Velma: Max cancela el spin-off animado de Scooby Doo protagonizado por Mindy Kaling

Velma llega al final de su recorrido tras dos temporadas (Créditos: Max)

La salvaje versión de Velma ha llegado al final de su recorrido en Max. Luego de numerosos rumores, el servicio de streaming de Warner Bros. confirmó que el spin-off animado de Scooby Doo protagonizado y producido por la comediante Mindy Kaling (The Office) no tendrá una tercera entrega.

Pese a la noticia. el comunicado oficial compartido por Max elogió tanto a Velma como a los creadores que le han dado vida. “Durante las dos últimas temporadas, Mindy Kaling y Charlie Grandy han creado un mundo increíblemente divertido y fresco dentro de la icónica franquicia de whodunits. Aunque no vamos a seguir adelante con otra temporada de la serie, les damos las gracias por su convincente historia de madurez, sus pistas inigualables y sus divertidísimas travesuras”, expresa el anuncio.

Lanzada en enero de 2023 como una producción exclusiva de Max, Velma fue recibida con críticas dispares entre el público y la crítica, principalmente por su humor burdo y distancia de la serie original. Sin embargo, esta consiguió tener el debut más significativo de la plataforma en materia de animación y el notable índice de audiencia vino acompañado con el anuncio de otros diez episodios que vieron la luz en abril pasado.

Mindy Kaling y Charlie Grandy estuvieron detrás del proyecto (Créditos: Max)

La serie fue desarrollada por Charlie Grandy, uno de los guionistas de The Office, e intentó relatar la historia del origen de Velma Dinkley en sus años de formación en el instituto. A diferencia de la serie clásica de Scooby Doo, esta producción fue principalmente una comedia con mucho humor negro dirigida a un público puramente adulto.

Kaling, a quien muchos también conocen por su papel de Kelly Kapoor, fue la encargada de darle voz a la solucionadora de misterios en las dos entregas. El reparto de voces se completó con Glenn Howerton (It’s Always Sunny in Philadelphia) como Fred, Constance Wu (Fresh Off the Boat) como Daphne y Sam Richardson (Werewolves Within) como Shaggy.

Las únicas dos temporadas de Velma actualmente se encuentran disponibles en el catálogo de Max.