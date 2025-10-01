Malditos Nerds

Battlefield 6 anuncia mapas y modos inéditos para su primera temporada poslanzamiento

Battlefield 6 dará inicio a su primera temporada el 28 de octubre, poco después de su lanzamiento oficial

Por Gustavo Robles

Battlefield 6, el esperado juego de disparos en primera persona desarrollado por DICE y Electronic Arts, prepara su lanzamiento para PC y consolas el 10 de octubre de 2025. Unas semanas después de su llegada, la primera temporada del juego, completamente gratuita, comenzará el 28 de octubre y se dividirá en tres fases: Rogue Ops, California Resistance y Winter Offensive. Cada fase traerá mapas, modos y armas nuevas, así como algún vehículo y eventos especiales por tiempo limitado.

El objetivo es posicionar a Battlefield 6 como uno de los lanzamientos más sólidos y con mayor contenido constante del año. Los desarrolladores han mostrado contenido ya confirmado y señalan que habrá más novedades antes de que termine el año, con una clara intención de mantener la comunidad activa y competir directamente con otros títulos reconocidos del género, como Call of Duty: Black Ops 7.

Desglose de la Temporada 1: contenido de cada fase

La primera fase, Rogue Ops, estará disponible desde el 28 de octubre e incluirá el mapa Blackwell Fields, el modo Strikepoint, el vehículo Traverser Mark 2 y varias armas: la carabina SOR-300SC, la pistola GGH-22, el rifle de francotirador Mini Scout y accesorios como el Rail Cover y la mira LPVO. Tres semanas después, el 18 de noviembre, se iniciará California Resistance, que añadirá el mapa Eastwood, el modo Sabotage por tiempo limitado, la mecánica Battle Pickups, la escopeta DB-12, la pistola M357 Trait y el accesorio Troy Angled.

Finalmente, el 9 de diciembre comenzará Winter Offensive, que presentará el evento temporal Ice Lock, el mapa Ice Lock ambientado en un Empire State congelado en Nueva York y un arma cuerpo a cuerpo especial: el Ice Climbing Axe. Estas fases garantizan renovaciones frecuentes y motivan a los jugadores a estar atentos a nuevas recompensas y desafíos.

Battlefield 6, de Electronic Arts.
Battlefield 6, de Electronic Arts.

Impacto en la comunidad y expectativas ante otros títulos

Battlefield 6 busca no solo recuperar la esencia clásica de la saga, sino también ofrecer un flujo rápido de contenido tras el lanzamiento para hacer frente a la competencia. El hecho de que se lance antes que Call of Duty: Black Ops 7, su tradicional competidor, muestra la intención de DICE y Electronic Arts de liderar la industria de los juegos de disparos de este año.

Las primeras betas han recibido comentarios mayormente positivos por parte de la comunidad, destacando especialmente la jugabilidad y el sistema de destrucción ambiental, aunque algunos jugadores piden mayor innovación respecto a entregas previas. Las actualizaciones mensuales y la promesa de nuevos modos y armas mantienen altas las expectativas y buscan formar una comunidad leal a largo plazo.

Desafíos pendientes y futuros anuncios

Aunque la hoja de ruta publicada aporta claridad sobre las novedades de la primera temporada, todavía existen dudas sobre el contenido a largo plazo. Actualmente, los detalles sobre estas experiencias siguen sin estar definidos, lo que podría influir en la decisión de compra de algunos jugadores frente a otros títulos. Los desarrolladores ya han comunicado que la temporada inicial se extenderá hasta el 30 de diciembre y que ofrecerán más información cerca de esa fecha sobre desafíos, recompensas y modos adicionales.

El ritmo y la cantidad de contenido posterior al lanzamiento en Battlefield 6 representan un avance importante respecto a entregas anteriores y frente a la competencia, haciendo que tanto veteranos como nuevos jugadores encuentren razones para volver al juego de manera constante.

