Malditos Nerds

Creative Assembly y Sega presentan Total War: Warhammer 40,000 con David Harbour como protagonista

El reconocido actor David Harbour participará en el nuevo videojuego de estrategia inspirado en el universo Warhammer 40,000

Guardar
Total War: Warhammer 40,000, de
Total War: Warhammer 40,000, de Creative Assembly.

Total War: Warhammer 40,000 ha sido anunciado oficialmente por Sega y Creative Assembly, marcando una nueva etapa para la reconocida saga de videojuegos de estrategia. El anuncio se realizó durante The Game Awards 2025 y contó con la destacada presencia de David Harbour, actor conocido por sus roles en Stranger Things y Thunderbolts, quien también tendrá un papel importante en el juego. Esta entrega representa el debut de Total War en el universo de ciencia ficción de Warhammer 40,000 y, por primera vez en su serie principal, estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series y PC. La fecha de lanzamiento aún no ha sido anunciada.

Un nuevo enfoque para Creative Assembly dentro de Total War

Total War: Warhammer 40,000 representa un cambio significativo para Creative Assembly, alejándose de sus temáticas de fantasía medieval e historia para adentrarse en un escenario futurista y bélico del siglo 41. Es también la primera ocasión en la que la franquicia principal está disponible fuera de PC, lo que demuestra la magnitud del proyecto. El juego combina la reconocida gestión estratégica por turnos de Total War con grandes batallas en tiempo real, llevando la acción a un contexto interestelar donde los jugadores podrán comandar cuatro facciones emblemáticas: los Marines Espaciales, la Astra Militarum, los Orkos y los Aeldari.

La premisa es clara y contundente: en el universo de Warhammer 40,000 solo existe la guerra. La campaña permitirá expandirse por la galaxia conquistando planetas, administrando recursos y tecnología, personalizando ejércitos y estableciendo alianzas temporales. Los combates ofrecerán un mayor nivel de espectacularidad, permitiendo alternar entre la superficie planetaria y los enfrentamientos en órbita. Todo esto se presentará bajo una estética sombría y decadente, respetando fielmente el material original.

La selección de David Harbour para presentar y protagonizar Total War: Warhammer 40,000 aporta una proyección mediática poco habitual en los juegos de estrategia. Durante la gala, Harbour comentó que es un entusiasta de pintar miniaturas de Warhammer y que este proyecto está relacionado con “algunas de sus cosas favoritas” dentro de ese universo. Aunque aún no se han revelado detalles sobre el personaje que interpretará, su implicación demuestra el interés de Creative Assembly por atraer tanto a veteranos de la saga como a nuevos jugadores motivados por el fenómeno Warhammer o la popularidad de celebridades del entretenimiento.

Total War: Warhammer 40,000, de
Total War: Warhammer 40,000, de Creative Assembly.

Cuatro facciones en conflicto y opciones de personalización ampliadas

Uno de los principales atractivos de Total War: Warhammer 40,000 será la posibilidad de controlar a cuatro facciones totalmente distintas: los Marines Espaciales, guerreros de élite respaldados por avanzada tecnología y una fuerte tradición, capaces de enfrentarse a ejércitos enteros; los Orkos, hordas salvajes movidas por el caos y la violencia; los Aeldari, una raza antigua y evasiva que utiliza poderes psíquicos para sobrevivir al borde de la extinción; y la Astra Militarum, que refleja la perseverancia humana mediante armamento pesado y estrategias numéricas.

Además de las mecánicas tradicionales de la franquicia, se añade una personalización detallada inspirada en el juego de miniaturas original: los jugadores podrán nombrar a sus ejércitos, elegir colores y símbolos, definir filosofías de combate y diseñar equipamiento específico para cada facción. Esta libertad, que imita la experiencia de jugar Warhammer en mesa, permite a cada jugador crear su propia historia y estilo de juego, aumentando la rejugabilidad y el sentido de pertenencia a una facción.

