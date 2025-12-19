Malditos Nerds

PowerWash Simulator 2 une fuerzas con Adventure Time para su primer DLC

El nuevo contenido descargable sumará cinco escenarios icónicos de la serie animada, llenos de referencias y personajes para descubrir

Guardar
PowerWash Simulator 2, de FuturLab.
PowerWash Simulator 2, de FuturLab.

FuturLab ha anunciado su primera expansión para PowerWash Simulator 2: el Adventure Time Pack. Previsto para la primera mitad de 2026, este contenido descargable invitará a los jugadores a una limpieza dentro del popular universo de Ooo, incluyendo personajes emblemáticos y escenarios memorables que los seguidores de la serie reconocerán fácilmente.

Cinco escenarios emblemáticos para limpiar y explorar

El Adventure Time Pack permitirá a los jugadores realizar misiones de limpieza en cinco lugares representativos, inspirados directamente en la serie animada Adventure Time. Estos escenarios han sido seleccionados cuidadosamente según su popularidad entre los fanáticos y estarán llenos de suciedad, misterios y detalles visuales reconocibles para quienes siguen las aventuras de Finn y Jake.

Cada localización ofrecerá desafíos únicos, garantizando referencias constantes al universo original y requiriendo el uso de distintas estrategias de limpieza con la nueva gama de herramientas personalizadas incluidas en el paquete.

PowerWash Simulator 2, de FuturLab.
PowerWash Simulator 2, de FuturLab.

Integración de personajes principales

Además de nuevos escenarios, el contenido descargable contará con personajes esenciales de Adventure Time como Princess Bubblegum, Finn, Jake, The Ice King, Gunter y Party God.

Estos personajes tendrán presencia activa tanto en escenas como dentro de la narrativa de cada misión, y enriquecerán la experiencia a través de interacciones directas y la incorporación de una trama alocada, según señala FuturLab.

Novedades en el modo cooperativo y reacciones en la comunidad

Una característica relevante del Adventure Time Pack será la posibilidad de disfrutar las nuevas misiones tanto de manera individual como en modo cooperativo, fortaleciendo así el aspecto social del juego. Los jugadores podrán limpiar los escenarios junto a hasta tres amigos, facilitando la coordinación y el trabajo en equipo, en concordancia con el espíritu colaborativo que define tanto a la serie animada como al simulador.

Para la comunidad de PowerWash Simulator 2, este contenido descargable significa una expansión temática diferente y llamativa, especialmente para quienes crecieron o se sienten identificados con las historias de Adventure Time. Desde su anuncio, la noticia ha despertado interés y expectativas en redes sociales y foros especializados, en gran parte porque muchos de los desarrolladores del DLC son fanáticos de la serie, lo que se traduce en especial atención a los detalles y abundantes referencias para descubrir. Aunque aún faltan meses para su lanzamiento, la idea de este cruce entre franquicias ya está motivando conversaciones entre jugadores y seguidores de la animación.

Temas Relacionados

PowerWash Simulator 2FuturLabAdventure Timemalditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerds

Más Noticias

Stardew Valley añadirá un nuevo tipo de granja en su próxima actualización

El creador Eric Barone anunció que la versión 1.7 de Stardew Valley incluirá un nuevo tipo de granja y más interacciones sociales

Stardew Valley añadirá un nuevo

Blizzard anticipa que el 2026 será el año más grande para el estudio por su 35° aniversario

2026 marcará un hito para Blizzard, con expansiones confirmadas para Diablo IV y World of Warcraft

Blizzard anticipa que el 2026

Godzilla invade Sonic Rumble en una nueva colaboración para el spin-off del erizo azul

Godzilla y otros kaiju se incorporan a Sonic Rumble con habilidades y personajes exclusivos de Toho

Godzilla invade Sonic Rumble en

Yakuza Kiwami 3 presenta nuevos detalles sobre sus dojos, bandas y clubes de lucha

La saga Yakuza vuelve con un remake reforzado: nuevas mecánicas, pandillas femeninas y clubes clandestinos

Yakuza Kiwami 3 presenta nuevos

Silent Hill podría llevar la franquicia a otros países en futuras entregas

Producto de la recepción de Silent Hill f, Konami analiza una apertura inédita a terrores regionales

Silent Hill podría llevar la

ANIME

Retrocultura Activa | La extraña

Retrocultura Activa | La extraña ciudad de Wicked City: sexo, horror y neón en la frontera del anime

Entrevistamos a Dión González, voz en español latino de Ludo en Gachiakuta

Retrocultura Activa | Isekai: del tropo curioso al género más sobreexplotado del anime moderno

Frieren: Beyond Journey’s End presenta un nuevo tráiler de su segunda temporada

Retrocultura Activa | La leyenda sangrienta de Ninja Scroll: animación adulta en su máximo filo

PELÍCULAS

REVIEW | Avatar: Fuego y

REVIEW | Avatar: Fuego y Cenizas - Cómo subirse a un juego en un parque de diversiones

‘El Día De La Revelación’, la nueva película de Steven Spielberg, presenta su tráiler

Andy Muschietti sueña con un supercorte de más de seis horas de It e It: Chapter Two

Se estrenó el adelanto de Supergirl: “Superman ve la bondad en la gente, yo veo la verdad”

Entrevistamos a Jared Bush, Yvett Merino y Byron Howard, creativos de Zootopia 2

SERIES

REVIEW | It: Bienvenidos a

REVIEW | It: Bienvenidos a Derry - Temporada 1 - Episodios 7 y 8: Más Stephen King que nunca

Dexter: Resurrection fija la fecha de estreno de su segunda temporada para octubre

Tomb Raider: la legendaria Sigourney Weaver está en charlas para formar parte de nueva serie de televisión

Fallout comenzará el rodaje de su tercera temporada a mediados del año próximo

REVIEW | It: Bienvenidos a Derry - Temporada 1 - Episodio 6: Mucho ruido y pocas nueces