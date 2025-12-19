PowerWash Simulator 2 une fuerzas con Adventure Time para su primer DLC

PowerWash Simulator 2, de FuturLab.

FuturLab ha anunciado su primera expansión para PowerWash Simulator 2: el Adventure Time Pack. Previsto para la primera mitad de 2026, este contenido descargable invitará a los jugadores a una limpieza dentro del popular universo de Ooo, incluyendo personajes emblemáticos y escenarios memorables que los seguidores de la serie reconocerán fácilmente.

Cinco escenarios emblemáticos para limpiar y explorar

El Adventure Time Pack permitirá a los jugadores realizar misiones de limpieza en cinco lugares representativos, inspirados directamente en la serie animada Adventure Time. Estos escenarios han sido seleccionados cuidadosamente según su popularidad entre los fanáticos y estarán llenos de suciedad, misterios y detalles visuales reconocibles para quienes siguen las aventuras de Finn y Jake.

Cada localización ofrecerá desafíos únicos, garantizando referencias constantes al universo original y requiriendo el uso de distintas estrategias de limpieza con la nueva gama de herramientas personalizadas incluidas en el paquete.

Integración de personajes principales

Además de nuevos escenarios, el contenido descargable contará con personajes esenciales de Adventure Time como Princess Bubblegum, Finn, Jake, The Ice King, Gunter y Party God.

Estos personajes tendrán presencia activa tanto en escenas como dentro de la narrativa de cada misión, y enriquecerán la experiencia a través de interacciones directas y la incorporación de una trama alocada, según señala FuturLab.

Novedades en el modo cooperativo y reacciones en la comunidad

Una característica relevante del Adventure Time Pack será la posibilidad de disfrutar las nuevas misiones tanto de manera individual como en modo cooperativo, fortaleciendo así el aspecto social del juego. Los jugadores podrán limpiar los escenarios junto a hasta tres amigos, facilitando la coordinación y el trabajo en equipo, en concordancia con el espíritu colaborativo que define tanto a la serie animada como al simulador.

Para la comunidad de PowerWash Simulator 2, este contenido descargable significa una expansión temática diferente y llamativa, especialmente para quienes crecieron o se sienten identificados con las historias de Adventure Time. Desde su anuncio, la noticia ha despertado interés y expectativas en redes sociales y foros especializados, en gran parte porque muchos de los desarrolladores del DLC son fanáticos de la serie, lo que se traduce en especial atención a los detalles y abundantes referencias para descubrir. Aunque aún faltan meses para su lanzamiento, la idea de este cruce entre franquicias ya está motivando conversaciones entre jugadores y seguidores de la animación.