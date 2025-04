Bethesda reafirma que aún sigue trabajando en The Elder Scrolls VI en medio del relanzamiento de Oblivion

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, de Virtuos.

La expectativa y el entusiasmo de los seguidores de la saga The Elder Scrolls se han reactivado tras la presentación inesperada de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Aunque muchos fans están emocionados por volver a explorar el reino de Cyrodiil, una parte importante sigue esperando noticias sobre el tan anticipado The Elder Scrolls VI.

Durante el evento de revelación del remaster, Todd Howard, director creativo de Bethesda, confirmó que, si bien el próximo juego de la saga aún no tiene fecha de lanzamiento, su desarrollo continúa activamente.

Lo que sabemos hasta ahora

Mientras los jugadores celebran el relanzamiento de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Bethesda ha reiterado su compromiso con The Elder Scrolls VI. En el marco del evento, Howard declaró: “Obviamente, estamos trabajando en el sexto capítulo”, dejando claro que la espera, aunque prolongada, sigue siendo una realidad.

El anuncio del remaster ha despertado nostalgia entre quienes buscan nuevas razones para explorar Cyrodiil. Sin embargo, las esperanzas de un lanzamiento cercano de The Elder Scrolls VI parecen distantes.

Bethesda pide paciencia

La compañía ha intentado moderar las expectativas de su audiencia. Según documentos de Microsoft revelados durante el juicio por la adquisición de Activision Blizzard, The Elder Scrolls VI no llegaría antes de 2026. Por su parte, Pete Hines, exdirector de publicaciones de Bethesda, aclaró que no se esperan novedades significativas a corto plazo. La información se ha limitado a declaraciones esporádicas, en las que la empresa insiste en priorizar la calidad del producto final.

Howard ha admitido que el anuncio inicial del juego en 2018 pudo ser demasiado prematuro, y que quizás debió manejarse con menos bombo. Aun así, Bethesda mantiene su enfoque en redefinir los estándares de los juegos de rol de mundo abierto, prometiendo una entrega ambiciosa.

El largo camino hasta 2026

Para los seguidores de la saga, la espera de The Elder Scrolls VI se compara con el desarrollo de proyectos monumentales del estudio. Desde el lanzamiento de The Elder Scrolls V: Skyrim en 2011, el silencio sobre una nueva entrega mantuvo a los fanáticos en vilo hasta el anuncio preliminar en 2018.

En este tiempo, los jugadores han revisitado los mundos que redefinieron el género RPG, valorando avances técnicos en remasterizaciones recientes, como el uso de Unreal Engine 5 en The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

A pesar del escepticismo inicial, el plazo hasta 2026 ofrece al estudio la oportunidad de superar límites creativos, asegurando que The Elder Scrolls VI mantenga la esencia y calidad de sus predecesores. El tiempo dirá si logran cumplir con las altas expectativas.