Nintendo revela detalles del motorbike de Samus en Metroid Prime 4: Beyond y su impacto en la jugabilidad

Metroid Prime 4: Beyond, de Nintendo.

Nintendo ha revelado nuevas especificaciones sobre Vi-O-La, la motocicleta que Samus Aran podrá utilizar en Metroid Prime 4: Beyond, título programado para salir a la venta el 4 de diciembre de 2025.

En una actualización en su página oficial japonesa, la compañía explicó que este vehículo, anticipado durante el Nintendo Direct de septiembre, solo se podrá convocar en ciertas áreas del misterioso planeta Byrus, agregando una dimensión novedosa a la jugabilidad clásica de la serie.

Usos y restricciones de Vi-O-La

Según la información publicada, Vi-O-La no reemplazará el tradicional modo de exploración en primera persona que caracteriza a Metroid Prime. La página oficial indica que Samus podrá invocar la moto únicamente en zonas designadas y que, al desmontar de ella, la cámara regresará automáticamente a su perspectiva habitual para continuar la exploración a pie.

Esta decisión, que ha generado discusiones entre seguidores, pretende mantener la esencia pausada y detallada de la saga mientras introduce momentos puntuales de desplazamiento rápido. Nintendo destaca que el nuevo medio de transporte servirá para recorrer rápidamente los extensos escenarios de Byrus, permitiendo sortear obstáculos y acceder a áreas previamente inalcanzables con las mecánicas habituales.

Metroid Prime 4: Beyond, de Nintendo.

Características de combate y desplazamiento de Vi-O-La

Vi-O-La no estará limitada solo al transporte rápido. La web especifica que, al montar la moto, Samus podrá ejecutar un “boost move” o movimiento de impulso que otorga velocidad temporal, repele enemigos y es capaz de romper depósitos minerales dispersos en el planeta. Así mismo, será posible realizar un “power slide”, un deslizamiento de energía utilizado para dispersar varios enemigos y remover objetos del entorno.

Otra función especial permite disparar proyectiles de energía rastreadora hacia hasta cinco oponentes al mismo tiempo; al impactar, estos proyectiles regresan al vehículo simulando el efecto de un bumerán. Esta mecánica añade una opción táctica que modifica la forma habitual de abordar combates y acertijos en la franquicia.

Reacciones de los jugadores y efectos en la experiencia de juego

La inclusión de Vi-O-La ha sido recibida tanto con entusiasmo como con escepticismo por parte de la comunidad. Mientras que algunos jugadores consideran la moto una innovación visual y mecánica —ya que introduce una dinámica diferente respecto al ritmo lento y metódico de entregas anteriores—, otros la ven como ajena a la naturaleza exploratoria característica de Metroid Prime.

Nintendo, por su parte, sostiene que la finalidad principal de la moto es diversificar la experiencia, limitando su uso a secciones específicas de gran envergadura, sin desplazar el enfoque estratégico de la exploración individual. Además, Samus podrá acceder a nuevas habilidades: junto a las acciones de la moto, se confirma el uso de destrezas psíquicas para activar mecanismos u orientar disparos, ampliando sus capacidades más allá de las funciones tradicionales de armas y armaduras.