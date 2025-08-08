Pokémon Friends es la dosis diaria de ejercicio mental

Pokémon Friends, de Nintendo.

Hace tiempo que Pokémon viene teniendo una estrategia amplia donde varios de sus lanzamientos terminan siendo experiencias abiertas, gratuitas y generalmente para móviles. Pokémon GO fue uno de los pilares que marcó la década pasada de la franquicia y abrió la puerta a la masificación de una saga que ya era sumamente masiva. Así hemos tenido Pokémon Unite, Pokémon Masters Ex, Pokémon TCG Pocket y muchos otros videojuegos.

Este año la nueva experiencia que llegó recientemente fue Pokémon Friends, un videojuego de desafíos lógicos que salió tanto en celulares como en Nintendo Switch. Con ya varios días y horas jugadas, creo que esta experiencia dejará muy contento a cierto sector de quienes siguen a Pokémon e inconformes a otros tantos.

Pokémon Friends, de Nintendo.

Pokémon Friends es una experiencia de minijuegos de lógica. Cada día se nos presentan tres desafíos encadenados que suelen ser relativamente sencillos, y tenemos que descifrar la solución en menos de un minuto y medio. Entre más rápido lo hagamos, más puntos de bonificación obtenemos y eso nos servirá para la parte social del juego.

En la historia de este título, tendremos que abastecer a la ciudad de peluches Pokémon. Para hacerlo, después de ganar los desafíos diarios y en base a nuestro desempeño nos darán diversos tipos de hilo que podemos utilizar en una máquina para sacar uno o dos peluches. Estos objetos tienen un porcentaje de rareza y cada tipo de hilo tiene sus propios Pokémon para desbloquear. Una vez que lo hagamos, podemos hacer dos cosas con ellos.

La primera es cumplir el “modo historia” que son diversas personas de la ciudad que necesitan un peluche en específico y tenemos que obtenerlo. Así, iremos abasteciendo a la ciudad, ganando amigos y completando el objetivo principal. Por otro lado, cada jugador tiene su propia habitación donde puede exponer sus peluches y también comprar objetos para complementar y armar su mejor setup Pokémon.

Pokémon Friends, de Nintendo.

La idea es original, los minijuegos son divertidos, y la dosis diaria no supera los 15 o 20 minutos. En ese sentido, Pokémon Friends es un buen agregado a todo el ecosistema Pokémon que hay disponible en celulares. Además, pagando cierta cantidad de dinero, podés desbloquear los paquetes de desafíos para poder hacerlos sin limites de tiempo, teniendo la experiencia completa de más de 1200 minijuegos, dando una gran cantidad de contenido que se irá expandiendo a lo largo del tiempo.

Creo que Pokémon Friends funciona más como un servicio que como un videojuego completo y es más divertido acomodar un espacio de tu día para poder cumplir lo que propone que hacerlo todo de una. Así, se suma a la lista de otras experiencias similares como Pokémon GO o Pokémon Café Mix, dando un paquete de experiencias que siempre terminan actualizando en cada Pokémon Presents.

Pokémon Friends, de Nintendo.

Sin embargo, la gran polémica de Pokémon Friends es que esta experiencia está disponible en Nintendo Switch pero allí es paga. No incluye los paquetes de desafíos que de todas formas hay que desbloquear pagando más, si no que simplemente decidieron poner un requerimiento de pago en la consola desalentando el juego en su plataforma principal y llevando a los jugadores principalmente a celulares.

Aunque es evidente que hubo una intención de mercado en esta decisión, resulta difícil comprender este tipo de decisiones pocas semanas después del lanzamiento de la Nintendo Switch 2 y con prácticamente ningún videojuego de Nintendo con fecha confirmada en los próximos meses. Seguramente Pokémon Friends quede más en el olvido que otra cosa, como muchas experiencias así de Pokémon, pero resulta extraño el timing y la decisión en este momento específico de Nintendo Switch.

Pokémon Friends, de Nintendo.

Es difícil considerar a Pokémon Friends como un videojuego tradicional. Más allá de la posibilidad de adquirir los paquetes, está pensado para ser tu dosis diaria de Pokémon y que mezcles este contenido con otros de la franquicia. Los desafíos son elocuentes y entretenidos y te dan lo necesario para querer seguir entrando al día siguiente.

Que sea una experiencia paga en Nintendo Switch es casi una falta de respeto para los usuarios de la consola que es dueña mayoritaria de las acciones de The Pokémon Company. No recomiendo gastar dinero si está la posibilidad de jugarlo en celulares o tablet, y me parece que aún de manera gratuita, es un título que no convencerá a todos.