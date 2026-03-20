Tras conquistar Billboard y los Oscar, ‘Las Guerreras Kpop’ preparan su primera gira en vivo

"Las guerreras k-pop", película de Sony Pictures Animations (Netflix)

Netflix se encuentra en negociaciones para organizar una gira mundial inspirada en la superproducción animada Las Guerreras Kpop, tras convertir tanto la película como su banda sonora en fenómenos globales sin precedentes. La película, estrenada en junio de 2025, narra la historia de un grupo femenino de Kpop llamado Huntr/x, que no solo se enfrenta a desafíos en los escenarios musicales, sino también a fuerzas sobrenaturales.

Este título ya es el más visto en la historia de la plataforma, superando los 500 millones de visualizaciones y estableciendo múltiples récords en las industrias musical y cinematográfica. La posibilidad de llevar su universo a escenarios reales ha despertado un gran interés entre millones de fanáticos a nivel mundial, mientras Netflix analiza cómo llevar a cabo este nuevo capítulo transmedia.

El fenómeno de Las Guerreras Kpop: del formato animado al estrellato musical

Las Guerreras Kpop logró un hito inusual al trascender el streaming y convertirse en un fenómeno cultural global. La historia sigue a Huntr/x, un grupo de Kpop ficticio capaz de atraer grandes audiencias, tanto por su música como por la narrativa sobrenatural que los rodea. Sin embargo, el mayor impacto provino de su música. De acuerdo con informes de Bloomberg, la banda sonora se consolidó entre los álbumes más vendidos de 2025, mientras que el sencillo Golden llegó al primer puesto de la lista Billboard Hot 100 y, por primera vez en la historia, una canción de Kpop obtuvo un Grammy y posteriormente el Oscar a Mejor Canción Original.

Esta combinación de animación, música, cultura idol asiática y narrativa fantástica ha posicionado a Netflix como propietaria de una propiedad intelectual capaz de tener éxito fuera de la pantalla. Este fenómeno sienta un precedente poco habitual: desde niños hasta adultos, audiencias de todo el mundo se sintieron atraídas tanto por la película como por el fenómeno musical generado en torno a su banda sonora.

Impacto de Golden, premios y la historia de EJAE

La canción central, Golden, interpretada por EJAE, fue no solo un elemento musical destacado, sino también una pieza clave dentro de la narrativa. Obtuvo el Oscar a Mejor Canción Original y fue la primera composición de Kpop en conseguirlo, convirtiendo a EJAE en una figura de referencia internacional. La trayectoria de EJAE llamó la atención del público, ya que, tras años de rechazo dentro de la industria Kpop, encontró en la animación una vía para alcanzar el éxito mundial. Además, la canción marcó un hito al liderar listas y premiaciones en varios países, incluso en mercados donde el Kpop aún tenía escasa presencia.

El reconocimiento múltiple recibido por Golden exhibe un fenómeno que va más allá del ámbito musical. La notoriedad conseguida por Huntr/x y EJAE ha aumentado significativamente el valor cultural y comercial de la franquicia, abriendo oportunidades para iniciativas mixtas entre música, cine y tecnología. Este caso obliga a replantear la manera en que la industria del entretenimiento puede aprovechar el éxito de productos animados más allá de las pantallas, con un impacto directo en la percepción pública de contenidos previamente catalogados como destinados solo al público infantil.

En este momento, Rumi presenta en solitario la famosa canción Golden. (Netflix)

Planificación y posibles desafíos para la gira mundial

Según información proporcionada por Reuters y Bloomberg, Netflix ya colabora con diferentes productoras y promotores para analizar la viabilidad de una gira global que lleve la experiencia de Las Guerreras Kpop a las principales ciudades del mundo. La plataforma aún debe definir si la gira contará con las cantantes originales de la película (EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami), con artistas invitados o si optará por el uso de hologramas y tecnologías de interpretación virtual. En el ámbito empresarial, se han recibido ofertas que alcanzan decenas de millones de dólares para impulsar el espectáculo, lo que evidencia el interés y el potencial económico del proyecto.

Sin embargo, existen desafíos logísticos y creativos que aún deben resolverse. Netflix no ha anunciado la lista ni el número de ciudades donde se presentarán, y se contempla la posibilidad de que la agencia WME organice un tour propio si no se cuenta con la participación de las voces originales. Otro reto importante es trasladar la espectacularidad y el ambiente sobrenatural de la película a presentaciones presenciales, capaces de satisfacer las expectativas de un público global diverso y exigente, especialmente en términos de tecnología y calidad artística. El éxito o fracaso de la gira podría influir de manera significativa en el modelo de explotación de franquicias de animación y música a nivel internacional.

Si finalmente se concreta, la gira se convertiría en un puente estratégico entre la primera película y la secuela, que ya ha sido confirmada por Netflix aunque aún no tiene fecha de estreno. Para millones de admiradores, el concierto sería una oportunidad única para acercarse a su universo animado favorito, mientras la industria observa atentamente cómo una franquicia que comenzó como entretenimiento casero se expande y redefine la experiencia de los espectáculos en vivo.