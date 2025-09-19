Final Fantasy VII Remake introduce nuevas opciones de dificultad en Nintendo Switch 2 y Xbox Series

Final Fantasy VII Remake | Diseñador: Naoki Hamaguchi | Desarrolladores: Square Enix, Creative Business Unit I

Final Fantasy VII Remake Intergrade será lanzado en 2026 para Nintendo Switch 2 y Xbox Series. Este lanzamiento incluirá un novedoso modo de juego que elimina prácticamente toda la dificultad. La función, denominada Streamlined Progression, permitirá a cualquier jugador disfrutar de la historia sin preocuparse por perder combates o quedarse sin recursos, representando un giro importante hacia la accesibilidad por parte de Square Enix.

Directivos han señalado que el objetivo es ofrecer la posibilidad de experimentar la historia y el mundo de Midgar sin obstáculos, sin importar la habilidad o experiencia previa del usuario.

Lanzamiento en nuevas consolas

La llegada de Final Fantasy VII Remake Intergrade a Xbox Series y Nintendo Switch 2 representa el final de una larga espera para los fanáticos fuera del entorno PlayStation. Entre las novedades se encuentra la presentación de Streamlined Progression, un modo opcional pensado para reducir la frustración que puede generar el sistema de combate en jugadores menos experimentados.

Aquellos que activen esta función contarán con salud y puntos mágicos ilimitados, barras de límite y ATB siempre llenas, ataques capaces de infligir 9.999 puntos de daño y un inventario permanente de objetos en la mayoría de las situaciones.

Estas ventajas se pueden activar y desactivar desde el menú principal, permitiendo personalizar completamente la experiencia de juego. Según Square Enix, esta opción no quita desafíos puntuales esenciales para determinados momentos narrativos, pero no afecta al desenlace general ni a la posibilidad de explorar el universo del juego.

Final Fantasy VII Remake | Diseñador: Naoki Hamaguchi | Desarrolladores: Square Enix, Creative Business Unit I

Una estrategia para ampliar la audiencia

Esta propuesta responde a la tendencia creciente en la industria de los videojuegos que busca hacer los títulos principales atractivos para un público más variado. El director Naoki Hamaguchi ha declarado que algunos usuarios solo desean explorar la historia y la ambientación sin la presión que conlleva la dificultad tradicional de los JRPG.

Si bien Final Fantasy VII Remake Intergrade es considerado uno de los títulos más complejos de completar en su totalidad debido a la cantidad de contenidos y misiones secundarias, Streamlined Progression hace que la narrativa principal sea accesible incluso para quienes recién comienzan en la saga o dentro del género.

Repercusiones para los jugadores y el futuro de la franquicia

En la práctica, la existencia de un modo tan accesible elimina la barrera entre el público general y los jugadores más veteranos, permitiendo que distintos perfiles puedan disfrutar de uno de los títulos más representativos del género de rol japonés. Ahora, quienes antes abandonaban la partida por enemigos especialmente difíciles podrán completar la historia sin interrupciones.

No obstante, es posible que una parte de la comunidad vea esta simplificación como una pérdida del desafío que caracteriza a la franquicia. Square Enix ha subrayado que este modo es completamente opcional y que los jugadores interesados en el reto tradicional conservan las modalidades clásicas, tratando de equilibrar opiniones tanto positivas como negativas dentro de su comunidad.