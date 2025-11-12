Digimon Story: Time Stranger sumará cinco nuevos Digimon en su primer DLC: Alternate Dimension

Digimon Story: Time Stranger, de Bandai Namco.

El primer paquete descargable para el juego Digimon Story: Time Stranger, titulado “Additional Digimon & Episode Pack 1: Alternate Dimension”, estará disponible durante el verano de 2025, según lo anunciaron Bandai Namco y el estudio de desarrollo Media.Vision. Este DLC añade nuevas rutas de digievolución para varios Digimon de nivel Mega, la incorporación de cinco Digimon inéditos hasta la fecha y un episodio extra enfocado en el personaje Kodai Kuremi.

Este contenido complementará la historia principal del juego, que actualmente se encuentra disponible en PlayStation 5, Xbox Series y PC a través de Steam.

Nuevos Digimon de nivel Mega y rutas de digievolución adicionales

Entre las novedades principales del primer paquete descargable se destaca la llegada de BlitzGreymon y CresGarurumon. Estos dos Digimon forman parte del canon reciente introducido en la serie animada Digimon Adventure: (2020), siendo evoluciones Mega alternativas para Agumon y Gabumon.

Además, el DLC incluirá a Omnimon Alter-B y Omnimon Zwart Defeat, dos variantes reconocidas por su popularidad e impacto dentro de la franquicia, tanto en torneos como en la narrativa ampliada de Digimon. Estas adiciones amplían las opciones para los jugadores, quienes podrán explorar nuevas combinaciones estratégicas y disfrutar de mecánicas diferentes en los combates gracias a las rutas de digievolución alternativas.

Episodio especial protagonizado por Kodai Kuremi y viajes temporales

El contenido descargable también incluye un episodio adicional que tiene como eje central a Kodai Kuremi, un personaje que en esta oportunidad desempeñará un papel destacado en la historia complementaria. La nueva línea de misiones alterna entre encuentros en diferentes épocas y dimensiones, aprovechando la temática de viajes temporales característica del juego.

Aunque no se han brindado todos los detalles sobre la trama de este episodio, los desarrolladores aseguran que la narrativa reforzará la conexión entre los Digimon introducidos y los acontecimientos fundamentales del título original.

Además, se espera que se incluya una DNA Digivolution entre BlitzGreymon y CresGarurumon, transformación que según la tradición de la franquicia suele culminar en la aparición de Omnimon Alter-S. Sin embargo, esta fusión aún no ha sido confirmada de manera visual, dejando la interrogante abierta para la comunidad.

Disponibilidad del contenido descargable y formas de acceso

El contenido “Alternate Dimension” estará disponible para quienes tengan las ediciones Deluxe o Ultimate de Digimon Story: Time Stranger, o podrá adquirirse por separado y como parte del pase de temporada. Este DLC estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series y PC vía Steam.

Para la comunidad de jugadores, la llegada de este DLC representa la oportunidad de revitalizar el juego y expandir su base de usuarios en el inicio de 2026. Además, el enfoque en rutas de digievolución alternativas y episodios adicionales sugiere que próximos paquetes mantendrán la tendencia de ampliar tanto contenido jugable como narrativo.

Para los seguidores que han acompañado la franquicia desde sus comienzos, la apuesta por nuevas rutas evolutivas y personajes emblemáticos refleja la intención de Bandai Namco de satisfacer tanto a jugadores veteranos como a una nueva generación de aficionados.