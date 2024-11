El teléfono negro 2: la esperada secuela de terror dirigida por Scott Derrickson inicia su rodaje

Ethan Hawke como The Grabber en 'El teléfono negro' de Scott Derrickson

Scott Derrickson y equipo vuelven al set de grabación para la esperada secuela de El teléfono negro (The Black Phone, 2022). A casi un año desde su anuncio oficial, el director confirmó que la continuación de la película de terror sobrenatural acaba de iniciar su rodaje con Ethan Hawke marcando su regreso a la gran pantalla como el escalofriante The Grabber.

Inspirada en un cuento corto del mismo nombre, escrito por Joe Hill (hijo del autor Stephen King), la primera película siguió a Finney Shaw (Mason Thames), un niño de 13 años que es secuestrado por un sádico enmascarado (Hawke). Finney es llevado a un sótano insonorizado, donde encuentra un teléfono negro desconectado. Aunque parece inútil, el teléfono comienza a sonar, y Finney descubre que puede comunicarse con las anteriores víctimas del secuestrador, quienes intentan ayudarlo a escapar de su macabro destino.

Dirigida por Derrickson, quien previamente trabajó con Hawke en Siniestro (Sinister, 2012), El teléfono negro logró una cálida recepción entre los aficionados al terror y resultó ser un acierto comercial para Universal y Blumhouse. Tras su paso por las salas de cine, la cinta logró recaudar más de 161 millones de dólares con un presupuesto modesto de aproximadamente 16 millones, algo que inmediatamente avivó la idea de una potencial secuela.

El teléfono negro de Scott Derrickson se inspira en un relato corto de Joe Hill, el hijo de Stephen King

Por el momento, los detalles sobre el argumento de la nueva película siguen siendo escasos. No obstante, Derrickson reveló que partiría de una idea en conjunto con Hill. “Joe Hill me lanzó una idea maravillosa para una secuela que, si a esta película le va bien, voy a hacer. Tiene una gran idea, me gustó mucho. Joe es muy protector y personal con su material, pero vino a mí con la idea y yo le dije: ‘Así es como se hace una secuela de El teléfono negro. Es estupendo’”, declaró el cineasta en una pasada entrevista.

Además de la participación de Ethan Hawke como el villano, El teléfono negro 2 contará con el regreso de Mason Thames como Finney, Madeleine McGraw como Gwen y Miguel Mora como Robin. La nueva entrega también introducirá a Demián Bichir de La monja (The Nun, 2018), en un rol todavía no revelado.

En un principio, estaba previsto que El teléfono negro 2 llegara a los cines en junio de 2025, aunque luego se retrasó unos cuatro meses, hasta octubre del mismo año.