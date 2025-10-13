Battlefield 6 arrasa en Steam y supera los 700.000 jugadores en simultáneo

Battlefield 6, de EA.

Battlefield 6 ha irrumpido en la escena mundial de los videojuegos con un debut aplastante: en su primer día de lanzamiento, el popular shooter de Electronic Arts rompió todos los registros previos de la serie y del género en Steam, la principal plataforma de juegos para PC. Los datos muestran un fenómeno sin precedentes, aunque persisten desafíos relacionados con la opinión de los usuarios y la intensa competencia con otros grandes títulos.

Un fenómeno masivo en Steam

El lanzamiento de Battlefield 6 fue recibido con una auténtica oleada de jugadores: el juego alcanzó un pico de 747.440 usuarios simultáneos en Steam, estableciendo así el récord más alto de la saga y superando ampliamente a competidores como Call of Duty: Modern Warfare II y Call of Duty: Warzone 2.0, cuyo máximo histórico fue de 491.670 jugadores.

Esta cantidad de usuarios simultáneos posiciona a Battlefield 6 como el shooter de pago más popular de la plataforma en 2025, superando incluso a títulos gratuitos como Apex Legends, que en su pico llegó a reportar 624.000 usuarios. En comparación, otros videojuegos destacados, como Destiny 2, registraron cifras sustancialmente menores en sus mejores momentos; por ejemplo, en el lanzamiento de la expansión Lightfall, Destiny 2 reunió 316.750 usuarios simultáneos.

Las largas colas de espera y la necesidad de gestionar el acceso por turnos no desanimaron a la comunidad. Queda claro que el entusiasmo ya estaba presente: la beta abierta de Battlefield 6 había logrado reunir a más de medio millón de usuarios conectados al mismo tiempo, augurando el éxito que se confirmaría en el estreno oficial.

Battlefield 6, de EA.

El factor ventas y el desafío de la recepción crítica

Antes del estreno, Battlefield 6 ya había generado aproximadamente 100 millones de dólares en ingresos gracias a cerca de dos millones de reservas, según estimaciones de analistas del sector. Sin embargo, el entusiasmo en las ventas no se ha correspondido con una recepción crítica uniforme: el juego mantiene una valoración mixta en Steam, con solo un 63% de opiniones positivas en el promedio histórico hasta el momento.

Esta diferencia entre el éxito comercial y la aceptación crítica plantea retos para Electronic Arts y el estudio desarrollador, DICE. Los primeros jugadores elogiaron la ambición de los nuevos mapas y las mejoras técnicas respecto a versiones previas, pero también señalaron problemas con los servidores y algunos fallos recurrentes en la jugabilidad durante los primeros días.

Como respuesta, los desarrolladores implementaron colas y sistemas de gestión para evitar saturaciones. Aunque estas medidas resultaron incómodas para algunos, lograron que la mayoría pudiera acceder al juego sin mayores interrupciones.

La influencia en la industria del videojuego y perspectivas a corto plazo

El lanzamiento de Battlefield 6 también abre preguntas sobre su influencia en la industria de los videojuegos, especialmente en el segmento de los shooters multijugador. Si bien los expertos coinciden en que, a pesar de su destacado inicio, probablemente no superará en ventas globales a la próxima entrega de Call of Duty: Black Ops 7, su impacto en Steam y el entusiasmo inicial podrían influir en las estrategias futuras de distribución y en las políticas de actualizaciones de contenido.

En este contexto, los especialistas prevén una competencia creciente entre los principales estudios para atraer y retener a los jugadores, así como una mayor atención a la experiencia de usuario desde el primer día. Queda por ver cuáles serán las consecuencias a largo plazo en la evolución de Battlefield 6 y en la percepción de la franquicia frente a sus principales rivales. Por ahora, el impacto inicial ya se ha convertido en un hito de la industria del videojuego, marcando un momento que los seguidores de la serie difícilmente olvidarán.