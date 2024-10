‘Like a Dragon: Yakuza’: Prime Video lanza un nuevo tráiler de la serie inspirada en la saga de videojuegos

Devora y domina. Like a Dragon: Yakuza se estrena el 24 de octubre, en exclusiva en Prime Video.

Prime Video, conocida por sus producciones originales como The Boys y El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder (The Lord of the Rings: The Rings of Power), incursionó tiempo atrás en el mundo de los videojuegos con el título Fallout, basado en la famosa franquicia de Bethesda. La trama sigue a un grupo de sobrevivientes que viven en búnkeres tras una guerra nuclear, enfrentando los desafíos de un mundo post-apocalíptico. Esta serie no solo logró captar la atención de los fanáticos, sino que se posicionó rápidamente como una de las más populares en la plataforma. Ahora, Prime Video continúa explorando el mundo del gaming con otro proyecto, Like a Dragon: Yakuza, cuyo reciente tráiler ha despertado gran expectativa.

Like a Dragon: Yakuza es un ambicioso proyecto que se desarrollará en forma de serie de seis episodios, adaptando la célebre franquicia de videojuegos de SEGA. Ambientada entre 1995 y 2005, la historia sigue la vida de Kazuma Kiryu, un guerrero Yakuza que se enfrenta a dilemas éticos que ponen a prueba su moralidad y los efectos de sus decisiones en un mundo lleno de peligros. Con una narrativa rica y personajes complejos, esta adaptación busca no solo satisfacer a los fanáticos de la saga, sino también atraer a nuevos espectadores que busquen una experiencia cautivadora.

Según su sinopsis oficial: “Like a Dragon: Yakuza explora las vidas intensas y dramáticas de gánsteres en Japón. En el corazón de Kamurochō, los personajes enfrentan luchas internas y externas mientras intentan sobrevivir en el submundo criminal.” Esta exploración del submundo y de las relaciones humanas promete ofrecer una mirada profunda sobre el honor, la lealtad y las decisiones difíciles que los protagonistas deben tomar.

Captura del tráiler oficial de Like a Dragon: Yakuza

El nuevo tráiler nos ofrece un vistazo más profundo a la narrativa y la estética de esta esperada serie. Con la frase “la marca que llevas será para siempre”, el video anticipa emocionantes secuencias de acción centradas en un misterio de crímenes y robos. Además, se profundiza en las dinámicas entre los personajes principales, revelando sus motivaciones, anhelos y temores más profundos.

Like a Dragon: Yakuza contará con la actuación de Ryoma Takeuchi (Black Forceps) en el papel de Kazuma Kiryu, un guerrero Yakuza que destaca por su fuerte sentido de la justicia, el deber y la humanidad. Este personaje central se verá envuelto en conflictos morales que lo desafiarán tanto física como emocionalmente. A su lado, el reparto se completa con Kaku Kento (La última familia ninja), prometiendo un elenco talentoso que dará vida a una historia rica en matices y emociones.

La serie será dirigida por Masaharu Take (100 Yen Love) y Kengo Takimoto (Kamen Teacher), quienes aportarán su visión al proyecto. Like a Dragon: Yakuza lanzará sus primeros tres episodios el próximo 25 de octubre, generando gran anticipación entre los fanáticos. Posteriormente, los episodios restantes se estrenarán de manera semanal, manteniendo a la audiencia al borde de sus asientos mientras se desarrolla la historia.