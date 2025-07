Los juegos más esperados de 2025 #17: Metroid Prime 4: Beyond

Metroid Prime 4: Beyond, de Nintendo.

El reciente lanzamiento de la Nintendo Switch 2 fue uno de los acontecimientos más importantes del año en materia videojueguil. Con Mario Kart World y Donkey Kong Bananza ya en su repertorio y recibidos de muy buena forma, todas las miradas del universo Nintendo ahora están puestas sobre Metroid Prime 4: Beyond.

Si bien el título aún no tiene fecha exacta confirmada, se espera que salga durante este año y muchos rumores de los últimos días apuntan a que pronto tendremos novedades. Las expectativas por este juego son muy altas por tratarse de una saga icónica pero también porque lleva casi una década de desarrollo.

Metroid Prime 4: Beyond es la continuación de Metroid Prime 3: Corruption (2007) y los jugadores nos volvemos a poner en la piel de Samus Aran. Después de un accidente, la protagonista se transporta a Viewros, un misterioso planeta lleno de peligros, alienígenas y misterios que debemos resolver para lograr salir.

Al igual que toda la saga, Metroid Prime 4: Beyond es un shooter en primera persona donde la acción, los puzzles y la exploración toman una relevancia fundamental. No olvidemos que la saga Metroid, aunque se refiera a sus entregas 2D, es la creadora del género metroidvania junto a Castlevania por lo que estos lanzamientos son importantes no solo para los jugadores y fanáticos sino también para la misma industria.

Por más de que todavía hay mucho que desconocemos del juego, Nintendo publicó distintos videos con jugabilidad donde podemos destacar su apartado visual y esa sensación de continuidad con las anteriores entregas. Una de las mayores novedades jugables que mostraron es que Samus obtendrá poderes psíquicos que servirá tanto para resolver acertijos como para tener habilidades de combate.

Algo importante para señalar es que Metroid Prime 4: Beyond saldrá para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch por lo que será interesante ver cómo funciona el título en las dos versiones ya que estamos ante un juego obviamente potente. De todas maneras, la versión de la Nintendo Switch 2 es la que se lleva todas las miradas porque el juego promete una experiencia de hasta 120 FPS en modo rendimiento y hasta 60FPS 4K en modo calidad.

Más allá de lo técnico, la posibilidad de usar los nuevos Joy-Con de la Nintendo Switch 2 como mouse son el gran diferenciador y game changer que se viene para este juego. No hay ninguna duda que los shooter en primera persona se juegan mejor con el mouse por el simple hecho de tener mayor precisión en la mira. De esta forma, Metroid Prime 4: Beyond se posiciona como un título insignia para demostrar lo que los nuevos Joy-Con y la consola pueden hacer.

Sin querer sonar amarillista, Metroid Prime 4: Beyond tiene la responsabilidad de no solo ser uno de los mejores títulos del año, sino también de la época. La relevancia histórica de su franquicia, sus largos años de desarrollo y su debut en la nueva consola de Nintendo son algunos de los condimentos que reafirman esta postura. Así y todo y con las expectativas por las nubes, todo indica que el juego tiene todo para lograrlo.