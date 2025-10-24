Elden Ring retrasa su versión de Nintendo Switch 2 hasta 2026

Elden Ring: Tarnished Edition (Captura de tráiler oficial)

FromSoftware y Bandai Namco anunciaron que Elden Ring: Tarnished Edition, la esperada versión de su reconocido RPG de acción para Nintendo Switch 2, no estará disponible hasta 2026. Esta decisión se tomó tras una demo pública ampliamente criticada en Gamescom 2025, en la que tanto la prensa como los asistentes destacaron problemas técnicos graves, como caídas notables en la tasa de fotogramas y baja calidad visual.

El comunicado oficial explica que el retraso pretende dar tiempo para realizar “ajustes en el rendimiento”, agradeciendo la paciencia de los jugadores pero sin ofrecer una fecha de lanzamiento específica. Esta situación ha generado discusiones sobre la capacidad de Nintendo Switch 2 para estar a la altura de otras consolas en el soporte de títulos exigentes.

Reducción de expectativas después de Gamescom 2025

Elden Ring: Tarnished Edition fue presentado inicialmente como uno de los mayores atractivos del catálogo de Nintendo Switch 2, debido a que es un éxito multiplataforma que ya ha sido bien recibido en PlayStation, Xbox y PC. El interés aumentó luego de su presentación global en el Nintendo Direct, donde el juego fue el primer gran anuncio de una desarrolladora externa para la nueva consola.

Sin embargo, la demo pública en Gamescom 2025 modificó la percepción de los jugadores. En foros y redes sociales, muchos usuarios compartieron videos e imágenes que evidenciaban problemas de nitidez, texturas borrosas y caídas importantes en la tasa de fotogramas. La respuesta de los usuarios fue clara, exigiendo mejoras y cuestionando la decisión de lanzar el juego en dichas condiciones.

Repercusiones en la industria y entre los jugadores

La suspensión temporal de Elden Ring: Tarnished Edition en Nintendo Switch 2 no solo afecta a los seguidores del juego, sino que genera dudas sobre el futuro de la consola. Elden Ring es considerado uno de los soulslike más relevantes de los últimos años, con más de 30 millones de unidades vendidas y una expansión, Shadow of the Erdtree, que ha vendido 10 millones de copias y ha sido nominada a Juego del Año en The Game Awards 2024. Existía la expectativa de que Nintendo Switch 2 finalmente podría recibir versiones completas y con buen rendimiento de grandes éxitos disponibles en varias plataformas.

Sin embargo, la falta de estabilidad al ejecutar Elden Ring en esta consola provoca que surjan dudas acerca de si otros títulos ambiciosos podrán funcionar adecuadamente. Además, este retraso significa que los jugadores deberán esperar al menos hasta 2026 para explorar las Tierras Intermedias en modo portátil, una opción muy solicitada por los jugadores que valoran la movilidad, característica fundamental del público de Nintendo.

De la promesa al reto de la optimización técnica

FromSoftware y Bandai Namco han sido claros respecto al motivo del retraso: la necesidad de optimización técnica. El comunicado explica que el objetivo es garantizar un desempeño “a la altura de las expectativas” en Nintendo Switch 2, una consola que todavía no ha salido al mercado pero que ya está siendo analizada en cuanto a su potencia.

Detalles adicionales indican que los desarrolladores planean incluir tanto el juego base como la expansión Shadow of the Erdtree, y además sumarán nuevas opciones de personalización, como aspectos adicionales para Torrent y nuevas clases de inicio para los personajes. No obstante, el principal desafío consiste en lograr una tasa de fotogramas estable y una presentación visual clara que se equipare a lo exigido en la actual generación de consolas, objetivo que no se alcanzó en la demo mostrada en Gamescom.

Mientras no haya más información sobre la fecha definitiva de lanzamiento, la incertidumbre continúa y los jugadores prestan especial atención tanto a los avances técnicos como al desarrollo de la nueva consola de Nintendo.