy Pixel Remaster, de Square Enix.

El fenómeno de Final Fantasy Pixel Remaster sigue en expansión: la colección recientemente superó los seis millones de unidades vendidas en todo el mundo, consolidándose como uno de los productos más destacados de Square Enix en la revitalización de clásicos de los videojuegos. Este logro se alcanza tras un incremento de un millón de copias en apenas nueve meses, cuando pasó de cinco a seis millones de unidades vendidas, de acuerdo con el último informe oficial de la desarrolladora japonesa.

El regreso de los seis títulos originales

La colección Final Fantasy Pixel Remaster agrupa las seis primeras entregas numeradas de la serie: Final Fantasy I, Final Fantasy II, Final Fantasy III, Final Fantasy IV, Final Fantasy V y Final Fantasy VI. Cada uno de estos juegos ha sido remasterizado con sprites rediseñados, una interfaz renovada y arreglos musicales, elementos que han sido especialmente bien recibidos por quienes buscaban una experiencia fiel pero actualizada.

El lanzamiento, que se llevó a cabo de forma escalonada, comenzó en 2021 para PC y dispositivos móviles, y se completó en abril de 2023 con la llegada a PlayStation 4 y Nintendo Switch. Por último, en septiembre de 2024, la colección fue lanzada para Xbox Series, ampliando aún más su alcance.

Final Fantasy Pixel Remaster, de Square Enix.

Mejoras de jugabilidad y el papel de la nostalgia en las ventas

Más allá de una simple reedición, Final Fantasy Pixel Remaster se distingue por incluir mejoras que facilitan y enriquecen la jugabilidad de estos clásicos. Los arreglos musicales supervisados por Nobuo Uematsu, así como los nuevos diseños basados en el arte original de Yoshitaka Amano, han ayudado a atraer tanto a jugadores veteranos como a nuevas audiencias.

Asimismo, la opción de adquirir los juegos de manera individual o como colección completa permite a los usuarios seleccionar los títulos que desean redescubrir o probar por primera vez. Esta flexibilidad, junto con la amplia disponibilidad en distintas plataformas, parece ser una de las razones detrás del reciente incremento en ventas.

El crecimiento sostenido en ventas y su relevancia para la industria

Desde marzo, cuando Square Enix reportó cinco millones de unidades vendidas, el aumento a seis millones representa un crecimiento del 20% en menos de un año. Esta tendencia contrasta con lo habitual en las remasterizaciones de clásicos, donde raramente se mantiene este ritmo sostenido una vez pasada la novedad inicial.

El incremento señala un renovado interés por los juegos de rol japoneses y la importancia de preservar la historia de los videojuegos, demostrando que el legado de creadores como Hironobu Sakaguchi sigue vigente. Para muchos, esta colección se ha convertido en el punto de entrada a una de las sagas más influyentes, llevando la experiencia a nuevas generaciones y plataformas sin perder su esencia.