Malditos Nerds

Marvel Rivals presenta su primer modo PvE con temática de zombies

Marvel Rivals introduce Marvel Zombies, su primer modo PvE cooperativo, justo antes de Halloween

Por Gustavo Robles

Marvel Rivals, de NetEase.
Marvel Rivals, de NetEase.

En pleno auge de la temporada de eventos especiales por Halloween, Marvel Rivals, el popular shooter multijugador gratuito desarrollado por NetEase, presenta una de sus actualizaciones más esperadas: Marvel Zombies, el primer modo de juego PvE (jugador contra entorno) en su corta pero intensa historia.

Desde el 23 de octubre, estará disponible para todos los jugadores de PC, PlayStation y Xbox. Este modo invita a los aficionados a luchar en equipo utilizando héroes conocidos del universo Marvel, como Thor, Blade, Magik, Jeff y The Punisher, quienes deben enfrentarse a oleadas interminables de zombis y a dos jefes formidables: Zombie Namor y The Queen of the Dead.

Una propuesta cooperativa que renueva la experiencia

Marvel Zombies implica un cambio significativo respecto a los modos clásicos de Marvel Rivals, que hasta ahora se habían centrado principalmente en el enfrentamiento entre jugadores. Ahora, los usuarios deberán colaborar formando escuadrones para resistir el ataque de criaturas controladas por inteligencia artificial.

Inspirado en el concepto original de Marvel Zombies, exitoso previamente tanto en cómics como en juegos de mesa, este modo surge como una alternativa pensada especialmente para fiestas y reuniones durante fechas señaladas como Halloween. En esta ocasión no se compite contra otros jugadores, sino que se coopera para sobrevivir el mayor tiempo posible.

Marvel Rivals, de NetEase.
Marvel Rivals, de NetEase.

Diversidad de héroes y habilidades: cada partida es diferente

Uno de los principales atractivos de Marvel Zombies es la personalización en la jugabilidad. Los personajes disponibles, Thor, Blade, Magik, Jeff y The Punisher, cuentan con habilidades y potenciadores especiales diseñados para aprovechar sus fortalezas en contextos de supervivencia y acción continua. Por ejemplo, se podrá embestir a los zombis como Jeff, realizar ataques encadenados con las Moon Blades de Blade, electrocutar enemigos utilizando la forma Awakened de Thor, o desatar el poder de Magik en su forma ilimitada de Darkchild.

El objetivo es sobrevivir a las hordas, enfrentarse a los jefes temáticos —específicamente Zombie Namor y The Queen of the Dead— y evitar la completa zombificación del mundo. De acuerdo con Danny Koo, productor ejecutivo de Marvel Games, tanto el estilo como la variedad de habilidades han sido ajustados para asegurar que cada partida resulte distinta y que los jugadores puedan destacarse en combate.

El lugar de Marvel Zombies en las festividades

El crecimiento de los modos PvE, especialmente durante celebraciones, es una estrategia habitual entre los shooters multijugador más populares. Mientras Call of Duty incluye figuras míticas del terror y Fortnite apuesta por eventos masivos, Marvel Rivals recurre al legado de Marvel Zombies para sobresalir en la temporada.

Así, NetEase refuerza una línea de contenido orientada no solo a la competencia directa, sino también al entretenimiento colaborativo y a la experimentación con dinámicas novedosas. Marvel Zombies representa una oportunidad para fortalecer los vínculos sociales entre jugadores, familias y grupos de amigos durante una de las épocas más temidas del año.

