‘Los Soprano’, ‘Friends’ y más: repasamos los clásicos de la televisión en Max

Dentro de Max, recientemente hemos visto el éxito de títulos como El pingüino (The Penguin), The White Lotus, The Last of Us, Succession y Hacks. Sin embargo, en esta ocasión, nos enfocaremos en destacar clásicos de la televisión que no pueden faltar en la lista de cualquier amante de las series. Estos programas icónicos han dejado una huella imborrable en la cultura popular y siguen siendo relevantes para nuevas generaciones de espectadores.

Desde dramas inolvidables hasta comedias que han definido épocas, exploraremos una selección de series que, a pesar del paso del tiempo, continúan cautivando al público. En Max, los clásicos se combinan con la innovación, ofreciendo un viaje nostálgico y enriquecedor para todos los seguidores de la televisión.

Empezamos con uno de los pilares de la televisión de la mano de Los Soprano, creada por David Chase (The Many Saints of Newark) y HBO. A lo largo de 6 temporadas, emitidas entre 1999 y 2007, la serie narra la compleja vida de Tony Soprano, un jefe de la mafia de Nueva Jersey que lucha por equilibrar las demandas de su familia criminal con las de su familia personal. Este retrato del crimen organizado, a la vez humano y brutal, ha redefinido el género de drama televisivo, ofreciendo una mirada íntima a la mente de un hombre atrapado entre sus responsabilidades y sus deseos.

Las actuaciones memorables de un elenco talentoso han sido clave en el éxito de la serie. James Gandolfini (Una segunda oportunidad), en su papel protagónico como Tony Soprano, entregó una interpretación aclamada por la crítica, capturando la dualidad de un líder carismático y un hombre profundamente vulnerado. Lorraine Bracco (El sindicato, Buenos muchachos), Edie Falco (Enfermera Jackie), Michael Imperioli (Desde mi cielo, The White Lotus), y Dominic Chianese (El padrino II) son solo algunos de los actores que complementan el brillante elenco, cada uno aportando matices que enriquecen la narrativa y hacen de la serie una experiencia inolvidable.

A lo largo de sus seis temporadas, Los Soprano no solo ha dejado una huella en la cultura pop, sino que también ha influido en la forma en que se cuentan las historias en la televisión. Su exploración de temas como la salud mental, la identidad y la moralidad ha resonado profundamente con el público, convirtiendo a Tony Soprano en un personaje emblemático. Con su mezcla de drama, humor y tensión, esta serie se mantiene como un referente imprescindible para cualquier aficionado a la televisión.

La serie "Friends" estuvo al aire durante 10 años

Si hablamos de íconos de la televisión, específicamente en el género de comedia, es imposible no mencionar a Friends, que se encuentra completa con sus 10 temporadas en Max. Creada por Marta Kauffman (Grace and Frankie) y David Crane (Sigue soñando), la serie nos introducía a las vidas de un grupo de amigos en Nueva York: Chandler Bing, Phoebe Buffay, Mónica Geller, Ross Geller, Rachel Green y Joey Tribbiani. Con su estilo único y su enfoque en las relaciones, Friends se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió generaciones.

Nos dejaron grandes escenas y frases icónicas que siguen repitiéndose a pesar de que la serie concluye en 2004. Desde el famoso “We We Were on A Break!” de Ross hasta el peculiar canto de Phoebe con “Smelly Cat”, Friends sigue presente en el día a día de sus fanáticos. En cuanto al elenco, está compuesto por estrellas como Matthew Perry (17 otra vez), Lisa Kudrow (The Comeback, Bandidos del tiempo), Courteney Cox (Scream), David Schwimmer (Band of Brothers), Jennifer Aniston (The Morning Show, Una esposa de mentira) y Matt LeBlanc (Man with a Plan), quienes se convirtieron en referentes de la comedia televisiva. Además, el programa contó con cameos memorables de figuras como Brad Pitt (El club de la pelea, ¿Conoces a Joe Black?), Julia Roberts (Mujer bonita) y Bruce Willis (Duro de matar), añadiendo aún más atractivo a la serie.

El impacto de este proyecto ha sido tal que, incluso después de su final, continúa siendo un referente cultural y su relevancia no ha disminuido. En 2021, la plataforma lanzó Friends: The Reunion, un especial que reunió al elenco original por primera vez en años. Conducido por James Corden (Carpool Karaoke), este evento permitió a los fanáticos revivir momentos clave de la serie y explorar el detrás de escena cómo se creó uno de los shows más queridos de la historia de la televisión.

Versión estadounidense de la serie británica del mismo nombre

En último lugar, tenemos The Office, otra de las comedias emblemáticas del universo de las series. Aunque este proyecto es originalmente británico, creado por Ricky Gervais (After Life: Más allá de mi mujer, La mentira original), cuyas temporadas también están disponibles en Max, no cabe duda de que la adaptación estadounidense fue la que realmente se popularizó a nivel mundial. Con un estilo único y personajes entrañables, esta versión de The Office logró capturar la atención de audiencias de diferentes generaciones.

Este proyecto, que simula un falso documental, nos presenta la vida cotidiana en la oficina de Dunder Mifflin, una empresa de suministros de papel en Pensilvania. A lo largo de los episodios, seguimos de cerca las dinámicas laborales y personales de los empleados, especialmente las excentricidades de su polémico jefe, Michael Scott, interpretado de manera icónica por Steve Carell (Mi villano favorito, Loco y estúpido amor). El formato del falso documental, junto con las miradas cómplices a cámara y el humor absurdo, hicieron que este título se convirtiera en una de las comedias más innovadoras de su tiempo.

A lo largo de sus 9 temporadas, The Office contó con las actuaciones principales de un talentoso elenco, encabezado por Carell, Rainn Wilson (La fórmula ganadora de Jerry y Marge, Megalodón), John Krasinski (Amigos imaginarios, Un lugar en silencio), Jenna Fischer (Chicas Pesadas), Ed Helms (¿Qué pasó ayer?) y Mindy Kaling (Intensamente, Velma), entre otros. Además de su gran éxito, la serie ha dejado un legado duradero, con momentos memorables y frases que aún forman parte de la cultura pop. The Office sigue siendo un referente indiscutido para los amantes de la comedia y continúa siendo descubierta por nuevas audiencias gracias a su disponibilidad en plataformas como Max.