Ted Lasso: Jason Sudeikis confirma que está trabajando en la cuarta temporada de la exitosa serie de comedia

Ted Lasso

En los últimos años, hemos visto una gran variedad de series que han cautivado a audiencias de todos los géneros. Desde el terror con títulos como From, pasando por las historias apocalípticas de The Last of Us, hasta la ciencia ficción con Severance y la acción con Reacher. Sin embargo, en esta ocasión nos enfocamos en Ted Lasso, una de las comedias más queridas de la televisión moderna. A pesar de los rumores que circulaban, finalmente tenemos la confirmación de que se está trabajando en una nueva temporada, lo que ha generado gran expectativa entre los seguidores de la serie.

Ted Lasso, lanzado en el año 2020, nos presentó la historia de un carismático y entrañable entrenador de fútbol americano que es contratado por la directora de un equipo de fútbol inglés ficticio llamado AFC Richmond para ordenar al equipo. Aunque en principio parece una comedia, esta producción también tiene tintes dramáticos, abordando temas como la salud mental, las segundas oportunidades en la vida y la búsqueda de nuestro lugar en el mundo. La serie se ha ganado el cariño del público por su enfoque positivo y emotivo, combinando momentos de humor con reflexiones profundas sobre la vida y el bienestar emocional.

Desde que terminó la tercera entrega en 2023 y luego de varias especulaciones sobre su regreso, finalmente tenemos la confirmación de que tendremos más aventuras de este universo. En una reciente entrevista, Jason Sudeikis (Quiero matar a mi jefe, Pase libre), creador y protagonista de la producción, expresó que está trabajando actualmente en la cuarta temporada, en la cual Ted Lasso entrenará a un equipo femenino. Según sus palabras, “Estamos escribiendo la cuarta temporada ahora. Esa es la versión oficial. Ted entrena, sí, un equipo femenino. Así que ahí está”. Esta noticia ha emocionado a los seguidores de la serie, quienes esperan con ansias esta nueva etapa del querido entrenador.

Jason Sudeikis en una escena de "Ted Lasso" en una imagen proporcionada por Apple TV+. (Colin Hutton/Apple TV+ vía AP)

Seguida de esta declaración, fue AppleTV+ quien anunció en sus redes sociales que la serie tenía luz verde para la cuarta temporada. Sudeikis se volvió a expresar en un comunicado, adelantando con qué nos vamos a esperar: “Así como todos continuamos viviendo en un mundo donde tantos factores nos han condicionado a ‘mirar antes de saltar’, en la cuarta temporada, la gente de AFC Richmond aprenderá a SALTAR ANTES DE MIRAR, descubriendo que, sin importar dónde caigan, es exactamente donde deben estar.”

Según los informes, el primer episodio se filmará en Kansas, lo que sugiere que se mantendrán algunas de las conexiones emocionales de la serie con la ciudad natal de Ted. Aunque Jason Sudeikis es el único actor confirmado hasta el momento, se rumorea que habrá un elenco renovado. Además, se están llevando a cabo conversaciones para que algunos de los personajes clásicos de las temporadas anteriores, como Hannah Waddingham (Profesión peligro), Brett Goldstein (Terapia sin filtro), Jeremy Swift (Downton Abbey) y Juno Temple (Venom: El último baile), regresen para dar continuidad a la historia.

Estaremos atentos a las futuras actualizaciones con respecto a la vuelta de Ted Lasso.