Nintendo Switch 2 detalla cómo funcionará su retrocompatibilidad

Pokémon Scarlet & Violet, de Game Freak.

Con la presentación oficial de Nintendo Switch 2, se despejaron muchas dudas sobre su compatibilidad con la primera versión de la consola. Nintendo aseguró que los títulos de la primera Switch no tendrán problemas para correr en la nueva plataforma, aunque la experiencia dependerá de cada título. Mientras que algunos juegos tendrán mejoras automáticas gracias al hardware más potente, otros recibirán parches gratuitos con mejoras de rendimiento y tiempos de carga reducidos.

Entre los títulos que recibirán mejoras sin costo están Super Mario Odyssey, Pokémon Escarlata y Púrpura, The Legend of Zelda: Link’s Awakening y Captain Toad: Treasure Tracker. Estas actualizaciones incluyen soporte para la nueva función GameShare, que permitirá que hasta cuatro jugadores puedan compartir una partida con una sola copia del juego.

Según Nintendo, “las mejoras gratuitas podrán descargarse al conectar la consola a internet, y su contenido variará dependiendo del juego”.

Metroid Prime 4: Beyond

Por otro lado, también habrán mejoras exclusivas para Nintendo Switch 2 que solo estarán disponibles mediante la compra de una versión mejorada. Títulos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Super Mario Party Jamboree y Metroid Prime 4: Beyond contarán con una “Nintendo Switch 2 Edition”, que incluirá mejoras visuales, nuevo contenido y funciones exclusivas.

Aquellos usuarios que ya tengan estos juegos podrán adquirir la mejora por separado, aunque en algunos casos los suscriptores de Nintendo Switch Online + Expansion Pack podrán acceder sin costo adicional.

Con un catálogo que mezcla retrocompatibilidad y versiones mejoradas, Nintendo Switch 2 estará disponible el próximo 5 de junio.