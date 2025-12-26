Malditos Nerds

La colección Final Fantasy Pixel Remaster supera las seis millones de ventas

La recopilación incluye las seis primeras entregas de la emblemática saga de Square Enix, remasterizadas con gráficos renovados y mejoras interactivas

Guardar
Final Fantasy Pixel Remaster, de
Final Fantasy Pixel Remaster, de Square Enix.

El fenómeno de Final Fantasy Pixel Remaster sigue en expansión: la colección recientemente superó los seis millones de unidades vendidas en todo el mundo, consolidándose como uno de los productos más destacados de Square Enix en la revitalización de clásicos de los videojuegos. Este logro se alcanza tras un incremento de un millón de copias en apenas nueve meses, cuando pasó de cinco a seis millones de unidades vendidas, de acuerdo con el último informe oficial de la desarrolladora japonesa.

El regreso de los seis títulos originales

La colección Final Fantasy Pixel Remaster agrupa las seis primeras entregas numeradas de la serie: Final Fantasy I, Final Fantasy II, Final Fantasy III, Final Fantasy IV, Final Fantasy V y Final Fantasy VI. Cada uno de estos juegos ha sido remasterizado con sprites rediseñados, una interfaz renovada y arreglos musicales, elementos que han sido especialmente bien recibidos por quienes buscaban una experiencia fiel pero actualizada.

El lanzamiento, que se llevó a cabo de forma escalonada, comenzó en 2021 para PC y dispositivos móviles, y se completó en abril de 2023 con la llegada a PlayStation 4 y Nintendo Switch. Por último, en septiembre de 2024, la colección fue lanzada para Xbox Series, ampliando aún más su alcance.

Final Fantasy Pixel Remaster, de
Final Fantasy Pixel Remaster, de Square Enix.

Mejoras de jugabilidad y el papel de la nostalgia en las ventas

Más allá de una simple reedición, Final Fantasy Pixel Remaster se distingue por incluir mejoras que facilitan y enriquecen la jugabilidad de estos clásicos. Los arreglos musicales supervisados por Nobuo Uematsu, así como los nuevos diseños basados en el arte original de Yoshitaka Amano, han ayudado a atraer tanto a jugadores veteranos como a nuevas audiencias.

Asimismo, la opción de adquirir los juegos de manera individual o como colección completa permite a los usuarios seleccionar los títulos que desean redescubrir o probar por primera vez. Esta flexibilidad, junto con la amplia disponibilidad en distintas plataformas, parece ser una de las razones detrás del reciente incremento en ventas.

El crecimiento sostenido en ventas y su relevancia para la industria

Desde marzo, cuando Square Enix reportó cinco millones de unidades vendidas, el aumento a seis millones representa un crecimiento del 20% en menos de un año. Esta tendencia contrasta con lo habitual en las remasterizaciones de clásicos, donde raramente se mantiene este ritmo sostenido una vez pasada la novedad inicial.

El incremento señala un renovado interés por los juegos de rol japoneses y la importancia de preservar la historia de los videojuegos, demostrando que el legado de creadores como Hironobu Sakaguchi sigue vigente. Para muchos, esta colección se ha convertido en el punto de entrada a una de las sagas más influyentes, llevando la experiencia a nuevas generaciones y plataformas sin perder su esencia.

Temas Relacionados

Final Fantasy Pixel RemasterSquare EnixFinal Fantasymalditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerds

Más Noticias

Cloud Imperium Games confirma que Squadron 42, la campaña de Star Citizen, llegará en 2026

El esperado modo individual de Star Citizen, dirigido por Chris Roberts, contará con un elenco de primera línea

Cloud Imperium Games confirma que

Front Mission 3: Remake confirma su fecha de lanzamiento para PC, PlayStation y Xbox junto a una demo gratuita

El clásico RPG táctico lanzado originalmente en 1999 regresa con mejoras visuales, música renovada y opciones de personalización

Front Mission 3: Remake confirma

REVIEW | Anaconda - Una película salvada por sus protagonistas

Jack Black y Paul Rudd interpretan a dos amigos en problemas en esta comedia ligera que funciona como una reinvención “meta” de la memorable versión de 1997

REVIEW | Anaconda - Una

Bridgerton presenta un nuevo adelanto de su cuarta temporada

El primer tráiler de la cuarta temporada de Bridgerton revela una trama inspirada en La Cenicienta

Bridgerton presenta un nuevo adelanto

REVIEW | Metroid Prime 4: Beyond - Mucho para disfrutar, cosas para mejorar

La nueva entrega de Metroid Prime se lleva una valoración injusta en redes sociales mientras que representa una digna secuela de lo que fue uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos

REVIEW | Metroid Prime 4:

ANIME

Chainsaw Man confirma su segunda

Chainsaw Man confirma su segunda temporada luego del éxito de la película

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run estrenará su adaptación al anime el 19 de marzo

Retrocultura Activa | La extraña ciudad de Wicked City: sexo, horror y neón en la frontera del anime

Entrevistamos a Dión González, voz en español latino de Ludo en Gachiakuta

Retrocultura Activa | Isekai: del tropo curioso al género más sobreexplotado del anime moderno

PELÍCULAS

REVIEW | Anaconda - Una

REVIEW | Anaconda - Una película salvada por sus protagonistas

‘La Odisea’, la próxima película de Christopher Nolan, revela su primer tráiler

Avengers: Doomsday presenta su primer adelanto, confirmando el regreso de Chris Evans

REVIEW | Avatar: Fuego y Cenizas - Cómo subirse a un juego en un parque de diversiones

‘El Día De La Revelación’, la nueva película de Steven Spielberg, presenta su tráiler

SERIES

Bridgerton presenta un nuevo adelanto

Bridgerton presenta un nuevo adelanto de su cuarta temporada

REVIEW | It: Bienvenidos a Derry - Temporada 1 - Episodios 7 y 8: Más Stephen King que nunca

Dexter: Resurrection fija la fecha de estreno de su segunda temporada para octubre

Tomb Raider: la legendaria Sigourney Weaver está en charlas para formar parte de nueva serie de televisión

Fallout comenzará el rodaje de su tercera temporada a mediados del año próximo