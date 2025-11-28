Dying Light: The Beast recibe una nueva actualización con ray tracing, New Game+ y más mejoras

Dying Light: The Beast - Desarrollador: Techland - Distribuidor: Techland

Dying Light: The Beast, la nueva entrega en la saga de acción y supervivencia desarrollada por Techland, recibe su actualización más ambiciosa hasta ahora. Esta actualización, disponible sin costo adicional en PC, PlayStation 5 y Xbox Series, introduce modos largamente solicitados por la comunidad, tales como New Game+ y los Niveles de Leyenda, junto con mejoras gráficas, recompensas para quienes se conecten y un evento de experiencia doble.

Nueva Partida+ y mayor dificultad para jugadores veteranos

Entre las novedades más valoradas por la comunidad se destaca la incorporación del modo New Game+. Con este modo, los jugadores pueden reiniciar la campaña principal sin perder su progreso personal, armas ni equipamiento obtenidos. No obstante, la dificultad será mayor: los enemigos aumentarán su resistencia y habilidades cada vez que el jugador reinicie el ciclo, garantizando así un reto incluso para quienes ya dominen todas las mecánicas del juego.

Este sistema premia a los usuarios con nuevas armas y botines exclusivos, disponibles únicamente en este modo. Esto aporta una variación significativa en la forma habitual de “repetir el juego”, ya que las recompensas progresan en relación al desafío asumido. Además, aquellos que se unan al juego en los primeros días tras la publicación de la actualización recibirán un cuchillo Bowie único como obsequio, lo que aumenta el incentivo tanto para regresar como para comenzar a jugar Dying Light: The Beast.

Dying Light: The Beast - Desarrollador: Techland - Distribuidor: Techland

Niveles de Leyenda para una personalización más profunda

Otra novedad importante es la expansión de los niveles de Leyenda. Después de alcanzar el nivel 15 estándar, toda la experiencia acumulada por el jugador se destina a este nuevo sistema de progresión. Los puntos de Leyenda permiten mejorar atributos pasivos del personaje, como salud, eficacia en combate y habilidades especiales en el modo Bestia, lo que brinda una personalización más compleja y flexible tanto para optimizar el rendimiento como para adaptar el juego a los distintos estilos de usuario.

A diferencia del tradicional árbol de habilidades, los niveles de Leyenda ofrecen ventajas permanentes y escalables, beneficiando principalmente a los jugadores veteranos y a quienes quieran aprovechar al máximo las posibilidades del universo propuesto por Techland. Cada reinicio en New Game+ aumenta la dificultad, pero también la cantidad de experiencia de Leyenda obtenida, estableciendo una relación directa entre riesgo y recompensa y motivando a experimentar con varias partidas sucesivas.

Mejoras gráficas, ray tracing y recompensas para la comunidad

La actualización también trae consigo importantes mejoras técnicas y visuales que refuerzan la propuesta gráfica de Dying Light: The Beast. El parche añade ray tracing en la versión para PC, permitiendo una mejora significativa en iluminación, reflejos y sombras, lo que genera atmósferas más realistas y una experiencia visual más intensa que resalta uno de los aspectos distintivos de la saga.

A nivel de optimización, la actualización resuelve más de 70 errores detectados en texturas, animaciones y problemas de clipping, aspectos que la comunidad había mencionado como negativos para la experiencia general. Esto responde a una demanda recurrente y mejora componentes tanto del sistema de juego como de la apariencia visual.