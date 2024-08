Entrevistamos a Marisa Ramirez, actriz de la serie policial Blue Bloods protagonizada por Tom Selleck

“Shadowland” – Danny and Baez investigate a homicide involving voodoo with the help of Baez’s old partner. Also, Eddie and a fellow officer team up with Captain McNichols when they suspect a prestigious school is employing discriminatory admission practices; Erin is confronted by a middle-schooler who claims Erin sent her brother to prison; and Frank tries to help Garrett’s neighbor when her car is held as police evidence, on BLUE BLOODS, Friday, April 12 (10:00-11:00 PM, ET/PT) on the CBS Television Network, and streaming on Paramount+ (live and on demand for Paramount+ with SHOWTIME subscribers, or on demand for Paramount+ Essential subscribers the day after the episode airs)*. Pictured (L-R): Will Estes as Jamie Reagan, Vanessa Ray as Eddie, Bridget Moynahan as Erin Reagan Boyle, Tom Selleck as Frank Reagan, Len Cariou as Henry Reagan, Gregory Jbara as DCPI Garrett Moore, Donnie Wahlberg as Danny Reagan, and Andrew Terraciano as Sean Reagan Photo: CBS ©2023 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved. Highest quality screengrab available.

Blue Bloods es una serie de televisión estadounidense que se estrenó en 2010. Creada por Robin Green y Mitchell Burgess, la serie sigue la vida de la familia Reagan, una dinastía de policías de la ciudad de Nueva York. El patriarca de la familia, Frank Reagan, interpretado por Tom Selleck, es el Comisionado de Policía de Nueva York, un hombre firme y dedicado a su trabajo y a su familia. A lo largo de la serie, se exploran las complejidades y desafíos de la vida en la aplicación de la ley, mientras los miembros de la familia enfrentan dilemas éticos y personales.

La serie es conocida por su enfoque en la moralidad y la justicia, así como por su representación de las tradiciones familiares. Además de Tom Selleck, el elenco principal incluye a Donnie Wahlberg como Danny Reagan, un detective de homicidios; Bridget Moynahan como Erin Reagan, una fiscal de distrito; Will Estes como Jamie Reagan, un oficial de policía, y Marisa Ramirez, quien interpreta a la detective María Baez. Blue Bloods ha emitido 275 episodios desde su estreno en 2010, y ahora llega a su temporada final, la número 14. Esta nueva temporada llega a Latinoamérica este 13 de agosto a través de Universal TV.

Te invitamos a ver nuestra entrevista en video, o a leer una transcripción debajo.

Marisa Ramirez nació en Los Ángeles, California, EE.UU., y es una actriz conocida por trabajar en series como General Hospital, The Young and the Restless, Spartacus: Gods of the Arena, Against the Wall y Blue Bloods, donde ya lleva 233 episodios y motivo por el cual pudimos entrevistarla.

—Hola, Marisa, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta oportunidad.

Marisa Ramirez: —¡Gracias a ustedes!

—Después de interpretar a un personaje como María durante tanto tiempo, ¿cómo te aseguras de que permanezca como un personaje tridimensional desde una perspectiva interpretativa? Desde tu punto de vista.

Marisa Ramirez: —Bueno, ya sabes. Nunca sabemos cómo va a ser el próximo guión que recibamos. Y así podríamos obtener una secuencia de comandos y podría estar realmente centrado en Eddie o realmente centrado en... En el personaje de Bridget. Así que... Tú nunca sabes cuando algo va a venir para el sesgo. Y luego, cuando algo viene por sesgo, es una especie de “Uh, oh, ¡bueno!”, “Esto es emocionante, ¿qué tengo que hacer?”, sabes. Y creo que hay un sentimiento generalizado de emoción y calidez y... Quieres mantenerte inspirada. Quieres mantenerte... Ya sabes, quiero seguir poniendo todo lo que pueda en ello.

Porque no ocurre a menudo, ya sabes, no a menudo, pero no ocurre que en cada episodio hay algo nuevo para hacer. Sabes, así que creo que eso probablemente ayudó... Era algo que se daba cada cierta cantidad de episodios, o similar Y eso mantuvo la serie animada e interesante, la mantuvo inspiradora.

—¿Crees que es para tí es más fácil estar haciendo un personaje durante tanto tiempo o eso lo convierte en un reto aún mayor?

Marisa Ramirez: —Sabes, creo que depende de la persona. Depende del personaje. Y... Creo que si no siguiéramos a María al trabajo todos los días, entonces sería un reto. Lo sería si fueran únicamente sus relaciones personales, relaciones familiares. Pero porque estamos en el trabajo y estamos resolviendo crímenes estamos resolviendo casos y estamos tratando las relaciones de los compañeros de trabajo, no es tan desafiante. Ya sabes, es casi más excitante. Pero creo que si estás lidiando con el mismo tipo de... Ya sabes, historias de... La vida hogareña, eso probablemente puede volverse un poco monótono.

—Tú sabes.

Marisa Ramirez: —¡No lo sé!

—Dijiste “si pudiéramos seguirla a su vida, también su trabajo”, todo. Y me imagino que si pregunto directamente si María se enamorará de un colega, quizás no puedas decirme nada.

Marisa Ramirez: —No podré decirte nada.

—Pero... A tí, personalmente, ¿qué te gustaría ver en el futuro romántico y familiar de María?

