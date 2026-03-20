Kristen Stewart encarnará a Sally Ride en la serie ‘The Challenger’ sobre la tragedia de 1986

(REUTERS/Mario Anzuoni)

Amazon Prime Video ha anunciado la producción de The Challenger, una serie limitada que se basa en la vida de la astronauta Sally Ride y tiene como protagonista a Kristen Stewart. Esta es la primera vez que la reconocida actriz asume un papel principal en televisión, interpretando a la primera mujer estadounidense que viajó al espacio y a una de las figuras clave en la investigación posterior al desastre del Challenger, el transbordador que explotó poco después de su lanzamiento en 1986. La serie, inspirada en el libro The New Guys de Meredith E. Bagby, busca rescatar uno de los episodios más importantes y complejos de la historia espacial de Estados Unidos.

Desarrollo de la producción y responsables creativos

The Challenger fue desarrollada inicialmente por Big Swing Productions desde 2017, con Kyra Sedgwick y Valerie Stadler en la producción ejecutiva. Maggie Cohn, quien ha trabajado en The Staircase y American Crime Story, es la showrunner, además de guionista y productora ejecutiva. El proyecto también cuenta con la participación de Stewart, Dylan Meyer y Maggie McLean de Nevermind Production, junto con Amblin Television bajo la producción ejecutiva de Darryl Frank y Justin Falvey. El británico James Hawes, reconocido por su trabajo en capítulos de Black Mirror y Slow Horses, es el director de la miniserie y también se suma como productor ejecutivo.

El proceso de producción incluyó una exhaustiva revisión del material histórico, tomando como base el relato presentado en el libro de Meredith E. Bagby sobre la Promoción de Astronautas de 1978, el primer grupo de la NASA que incorporó mujeres y personas de color. Según los productores, la serie busca acercar los desafíos técnicos, culturales y personales que enfrentaron estos pioneros, especialmente Sally Ride, dentro de un entorno todavía marcado por la predominancia masculina.

Sally Ride: trayecto y contribución investigadora

Sally Ride se transformó en 1983 en la primera mujer estadounidense en orbitar la Tierra, estableciendo un precedente al romper el “techo de cristal” en un área tradicionalmente reservada a los hombres. Ride formó parte de la Promoción de Astronautas del 78, un grupo diverso reclutado por la NASA tras años de presión social y política por una mayor inclusión. La serie retrata el trayecto de Ride desde su ingreso al programa de transbordadores espaciales, el riguroso proceso de selección y entrenamiento, hasta sus primeros logros profesionales, incluyendo su histórico vuelo en el Challenger en 1983.

El guion también profundiza en los aspectos más cercanos de la vida de Sally Ride, mostrando sus aspiraciones y las barreras culturales y personales que debió enfrentar dentro de un medio predominantemente masculino. La narración se apoya en testimonios, documentación oficial y memorias de colegas, prestando especial atención a cómo el ejemplo de Ride alentó a nuevas generaciones en el campo científico y aeroespacial.

El accidente del Challenger y su impacto

El 28 de enero de 1986, el transbordador Challenger explotó apenas 73 segundos después del despegue, causando la muerte de sus siete tripulantes. Este acontecimiento impactó profundamente a la sociedad estadounidense y generó una crisis interna en la NASA, poniendo en evidencia fallos en los procedimientos y en la cultura organizacional. El accidente afectó no solo a las familias y compañeros de los astronautas, sino también la percepción pública sobre la seguridad de la ciencia y la tecnología.

En respuesta al desastre, el presidente Ronald Reagan formó la Comisión Rogers, un comité especial para investigar las causas del accidente y establecer correctivos. Sally Ride fue la única astronauta profesional incluida en la comisión, lo cual le permitió aportar una perspectiva interna esencial durante el proceso de deliberación. La serie representa los debates técnicos alrededor del fallo en los anillos de cierre de los propulsores y las tensiones internas dentro de la NASA, una institución entonces caracterizada por su hermetismo y resistencia a reconocer fallos estructurales.

La investigación de la Comisión Rogers incluyó momentos de tensión y hallazgos inesperados. Se documentó que algunos ingenieros alertaron previamente sobre los riesgos de lanzar el Challenger en condiciones de baja temperatura, advertencias que no fueron tomadas en cuenta por los responsables del proyecto. Este patrón de omisiones será uno de los ejes de la trama y motivará una reflexión sobre las dinámicas de poder en organismos públicos.

The 75th Cannes Film Festival - News conference for the film "Crimes of the Future" in competition - Cannes, France, May 24, 2022. Cast member Kristen Stewart attends. REUTERS/Stephane Mahe

El legado de Sally Ride y el impulso al cambio

La miniserie también tiene como objetivo mostrar el impacto social de Sally Ride y su generación. Mediante la interpretación de Kristen Stewart, el relato describe los obstáculos que la astronauta superó, lo que generó un efecto motivador en mujeres y minorías interesadas en carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) en un contexto marcado por grandes desigualdades.

El equipo creativo sostiene que la historia de Ride y el Challenger trasciende el formato de una simple biografía, ya que refleja una época y es una invitación a cuestionar tanto las prácticas de exclusión como los mecanismos de protección institucional. El enfoque de Amazon Prime Video reúne productoras y talentos de relevancia internacional con la intención de ofrecer una visión respetuosa, basada en la documentación y cercana al público actual, evitando el sensacionalismo.

El estreno de la miniserie coincide con un renovado interés en los programas espaciales y en el papel de las mujeres en la ciencia, en un contexto donde más instituciones buscan diversificar su personal y corregir desequilibrios históricos. Se espera que The Challenger, con el respaldo de una figura como Kristen Stewart, motive nuevas conversaciones acerca de la responsabilidad institucional y el costo humano de los avances tecnológicos.