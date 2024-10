Cruel Intentions: Prime Video compartió el primer adelanto de la serie basada en la icónica película

Juegos Sexuales, una nueva serie despiadada llega a Amazon Prime el 21 de noviembre.

Prime Video sigue conquistando la industria con su amplia variedad de contenidos. Para los seguidores de los videojuegos, la plataforma ha adaptado títulos como Fallout, Like a Dragon: Yakuza y la próxima Secret Level. También cuenta con otros títulos importantes como The Boys, El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder (The Lord of the Rings: The Rings of Power), Porno y helado, El verano en que me enamoré (The Summer I Turned Pretty) y más. Ahora, ha revelado el primer vistazo y la fecha de lanzamiento de su próxima gran producción que promete reinterpretar un clásico: Cruel Intentions.

Cruel Intentions, también conocida como Juegos sexuales, se convirtió en una película de culto lanzada en 1999, que siguió la historia de intrigas y seducción en el mundo de la élite en Manhattan. Protagonizada por Sarah Michelle Gellar (Buffy, la cazavampiros), Ryan Phillippe (Sé lo que hicieron el verano pasado) y Reese Witherspoon (Big Little Lies, Legalmente rubia), la película capturó la atención por su narrativa audaz y sus giros inesperados. Después de varias secuelas que no lograron replicar el éxito de la original, Prime Video compartió el primer adelanto del reinicio de esta retorcida historia en formato de serie.

El adelanto de la serie presenta varias referencias para los seguidores del título original, como la nueva versión de Bitter Sweet Symphony de The Verve y el icónico convertible negro, al tiempo que reintroduce la historia de dos hermanastros. Según su sinopsis oficial: “El proyecto gira en torno a una apuesta indecente entre los adinerados hermanastros Caroline Merteuil y Lucien Valmont, quienes dominan el sistema griego en el Manchester College, su universidad adyacente a Washington DC. Sin embargo, cuando un incidente de novatadas pone en peligro su estatus, Caroline solicita la ayuda de Lucien para lograr que la hija del vicepresidente de los EE. UU., Annie, se una a su hermandad”.

Captura del tráiler oficial de Cruel Intentions

Este proyecto, que se presenta como una “nueva serie despiadada”, constará con ocho episodios y fue creado por Phoebe Fisher (Nación asesina) y Sara Goodman (Preacher). En cuanto al elenco, estará protagonizado por Sarah Catherine Hook (El conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo), Zac Burgess (Totally Completely Fine), Savannah Lee Smith (Gossip Girl), Sara Silva (The Boys), John Harlan Kim (The Librarians), Khobe Clarke (Yellowjackets), Brooke Lena Johnson (You) y Sean Patrick Thomas (Gen V).

Cruel Intentions llegará a Prime video el próximo 21 de noviembre.