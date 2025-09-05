Firaxis despide decenas tras el lanzamiento de Civilization VII y el fracaso de Marvel’s Midnight Suns

Sid Meier’s Civilization VII, de Firaxis Games.

Firaxis Games, reconocida desarrolladora de videojuegos de estrategia como Sid Meier’s Civilization y Marvel’s Midnight Suns, está enfrentando una significativa ola de despidos. El 4 de septiembre, la guionista Emma Kidwell confirmó a través de sus redes sociales que fue una de las personas afectadas, en medio de rumores e incertidumbre acerca del futuro de la empresa.

La compañía matriz, 2K Games, admitió una “reducción de plantilla” pero evitó especificar cuántos empleados fueron despedidos, argumentando que se trata de una medida de “optimización” de procesos internos para fomentar la creatividad y la adaptabilidad. Este suceso ocurre después del lanzamiento reciente de Sid Meier’s Civilization VII y de los resultados inferiores a lo esperado de Marvel’s Midnight Suns.

Historia de Firaxis y desempeño de sus productos

Durante casi treinta años, Firaxis ha sido asociada con la excelencia en el género de estrategia por turnos, gracias a títulos icónicos como Sid Meier’s Civilization y la serie XCOM. No obstante, la situación actual estuvo antecedida por dos lanzamientos con repercusiones distintas. Marvel’s Midnight Suns, aunque fue recibido positivamente por la crítica, no alcanzó las ventas esperadas considerando la popularidad de la marca Marvel. Sid Meier’s Civilization VII, lanzado este año, tuvo una recepción más favorable, aunque ciertas críticas iniciales llevaron al estudio a lanzar varias actualizaciones.

Emma Kidwell, quien contribuyó en la escritura de Sid Meier’s Civilization VII y Marvel’s Midnight Suns durante casi cinco años en Firaxis, comunicó públicamente su salida e invitó a prestar atención a otros colegas afectados por los despidos. Estas decisiones sorprendieron a empleados de amplia experiencia y ponen en evidencia una tendencia cada vez más común en la industria: la reducción de personal tras el lanzamiento de nuevos productos, aun cuando estos no sean considerados fracasos.

Civilization VII, de Firaxis Games.

Proceso de reestructuración y cambios en la industria

Una portavoz de 2K Games, indicó que la decisión forma parte de un proceso de reestructuración orientado a optimizar el desarrollo de futuros proyectos, poniendo énfasis en la capacidad del estudio de adaptar su metodología, promover la colaboración y estimular la creatividad. No obstante, la falta de información sobre la cantidad exacta de despidos, junto a reportes no oficiales que sugieren la existencia de decenas de personas afectadas, ha generado inquietud tanto entre empleados como entre seguidores de la compañía.

Firaxis no es la única subsidiaria de 2K Games que ha implementado cambios similares. Visual Concepts, desarrolladora de la serie WWE 2K, también sufrió despidos en 2023 y 2024, sin que se hayan revelado cifras oficiales. A pesar de esos recortes, WWE 2K24 resultó ser uno de los juegos con mejor desempeño comercial de la franquicia.

Repercusiones entre empleados y en la comunidad

La noticia de los despidos ha causado preocupación tanto en los empleados de Firaxis como entre los seguidores de sus principales franquicias. Para los jugadores, estos hechos generan incertidumbre acerca del soporte para Sid Meier’s Civilization VII y el desarrollo de títulos futuros. Los compromisos anunciados para seguir mejorando la entrega más reciente de la saga quedan en entredicho en un contexto donde se reduce el personal con experiencia.

Asimismo, la tendencia de despidos masivos en la industria —como ocurrió recientemente en grandes empresas internacionales, con Microsoft eliminando cerca de 9.000 puestos de trabajo en 2025— refuerza la percepción de un ambiente laboral cada vez más vulnerable e inestable. Esta situación afecta a cientos de familias y pone en duda el futuro creativo y comercial de franquicias que son referencia para millones de personas en todo el mundo.