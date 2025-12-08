REVIEW | The Beatles Anthology - Cómo convertirse en leyenda en 9 episodios

The iconic photo taken in Hamburg by Astrid Kirchherr. Ringo has replaced Pete Best as the Beatles drummer.

La beatlemanía es un fenómeno que, si te interesa la cultura popular, tenés que conocer. Pocos fanatismos transcurren con tanta intensidad por tanto tiempo prolongado. Es increíble que una banda que cerró sus puertas en el año 1970 siga resonando con tanta fuerza en el día de hoy. La pregunta que engloba todos estos puntos es muy simple: ¿por qué? Eso es lo que intenta descifrar The Beatles Anthology.

Creado por los mismos Beatles (cuando había tres de ellos vivos, después del lamentable asesinato de John Lennon) en los años ‘90, este documental intenta explicar en primera persona toda la historia desde el crecimiento de cada uno de los integrantes hasta la separación y por qué los Beatles son lo que son.

En su momento, el documental fue trascendental porque en una época donde el Internet escaseaba y la información no volaba por, literalmente, cualquier lado; mucho de lo que se cuenta en el documental no se conocía. Había un montón de material que jamás se había visto. Si te gusta la banda seguramente veas el documental y haya muchos datos que ya conozcas, pero varios de ellos se dieron a conocer justamente ahí. The Beatles Anthology es la forma que los integrantes tuvieron para convertir su historia en mito y hacer de los Beatles un relato de ficción que transcurría en la vida real. Magia en estado puro.

Paul, George and Ringo at Friar Park perform some of the numbers they used to play in the early days.

Pero en esta nota no estamos hablando del pasado. Si tu pregunta es por qué estamos hablando de The Beatles Anthology en 2025 es porque llegó a Disney+ en un rescate audiovisual que permite a nuevas generaciones acceder a este contenido, el cual era prácticamente imposible a menos que tuvieras las versiones originales en DVD y un reproductor que aún funcionase. En su momento, esta antología se presentó en tres discos que plasmaban las tres grandes etapas que tuvo la banda. En esta ocasión, quisieron replicar un poco la fórmula: se estrenó en 9 episodios, en paquetes de tres, en tres días diferentes. Los primeros tres capítulos podrían ser “los inicios”, los segundos “la reinvención” y los últimos “separación + legado”.

A lo largo del material, todos los protagonistas van sumando información y contando su punto de vista. Por supuesto, de John Lennon solo pudieron usarse entrevistas donde él habló de los Beatles, pero el resto de los integrantes y personalidades importantes de la carrera de la banda, como el productor George Martin, hicieron un fuerte revisionismo por sus experiencias para este material en particular.

The music video for the single release Hello Goodbye was ﬁlmed at the Saville Theatre in 1967. It was the ﬁrst release since the death of their manager, Brian Epstein.

Este revival de The Beatles Anthology también trajo un cuarto disco con nuevo material de estudio de demos y versiones no terminadas de las canciones, y unas muy lindas ediciones físicas para coleccionistas tanto en CD como en Blu Ray y en vinilos. Además, esta nueva versión cuenta con material adicional en un noveno episodio nunca visto, que muestra un poco del detrás de escena en la voz de sus protagonistas y un poco más de actualidad.

Cuando yo vi The Beatles Anthology por primera vez, allá por mis trece años, fue revelador. Me gustaban los Beatles, me gustaban sus canciones, pero no podía entender bien cuál era la diferencia con otras bandas sumamente importantes de la historia. Por supuesto, hay todo un conocimiento musical que si estás en tema empezás a entender en profundidad. Pero para aquellos que no quieren dedicarse a esa materia, The Beatles Anthology es un pantallazo sumamente fiel y revelador de por qué fueron el suceso que fueron. Es suficiente y son respuestas concretas. Así como yo pasé a entender, creo que mucha gente lo hará con esta nueva versión. Muchos otros lo harán con las próximas películas que están haciendo. Y así, la leyenda de los Beatles seguirá existiendo.

1995 George Martin, Paul, Ringo and George listen back to some of the multi-track tapes of the Beatles recordings at Abbey Road Studios.

Mención especial para Paul McCartney, impulsor de estos proyectos y una persona tan inquieta que nunca ha dejado de coquetear con los formatos y las nuevas tecnologías, intentando transcribir lo que los Beatles fueron a lo que son y logrando que siempre se esté encima de ellos. Por supuesto que Ringo, y la familia de John y George, también hacen lo suyo; pero se nota la intención de McCartney de no dejar nada librado al azar en cuanto a mantenimiento del nombre Beatles en los próximos años.

Creo que no hay mucho para decir que no se haya dicho ya de esta banda. Es un punto de quiebre en la música popular tan importante que entender su historia y su contexto me parece tan relevante como muchos otros hechos históricos, incluso yendo más allá de la música. Me parecen una pieza fundamental de nuestra historia global del siglo pasado y poder ver un documental que explique por qué esto es así, es un material necesario para cualquier curioso. Eso sí: creo que es un documental muy pensado para un formato específico, en DVD, en los ‘90 y no tiene el dinamismo o el nivel de recreación que plataformas como Netflix o Amazon Prime han instalado en los próximos años. Hay que verlo con eso en mente.

The Beatles at Buckingham Palace on 26th October 1965 receiving their MBE’s. Both Paul and Ringo went on to be knighted.

The Beatles Anthology es un testimonio de varias épocas. En un principio, de la odisea Beatle: esos 7 u 8 años donde rápidamente la banda supo instalarse, triunfar, convertirse en leyenda y cerrar. Son los primeros que entendieron que el final era parte del camino y este documental hace ecos de su legado. Te puede gustar más o menos, pero The Beatles Anthology es la única respuesta concreta que tenemos de por qué la banda es la más importante que hubo en palabras de sus protagonistas.

Por otro lado, también son un testimonio del año en el que salió. Hoy si hicieran un extenso documental de la historia de los Beatles posiblemente sería de forma distinta. De hecho, las cuatro películas biopics que están desarrollando dirigidas por Sam Mendes serán el evento cinematográfico que reemplace en la actualidad lo que este documental quiso hacer en los ‘90. Pero ver The Beatles Anthology sigue siendo una experiencia religiosa porque va más allá de formatos, habla de una narrativa. Del camino del héroe aplicado a la realidad. A fin de cuentas, el documental solo plasma lo que son: la banda más influyente de la historia.

8 Simplemente leyendas Aún con sus vicios de época (no deja de ser un documental creado para los años ‘90), es el mejor testimonio de cómo los Beatles pasaron de ser cuatro muchachos de Liverpool a la banda más importante de la historia. Disponible en Disney+