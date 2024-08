De ‘Tár’ a ‘Ocean’s 8: Las estafadoras’: exploramos las películas de Cate Blanchett disponibles en Max

En "Tár", Cate Blanchett da vida a uno de sus papeles más intensos y aclamados de toda su carrera. (Créditos: HBO Max)

Tár

Ocean’s 8: Las estafadoras

El aviador

Cate Blanchett es una de las actrices más versátiles y aclamadas de su generación, conocida por su capacidad para asumir papeles tan diversos como el de la elfa Galadriel en la épica trilogía El señor de los anillos o la compleja protagonista en Blue Jasmine. Su carrera, marcada por interpretaciones icónicas y premiadas, abarca una amplia gama de géneros, desde dramas profundos hasta comedias sofisticadas. Blanchett ha sabido cautivar al público y a la crítica con su habilidad para transformar cada personaje en una experiencia inolvidable.

Ahora, exploraremos tres de sus destacadas producciones disponibles en Max. Desde una comedia entretenida hasta un drama que le valió una nominación al Oscar, estas películas resaltan la amplitud de su talento y su capacidad para brillar en diversos roles.

Cate Blanchett en Tár (Dir. Todd Field)

TÁR | Trailer Oficial

Comenzamos esta breve selección con Tár, uno de los proyectos más recientes de Cate Blanchett, lanzado en 2022. La trama de este aclamado largometraje sigue a una directora de orquesta de renombre, cuyo mundo se desmorona cuando sus secretos y comportamientos cuestionables salen a la luz. La película explora temas profundos como el poder, la corrupción y el impacto de la fama en la vida personal y profesional de su protagonista, ofreciendo una visión intensa y absorbente de la vida en el mundo de la música clásica.

Dirigida por Todd Field, conocido por sus trabajos en Secretos íntimos (Little Children, 2006) y Crimen imperdonable (In the Bedroom, 2001), Tár no solo recibió elogios por su trama y dirección, sino que también le valió a Blanchett una nominación al Oscar. Aunque el galardón fue para Michelle Yeoh por Todo en todas partes al mismo tiempo (Everything Everywhere All at Once, 2022), Blanchett brilló en su papel, acompañada por un elenco destacado que incluye a Noémie Merlant (Retrato de una mujer en llamas), Nina Hoss (Barbara), Sophie Kauer (The Fundraiser), Julian Glover (Indiana Jones y la última cruzada), Allan Corduner (Ofrenda al demonio) y Mark Strong (Kingsman: el servicio secreto).

Cate Blanchett en Ocean’s 8: Las estafadoras - Ocean’s 8 (Dir. Gary Ross)

Ocean’s 8: Las estafadoras

Seguimos con Ocean’s 8: Las estafadoras, una comedia de acción lanzada en 2018 y dirigida por Gary Ross (Amor a colores, El valiente). Este filme, que expande el universo de la exitosa saga Ocean’s, nos introduce en el sofisticado mundo de la alta sociedad en New York, donde un grupo de mujeres se une para ejecutar un audaz robo durante la prestigiosa Gala del Met. La trama se centra en Debbie Ocean, quien organiza un ingenioso plan para sustraer una valiosa joya, enfrentándose a una serie de desafíos y complicaciones a lo largo del camino.

Además de Cate Blanchett, el elenco de Ocean’s 8 incluye a Sandra Bullock (La propuesta), Anne Hathaway (El diablo viste a la moda), Mindy Kaling (Intensamente, The Office), Sarah Paulson (American Horror Story), Rihanna (Batalla naval), Helena Bonham Carter (El club de la pelea) y Awkwafina (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos). Con sus diversas personalidades y habilidades, el equipo de estafadoras ofrece un espectáculo entretenido lleno de ingenio y mentiras. La película destaca por su ritmo ágil y su habilidad para mantener al espectador cautivado con giros inesperados y una trama divertida.

Cate Blanchett en El aviador - The Aviator (Dir. Martin Scorsese)

Captura del tráiler oficial de El aviador

En último lugar, exploramos el papel de Cate Blanchett en El aviador (The Aviator), una película dirigida por Martin Scorsese, el aclamado realizador detrás de títulos como Taxi Driver, El lobo de Wall Street (The Wolf of Wall Street - 2013), Buenos muchachos (Goodfellas - 1990) y La isla siniestra (Shutter Island - 2010), entre otras.

Estrenada en 2004, esta biografía cinematográfica sigue la vida del icónico Howard Hughes, interpretado por Leonardo DiCaprio (Los asesinos de la luna, Titanic), enfocándose en sus logros en la aviación y el cine, así como en sus batallas con problemas mentales. Blanchett, en un papel destacado, encarna a Katharine Hepburn, la legendaria actriz de la época dorada de Hollywood, aportando profundidad y sofisticación al retrato de este personaje histórico.

El elenco de El aviador es igualmente impresionante, con actuaciones de alto calibre de actores como DiCaprio, quien protagoniza la película, junto a Jude Law (El talentoso Sr. Ripley, El descanso), Alec Baldwin (Beetlejuice) y Kate Beckinsale (Pearl Harbor). La combinación de estos talentos, junto con la dirección magistral de Scorsese, crea un retrato cautivador de la vida y carrera de Hughes, destacando el impacto de Blanchett en una historia llena de drama y glamour del viejo Hollywood.