Creative Assembly y Sega presentan Total War: Warhammer 40,000 con David Harbour como protagonista

Total War: Warhammer 40,000, de Creative Assembly.

Total War: Warhammer 40,000 ha sido anunciado oficialmente por Sega y Creative Assembly, marcando una nueva etapa para la reconocida saga de videojuegos de estrategia. El anuncio se realizó durante The Game Awards 2025 y contó con la destacada presencia de David Harbour, actor conocido por sus roles en Stranger Things y Thunderbolts, quien también tendrá un papel importante en el juego. Esta entrega representa el debut de Total War en el universo de ciencia ficción de Warhammer 40,000 y, por primera vez en su serie principal, estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series y PC. La fecha de lanzamiento aún no ha sido anunciada.

Un nuevo enfoque para Creative Assembly dentro de Total War

Total War: Warhammer 40,000 representa un cambio significativo para Creative Assembly, alejándose de sus temáticas de fantasía medieval e historia para adentrarse en un escenario futurista y bélico del siglo 41. Es también la primera ocasión en la que la franquicia principal está disponible fuera de PC, lo que demuestra la magnitud del proyecto. El juego combina la reconocida gestión estratégica por turnos de Total War con grandes batallas en tiempo real, llevando la acción a un contexto interestelar donde los jugadores podrán comandar cuatro facciones emblemáticas: los Marines Espaciales, la Astra Militarum, los Orkos y los Aeldari.

La premisa es clara y contundente: en el universo de Warhammer 40,000 solo existe la guerra. La campaña permitirá expandirse por la galaxia conquistando planetas, administrando recursos y tecnología, personalizando ejércitos y estableciendo alianzas temporales. Los combates ofrecerán un mayor nivel de espectacularidad, permitiendo alternar entre la superficie planetaria y los enfrentamientos en órbita. Todo esto se presentará bajo una estética sombría y decadente, respetando fielmente el material original.

La selección de David Harbour para presentar y protagonizar Total War: Warhammer 40,000 aporta una proyección mediática poco habitual en los juegos de estrategia. Durante la gala, Harbour comentó que es un entusiasta de pintar miniaturas de Warhammer y que este proyecto está relacionado con “algunas de sus cosas favoritas” dentro de ese universo. Aunque aún no se han revelado detalles sobre el personaje que interpretará, su implicación demuestra el interés de Creative Assembly por atraer tanto a veteranos de la saga como a nuevos jugadores motivados por el fenómeno Warhammer o la popularidad de celebridades del entretenimiento.

Cuatro facciones en conflicto y opciones de personalización ampliadas

Uno de los principales atractivos de Total War: Warhammer 40,000 será la posibilidad de controlar a cuatro facciones totalmente distintas: los Marines Espaciales, guerreros de élite respaldados por avanzada tecnología y una fuerte tradición, capaces de enfrentarse a ejércitos enteros; los Orkos, hordas salvajes movidas por el caos y la violencia; los Aeldari, una raza antigua y evasiva que utiliza poderes psíquicos para sobrevivir al borde de la extinción; y la Astra Militarum, que refleja la perseverancia humana mediante armamento pesado y estrategias numéricas.

Además de las mecánicas tradicionales de la franquicia, se añade una personalización detallada inspirada en el juego de miniaturas original: los jugadores podrán nombrar a sus ejércitos, elegir colores y símbolos, definir filosofías de combate y diseñar equipamiento específico para cada facción. Esta libertad, que imita la experiencia de jugar Warhammer en mesa, permite a cada jugador crear su propia historia y estilo de juego, aumentando la rejugabilidad y el sentido de pertenencia a una facción.

Ambientes galácticos y destrucción en tiempo real

La acción no se limitará a los campos de batalla convencionales. El juego ofrecerá mapas galácticos de tipo sandbox, donde cada campaña podrá variar debido a la conquista de planetas, la construcción de fortalezas y la gestión de flotas espaciales. Las batallas se desarrollarán en varios entornos y tipos de escenarios, como instalaciones planetarias y regiones enteras, evolucionando en tiempo real a medida que se suman refuerzos, destrucción del entorno y armas devastadoras capaces incluso de eliminar planetas completos.

Esto presentará a los jugadores desafíos estratégicos importantes y oportunidades para ampliar o defender líneas de suministro, aprovechar coberturas cambiantes y utilizar tácticas como bombardeos orbitales, ataques aéreos y asaltos masivos. Este enfoque galáctico otorga una nueva dimensión de escala y urgencia a la serie, acorde con el universo original, y modifica la forma en que la comunidad gestionará recursos, expansión territorial y la supervivencia en un entorno hostil.

La inclusión de Total War: Warhammer 40,000 en consolas y la participación de figuras como Harbour indican una apuesta significativa que podría transformar tanto el panorama de los videojuegos de estrategia como la relación de los grandes títulos con la cultura popular. El impacto potencial de esta entrega no será exclusivo para los fanáticos de toda la vida, sino también para quienes se acerquen por primera vez al sombrío y violento universo del 41.º milenio.