Malditos Nerds

PowerWash Simulator 2 presenta su hoja de ruta con tres DLC para 2026

FuturLab anunció que durante 2025 se enfocarán en optimización y mejoras técnicas

Por Lucas Rivarola

PowerWash Simulator 2, de FuturLab.
PowerWash Simulator 2, de FuturLab.

PowerWash Simulator 2, la secuela del reconocido simulador de limpieza, llega hoy 23 de octubre con una planificación amplia para los próximos años. Para 2026, están programados tres contenidos descargables de pago basados en propiedades intelectuales conocidas y tres misiones gratuitas denominadas Caldera Chronicles.

Mientras tanto, FuturLab, el estudio responsable, dedicará todo 2025 a mejorar el juego mediante actualizaciones y mejoras centradas en la experiencia del usuario. La comunidad, por su parte, ya especula sobre las posibles colaboraciones en el contenido adicional de pago.

Lanzamientos y estrategia de contenido adicional

El éxito del primer PowerWash Simulator, popularizado en 2022 por su propuesta relajante y apta para todos los públicos, impulsó a FuturLab a planificar una secuela con una oferta post lanzamiento más ambiciosa. Para 2026, el estudio confirmó que cada trimestre se lanzará nuevo contenido: tres expansiones principales de pago inspiradas en franquicias externas y tres misiones gratuitas bajo el título Caldera Chronicles.

Esta estrategia sigue el modelo del primer juego, que incluyó colaboraciones con propiedades como Tomb Raider, Final Fantasy 7, Bob Esponja, Warhammer 40,000, Shrek y Back to the Future. En esas expansiones, los jugadores pudieron limpiar escenarios y objetos icónicos de cada universo, como la mansión de Lara Croft o el DeLorean. Aunque el estudio aún no ha anunciado las franquicias seleccionadas para los nuevos contenidos, ha declarado que los planes pueden ajustarse en función de los comentarios de la comunidad.

Respecto al contenido gratuito, las Caldera Chronicles equivaldrán a las misiones Muckingham Files del juego anterior, ofreciendo pequeñas tareas adicionales para prolongar la experiencia sin costo. Además, FuturLab ha prometido más novedades como eventos comunitarios y elementos cosméticos para personalizar el juego.

PowerWash Simulator 2, de FuturLab.
PowerWash Simulator 2, de FuturLab.

Importancia de las actualizaciones y expectativas de los jugadores

Durante 2025, FuturLab dará prioridad a la estabilidad y calidad técnica de PowerWash Simulator 2. Por este motivo, no lanzarán nuevo contenido hasta 2026, centrando sus esfuerzos en corregir errores, mejorar la optimización y facilitar el uso del juego. Para los jugadores, esto implica que no verán nuevas expansiones hasta por lo menos enero de 2026, pero sí disfrutarán de una experiencia mejorada.

La comunidad, que ha mantenido activa la saga con sugerencias de nuevos escenarios y colaboraciones desde el primer título, mantiene su interés por saber cuáles serán las franquicias elegidas para los próximos contenidos adicionales. En redes sociales, muchos usuarios solicitan colaboraciones con sagas no exploradas y escenarios inusuales, mientras que otros aprecian que FuturLab recompense la fidelidad con misiones y eventos gratuitos periódicos.

Monetización y análisis de la experiencia anterior

La estrategia de lanzamientos pagados con colaboraciones no es nueva para la franquicia. El primer PowerWash Simulator, meses después de su lanzamiento, sorprendió con contenidos cruzados que sumaron horas de juego y consolidaron el éxito comercial. De acuerdo con los datos publicados, los paquetes de colaboraciones con otras franquicias ampliaron la base de jugadores y permitieron campañas de marketing en conjunto con los propietarios de licencias.

Desde FuturLab, aseguran que seguirán proporcionando actualizaciones gratuitas y que la monetización estará limitada a expansiones grandes y opcionales. El estudio explica que el calendario trimestral de contenidos tiene como objetivo mantener la relevancia del juego con el tiempo, al mismo tiempo que permite adaptarse a las tendencias y comentarios de los usuarios. De este modo, el futuro de PowerWash Simulator 2 dependerá tanto de la atracción inicial de sus colaboraciones como de la capacidad de FuturLab para equilibrar las expectativas de los jugadores, el soporte técnico y la transparencia en sus comunicaciones con la comunidad.