Ambientes galácticos y destrucción en tiempo real

La acción no se limitará a los campos de batalla convencionales. El juego ofrecerá mapas galácticos de tipo sandbox, donde cada campaña podrá variar debido a la conquista de planetas, la construcción de fortalezas y la gestión de flotas espaciales. Las batallas se desarrollarán en varios entornos y tipos de escenarios, como instalaciones planetarias y regiones enteras, evolucionando en tiempo real a medida que se suman refuerzos, destrucción del entorno y armas devastadoras capaces incluso de eliminar planetas completos.

Esto presentará a los jugadores desafíos estratégicos importantes y oportunidades para ampliar o defender líneas de suministro, aprovechar coberturas cambiantes y utilizar tácticas como bombardeos orbitales, ataques aéreos y asaltos masivos. Este enfoque galáctico otorga una nueva dimensión de escala y urgencia a la serie, acorde con el universo original, y modifica la forma en que la comunidad gestionará recursos, expansión territorial y la supervivencia en un entorno hostil.

La inclusión de Total War: Warhammer 40,000 en consolas y la participación de figuras como Harbour indican una apuesta significativa que podría transformar tanto el panorama de los videojuegos de estrategia como la relación de los grandes títulos con la cultura popular. El impacto potencial de esta entrega no será exclusivo para los fanáticos de toda la vida, sino también para quienes se acerquen por primera vez al sombrío y violento universo del 41.º milenio.

Temas Relacionados

Total War: Warhammer 40000Creative AssemblySegaDavid Harbourmalditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerds

Más Noticias

Clair Obscur: Expedition 33 lanza una actualización gratuita luego de su victoria en The Game Awards

La expansión gratuita surge tras la victoria de Sandfall Interactive con su RPG en The Game Awards 2025

Clair Obscur: Expedition 33 lanza

Entrevistamos a Brandon Adler y Matthew Singh, creativos de The Outer Worlds 2

Pudimos conversar con el director y el jefe de diseño del último juego de Obsidian

Entrevistamos a Brandon Adler y

Go Slimey Go! llega a Steam luego de su anuncio sorpresa en Latin American Games Showcase 2025

Para aquellos que supieron amar Yoshi’s Island y Kirby, el título argentino ya está disponible y se destaca entre otras propuestas indie

Go Slimey Go! llega a

The Game Awards 2025 - Todos los ganadores de la ceremonia de premiación

Clair Obscur: Expedition 33 se coronó con el mayor galardón en una noche llena de anuncios y premiaciones

The Game Awards 2025 -

The Game Awards 2025 - Los grandes anuncios del evento de videojuegos más importante del año

Se destacan títulos como Star Wars: Fate of the Old Republic, Divinity, Gang of Dragon y lo nuevo de Tomb Raider

The Game Awards 2025 -

ANIME

Entrevistamos a Dión González, voz

Entrevistamos a Dión González, voz en español latino de Ludo en Gachiakuta

Retrocultura Activa | Isekai: del tropo curioso al género más sobreexplotado del anime moderno

Frieren: Beyond Journey’s End presenta un nuevo tráiler de su segunda temporada

Retrocultura Activa | La leyenda sangrienta de Ninja Scroll: animación adulta en su máximo filo

REVIEW | Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze - Me gusta la gente a la que le gusto

PELÍCULAS

Se estrenó el adelanto de

Se estrenó el adelanto de Supergirl: “Superman ve la bondad en la gente, yo veo la verdad”

Entrevistamos a Jared Bush, Yvett Merino y Byron Howard, creativos de Zootopia 2

Helldivers dará el salto al cine de la mano de Justin Lin, director de Fast & Furious

Zootopia 2 recauda más de $500 millones de dólares a nivel global y sigue rompiendo récords

Zootopia 2 recauda más de $80 millones de dólares a nivel global en su primer día en taquilla

SERIES

Tomb Raider: la legendaria Sigourney

Tomb Raider: la legendaria Sigourney Weaver está en charlas para formar parte de nueva serie de televisión

Fallout comenzará el rodaje de su tercera temporada a mediados del año próximo

REVIEW | It: Bienvenidos a Derry - Temporada 1 - Episodio 6: Mucho ruido y pocas nueces

REVIEW | The Beatles Anthology - Cómo convertirse en leyenda en 9 episodios

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games