Entrevistamos a Madeleine McGraw y Mason Thames, estrellas de Black Phone 2

Black Phone 2 es la secuela del exitoso thriller sobrenatural de 2021 dirigido por Scott Derrickson y basado en la obra de Joe Hill. Con el regreso de Mason Thames, Madeleine McGraw, Ethan Hawke y Jeremy Davies, la historia retoma la vida de Finn, ahora adolescente, cuatro años después de haber escapado de su secuestrador. Sin embargo, el mal persiste: desde el más allá, el asesino busca venganza y atormenta a Gwen, la hermana de Finn, a través de visiones y llamadas desde el misterioso teléfono negro.

A medida que los hermanos intentan detener al espíritu vengativo, viajan a un campamento de invierno llamado Alpine Lake, donde Gwen descubre un oscuro vínculo familiar con su antiguo captor. La película combina terror psicológico, elementos sobrenaturales y drama familiar, consolidando a esta secuela como una expansión más ambiciosa del universo creado por Hill y Derrickson. Estamos frente a una producción de Blumhouse y Universal, que cuenta además con nuevas incorporaciones al elenco como Demián Bichir y Arianna Rivas.

En esta entrevista, los protagonistas Mason Thames (Finn) y Madeleine McGraw (Gwen) nos cuentan cómo fue volver a este oscuro universo. Te invitamos a ver nuestra entrevista en video, o a leer una transcripción.

En esta oportunidad, pudimos entrevistar a Mason Thames y Madeleine McGraw, sus protagonistas.

—Soy Lucía Agosta, de Malditos Nerds | Infobae. ¿Cómo están, chicos?

Madeleine McGraw: —Genial, ¿y vos?

Mason Thames: —Gracias por invitarnos.

—Estoy muy bien, genial. Así que, ¿cómo fue para ustedes retomar estos personajes cuatro años después?

Madeleine McGraw: —Fue divertido. Fue, sí, sin duda fue un desafío interesante. Sinceramente, siento que fue más difícil volver que cuando… Cuando éramos mucho más jóvenes y todo era tan nuevo y fresco.

Mason Thames: —Quiero decir, entonces era mucho más fácil porque estábamos… Básicamente creando esos personajes.

Madeleine McGraw: —Exacto, los estábamos creando.

Mason Thames: —Y esta vez… A nuestros personajes, ya sabes, les han pasado tantas cosas...

Madeleine McGraw: —Sí, tuvimos que crear historias y situaciones que hubieran vivido en ese periodo de tiempo. Especialmente, ya sabes, recordar todo el trauma por el que pasaron en el pasado.

Mason Thames: —Sí, creo que Finney en esta película es… Una persona muy enojada, confusa y reprimida, y… Creo que eso se ve claramente en la escena inicial de la película, y… Es realmente desgarrador verlo, especialmente cuando conoces a Finney de la primera película, él es… Un chico tímido y dulce. Y, ya sabes, está un poco… Perdido en esta historia. Y siento que para mí… Encontrar, o Finney intentando encontrar quién era él. E intentando recuperar la inocencia y sólo… El niño que estaba allí era probablemente la parte más importante y simplemente encontrar la paz en lo que pasó.

—Sí, lo encuentro realmente interesante. Porque, ya sabes, a veces no llegas a ver el aspecto psicológico después de las películas de terror, como… Sí, estas personas realmente necesitarán terapia. Pero realmente no se ve eso. Y aquí sí podemos ver el trauma que ambos experimentaron después de eso.

Mason Thames: —¡Estas personas necesitan un terapeuta!

—Necesitan terapeutas, sí. Lo necesitan, sí. Y en tu caso, creo que, ya sabes, Gwen tiene esta, uhm… Esta conexión muy fuerte. Quiero decir, ha cambiado mucho. Ahora es muy diferente.

Madeleine McGraw: —¡Está muy diferente! Sinceramente, estaba muy nerviosa al entrar en la segunda película. Especialmente sabiendo… Uhm, todas las cosas por las que pasa Gwen. Uhm, sentí mucha presión, especialmente… Con los fans. No quería decepcionar a nadie. Y quería darlo todo y actuar lo mejor posible. Uhm, pero fue todo un reto encontrarla esta vez, porque… Ella ha cambiado drásticamente.

Mason Thames: —Son personas diferentes. Si se cambiaran los nombres, no los reconocerías.

Madeleine McGraw: —Sinceramente, creo que lo único que tienen en común con la primera… Uhm, su relación con Finn y su rebeldía. Creo que… Es muy importante que ella nunca perdiera eso. Porque… Creo que si no tuviera eso, sinceramente, no tendría nada.

Mason Thames: —Eso es lo que hace que Gwen sea Gwen.

Madeleine McGraw: —Lo sé. Al mil por ciento. Estoy totalmente de acuerdo. Uhm, y por eso creo que es importante encontrar los aspectos de ella que no cambiaron y que… No se perdió por completo al lidiar con el traumático pasado. Y lo que la hace ser Gwen.

—Y también mencionabas, ya sabes, todo el aspecto de los hermanos. Que es algo que no ha cambiado. Ya sabes, aún… El vínculo es muy importante, muy real. Entonces, ¿qué me pueden decir sobre la evolución entre este vínculo entre, ya sabes, los hermanos?

Mason Thames: —Los dos. Sí. Quiero decir… Creo que es algo así como… Lo mismo desde las primeras películas. Finney… Siente algo así como que tiene que cuidar de ella. Pero siempre ha sido ella la que ha cuidado de él. Y especialmente en esta película, él… Como… Después de lo que le pasó, como que perdió… Todo sentimiento por cualquier otra cosa. Uhm, él… No quiere afrontar lo que pasó, así que lo ahoga y trata de olvidarlo. Y las únicas personas que realmente tiene ahora son su familia, Gwen. Y ese tipo de cosas, él tratando de no enfrentarlo, pero cuidándola. Pero también arruinándose a sí mismo al mismo tiempo. Y Gwen puede ver eso y trata de detenerlo o ayudarlo. Pero él sólo… Él es insensible a eso, así que...

Madeleine McGraw: —Creo que es muy importante señalar que Gwen y Finn, las únicas personas que conocen, que están realmente de su lado y en quienes siempre pueden confiar, son uno en el otro. Que ellos son el núcleo de las películas de “Black Phone”.

—Sí, estoy completamente de acuerdo y me encanta eso de la película. Así que, muchas gracias. Siempre es agradable ver una realmente una buena película de terror, así que...

Madeleine McGraw: —Gracias, es bueno saberlo.

Mason Thames: —Gracias.

Madeleine McGraw: —Siempre es bueno saberlo.

—Felicitaciones de nuevo y… Nos vemos en la próxima entrevista.