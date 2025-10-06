Malditos Nerds

Nintendo revela detalles del motorbike de Samus en Metroid Prime 4: Beyond y su impacto en la jugabilidad

Nintendo explica el uso limitado de Vi-O-La y adelanta nuevas habilidades psíquicas para Samus Aran

Por Gustavo Robles

Guardar
Metroid Prime 4: Beyond, de
Metroid Prime 4: Beyond, de Nintendo.

Nintendo ha revelado nuevas especificaciones sobre Vi-O-La, la motocicleta que Samus Aran podrá utilizar en Metroid Prime 4: Beyond, título programado para salir a la venta el 4 de diciembre de 2025.

En una actualización en su página oficial japonesa, la compañía explicó que este vehículo, anticipado durante el Nintendo Direct de septiembre, solo se podrá convocar en ciertas áreas del misterioso planeta Byrus, agregando una dimensión novedosa a la jugabilidad clásica de la serie.

Usos y restricciones de Vi-O-La

Según la información publicada, Vi-O-La no reemplazará el tradicional modo de exploración en primera persona que caracteriza a Metroid Prime. La página oficial indica que Samus podrá invocar la moto únicamente en zonas designadas y que, al desmontar de ella, la cámara regresará automáticamente a su perspectiva habitual para continuar la exploración a pie.

Esta decisión, que ha generado discusiones entre seguidores, pretende mantener la esencia pausada y detallada de la saga mientras introduce momentos puntuales de desplazamiento rápido. Nintendo destaca que el nuevo medio de transporte servirá para recorrer rápidamente los extensos escenarios de Byrus, permitiendo sortear obstáculos y acceder a áreas previamente inalcanzables con las mecánicas habituales.

Metroid Prime 4: Beyond, de
Metroid Prime 4: Beyond, de Nintendo.

Características de combate y desplazamiento de Vi-O-La

Vi-O-La no estará limitada solo al transporte rápido. La web especifica que, al montar la moto, Samus podrá ejecutar un “boost move” o movimiento de impulso que otorga velocidad temporal, repele enemigos y es capaz de romper depósitos minerales dispersos en el planeta. Así mismo, será posible realizar un “power slide”, un deslizamiento de energía utilizado para dispersar varios enemigos y remover objetos del entorno.

Otra función especial permite disparar proyectiles de energía rastreadora hacia hasta cinco oponentes al mismo tiempo; al impactar, estos proyectiles regresan al vehículo simulando el efecto de un bumerán. Esta mecánica añade una opción táctica que modifica la forma habitual de abordar combates y acertijos en la franquicia.

Reacciones de los jugadores y efectos en la experiencia de juego

La inclusión de Vi-O-La ha sido recibida tanto con entusiasmo como con escepticismo por parte de la comunidad. Mientras que algunos jugadores consideran la moto una innovación visual y mecánica —ya que introduce una dinámica diferente respecto al ritmo lento y metódico de entregas anteriores—, otros la ven como ajena a la naturaleza exploratoria característica de Metroid Prime.

Nintendo, por su parte, sostiene que la finalidad principal de la moto es diversificar la experiencia, limitando su uso a secciones específicas de gran envergadura, sin desplazar el enfoque estratégico de la exploración individual. Además, Samus podrá acceder a nuevas habilidades: junto a las acciones de la moto, se confirma el uso de destrezas psíquicas para activar mecanismos u orientar disparos, ampliando sus capacidades más allá de las funciones tradicionales de armas y armaduras.

Temas Relacionados

Metroid Prime 4: BeyondNintendoMetroid Primemalditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerds

Más Noticias

REVIEW | Hades II – Equipo que gana, no se toca

Supergiant Games reafirma su posición como uno de los dioses del Olimpo del roguelite con una secuela a la altura de su predecesor, elevando la vara en varios aspectos clave

REVIEW | Hades II –

Skate presenta su primer temporada de contenido Hesh & Fresh: eventos y desafíos inspirados en los ‘90

La nueva Temporada 1 de Skate estará disponible del 7 de octubre al 2 de diciembre

Skate presenta su primer temporada

Kingmakers se retrasa por tiempo indefinido y apuesta por calidad sin recortar funciones

Redemption Road retrasa su innovador juego medieval con armas modernas para asegurar calidad y ambición

Kingmakers se retrasa por tiempo

Atlus asegura que Persona 4 Revival renovará la fórmula de la saga con novedades inesperadas

El anuncio de Persona 4 Revival en el Xbox Games Showcase intensificó el debate sobre remakes en la saga Persona

Atlus asegura que Persona 4

Dwayne Johnson enfrenta su mayor fracaso en taquilla con The Smashing Machine

Mientras la crítica reconoce la actuación de Johnson, la respuesta en taquilla ha sido la más baja de su carrera

Dwayne Johnson enfrenta su mayor

ANIME

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run revela su primer tráiler

Demon Slayer: Castillo Infinito se convierte en la película de anime más taquillera a nivel global

Sekiro: Shadows Die Twice anuncia una adaptación al anime para el 2026

Retrocultura Activa | Appleseed: la semilla cyberpunk que floreció en los VHS

REVIEW | Nyaight of the Living Cat - Episodios 1 y 2 - La curiosidad mató al gato

PELÍCULAS

Dwayne Johnson enfrenta su mayor

Dwayne Johnson enfrenta su mayor fracaso en taquilla con The Smashing Machine

The Carpenter’s Son presenta un nuevo tráiler con Nicolas Cage como San José

‘Gente que conocemos en vacaciones’, la adaptación de la novela romántica, presenta su tráiler

Los Simpson celebrarán 40 temporadas con el estreno de una nueva película en 2027

Zootopia 2 presenta su tráiler final con Shakira y Ed Sheeran

SERIES

Peaky Blinders regresará con dos

Peaky Blinders regresará con dos temporadas producidas por Cillian Murphy

REVIEW | Gen V - Temporada 2 - Episodios 1, 2, 3 y 4: Caos narrativo en la universidad de Godolkin

Star Wars: Visions revela el primer tráiler de su tercera temporada

REVIEW | Marvel Zombies - Una animación más viva que nunca

Retrocultura Activa | V: Invasión Extraterrestre - Lagartos, fascismo y nostalgia ochentera