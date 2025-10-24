Bethesda presenta Fallout 4: Anniversary Edition con más de 150 mods y una versión para Nintendo Switch 2

Fallout 4, de Bethesda.

Bethesda Game Studios ha anunciado el lanzamiento de Fallout 4: Anniversary Edition, una edición especial para conmemorar los 10 años del juego. Esta edición incluye todos los contenidos descargables, más de 150 elementos del Club de Creación, y, por primera vez en la historia de la franquicia, una versión para Nintendo Switch 2 prevista para 2026.

Innovaciones y elementos nuevos en Fallout 4: Anniversary Edition

Fallout 4: Anniversary Edition, que estará disponible en formato digital para Xbox Series, Xbox One, PC, PlayStation 5 y PlayStation 4 a partir del 10 de noviembre de 2025, representa un paquete sin precedentes en la saga. Bethesda ha reunido el juego base junto con sus seis principales contenidos descargables: Automatron, Wasteland Workshop, Far Harbor, Contraptions Workshop, Vault-Tec Workshop y Nuka World.

Además, se añaden más de 150 objetos y funciones exclusivas del Club de Creación. Entre las novedades destaca un menú integrado en el juego, denominado Creaciones, que permitirá explorar y descargar mods y expansiones desarrolladas tanto por el equipo de Bethesda como por la comunidad de jugadores.

Esta propuesta sigue la línea del relanzamiento de The Elder Scrolls V: Skyrim en diversas plataformas y busca prolongar la vida útil de Fallout 4, atrayendo tanto a nuevos jugadores como a seguidores de larga data. La incorporación de mods oficiales amplía el abanico de opciones de juego y permite personalizar la experiencia según las preferencias de los usuarios sin afectar la estabilidad del título, lo que podría establecer un nuevo estándar para próximas entregas de la serie.

Fallout 4 llega por primera vez a una consola de Nintendo

Uno de los anuncios más relevantes es la confirmación de Fallout 4 para Nintendo Switch 2 en 2026. Será la primera ocasión en que un título principal de la saga esté disponible en una consola de Nintendo, una decisión estratégica de Bethesda para expandir el universo Fallout a millones de nuevos jugadores. Hasta ahora, únicamente el juego móvil Fallout Shelter había aparecido en consolas de la compañía japonesa.

El lanzamiento en Nintendo Switch 2 responde a la tendencia de trasladar grandes títulos occidentales a dispositivos de Nintendo, ampliando el público y la vida comercial del juego. Bethesda asegura que Fallout 4: Anniversary Edition en Nintendo Switch 2 ofrecerá el mismo contenido que en el resto de plataformas, aunque la adaptación técnica para la nueva consola aún está en desarrollo, garantizando compatibilidad y rendimiento adecuado.

Relación con el aniversario y expansión multimedia de la franquicia

La edición aniversario se ofrece en un momento de creciente interés por la franquicia, motivado no solo por el juego, sino también por el éxito reciente de la serie Fallout en Prime Video, cuya segunda temporada se estrenará en diciembre de 2025. Este impulso mediático ha aumentado la base de seguidores jóvenes y reavivado el interés en los títulos clásicos y sus nuevas ediciones.

Bethesda ha seguido el ejemplo de celebraciones anteriores, como el 15 aniversario de Fallout: New Vegas, que tuvo su propia edición física de coleccionista para PC, con artículos conmemorativos como figuras, pines y parches exclusivos. Por su parte, el MMO Fallout 76 se actualiza con la expansión gratuita Burning Springs y estrenará versiones nativas para consolas de nueva generación en 2026, permitiendo que la interacción entre la saga y la comunidad continúe activa mientras aumenta la expectativa por futuros lanzamientos como un posible Fallout 5.