Marisa Ramirez: —Yo, ya sabes, solía decir que si María... Fuera a mezclar una relación, una relación personal, con su relación profesional, entonces la relación profesional cambiaría. Pero algunas personas pueden trabajar juntas y estar en casa y tener este bonito equilibrio, también. Así que... A mí me gustaría que María, pudiera tener más... Más relaciones personales, ¿no? Creo que es interesante como... Seguirla... Quitarle el sombrero de trabajo y ver qué pasa en casa, y ver lo que pasa... allá afuera en el mundo, con... Los hombres.

—Cuando te veo en medio de escenas de acción, siempre pienso “Oh, Dios mío, este esto tiene que ser muy divertido de filmar y estar ahí...” ¿Es divertido o es más desafiante de lo que podemos imaginar?

Marisa Ramirez: —Depende de lo que sea. Pero... Ya sabes, si tengo que atravesar el cristal de una ventana no creo que sea muy divertido. Entonces tendríamos un doble. Pero... Mucho de eso es... Fue muy divertido, muy divertido. A veces llegaba al trabajo y decía, “¿Por qué hay un doble?”, “¿Por qué está Chelsea aquí?”, “¡Puedo hacer esto!” ¿Sabes? Pero a veces me gustaría hacerlo y mi doble estaría vestida y lista... Pero yo sería capaz de hacerlo, podría tirar la puerta abajo, podría subir corriendo las escaleras, ¿sabes?

A mí también me gusta encontrar los desafíos físicos, porque si realmente eres una detective, realmente eres una oficial de policía en la vida real, tiene que ser muy activa físicamente y estar preparada. Tu cuerpo tiene que estar preparado para lo que sea que vaya a ocurrir cuando abras una puerta. Así que me gustaría que mi personaje estuviera preparado, también, y no, ya sabes... Realmente ser capaz de hacer esas cosas yo misma en el set. Es divertido.

—Imagino que es divertido. Parece muy divertido en pantalla. Se ve tan genial. María ha pasado por mucho. Ha cambiado mucho. Pero quiero conocer tu perspectiva, porque yo creo que nadie la conoce mejor que tú. ¿Cuál describirías como su principal cambio a través de todas las temporadas?

Marisa Ramirez: —Creo que... Ya sabes, cuando María llegó por primera vez, su primer episodio. Había un montón de sarcasmo, había mucha sequedad. Sólo había una relación de tipo profesional y no había demasiados recuerdos de su pasado... O de su educación. Y a lo largo de las temporadas, empezamos a aprender ya sabes, pequeños detalles y cosas sobre su familia, o cosas que le ocurrieron en su infancia que... La inspiraron para convertirse en policía. Así que... Creo que María realmente, peló muchas capas.

Y realmente llegaste a conocerla como humana y persona y, llegas a ver su corazón y la calidez y el cuidado y el amor que tenía por su compañero de trabajo y por el niño que adopta. Y creo que fue un lugar muy agradable para ir. En lugar de sólo un personaje fuerte que está en el trabajo, tener un corazón y mostrar el corazón y el amor por la gente que la rodea. Fue muy importante y fue genial interpretar eso.

—Bien. Ahora tengo lo que yo llamo mis “preguntas tontas”. ¿Serás amiga de María?

Marisa Ramirez: —Sí, totalmente.

—Es una buena mujer. ¿Podrías presentársela a tu familia?

Marisa Ramirez: —Oh, definitivamente. Definitivamente.

—¿Tienes algún momento favorito que recuerdes de “Blue Bloods”? Podría ser un momento tuyo o quizás de la serie. ¿Tienes algún momento en el que digas “Oh, esto fue genial”, “Realmente recuerdo esto, esto lo cambia todo”?

Marisa Ramirez: —Hay tantos momentos así. Y nos acordamos de ellos cada vez que conducimos por la ciudad. “Oh, filmamos allí. Hicimos esto allí”, “Hicimos esto otro allá”. Pero... Creo que el episodio más memorable, fue el episodio que Donnie dirigió. Porque todos pudimos verlo con este sombrero creativo diferente que todavía era nuevo para mí. Así que nunca había visto eso de él y... Y fue muy divertido. Y nos divertimos mucho. Y me encantaban todas las ideas que él tenía, no sólo para lo que nuestros personajes, tenían que ver el uno con el otro, sino también las ideas que le dio a las estrellas invitadas, y sobre la cámara. Simplemente... Estar ahí viviendo eso, fue genial. Y en realidad ha empujado hacia... Todo un mundo diferente de... No lo sé, después de eso... Su teléfono solía sonar mucho, pero ahora suena constantemente. Y él está ocupado, siempre está haciendo algo, ¿sabes? Y eso es simplemente inspirador. Inspirador.

—Tengo mi última pregunta. Me gustaría... Puedes responder lo que quieras, y gracias por todo. Has sido súper amable y súper genial. Estoy muy agradecido por esta oportunidad. Pero “Blue Bloods”, si ves, como, no sé, solo un trailer o lo que sea, tú dices, “De acuerdo, es un policial. Es una serie policíaca”. Pero es mucho más, trata sobre la familia, se trata de valores, se trata de un viaje en el que cada personaje se desarrolla a sí mismo, tratando de entender quiénes son en este mundo que... Quiere que sean algo. Pero para tí, ¿de qué se trata “Blue Bloods”?

Marisa Ramirez: —Para mí, es... Es la mezcla perfecta de un drama familiar y un programa policial de procedimiento, juntos. Es la mezcla perfecta, algo que no vemos a menudo. Y realmente es un programa inspirador de ver porque realmente siento que la familia es... Es todo sobre animar a la gente a ser amable y a ser buena y cálida. Y se trata de ser grandes seres humanos. Y creo que proporciona esta lección que todos necesitamos ahora.

—Marisa, ¡muchas gracias!

Marisa Ramirez: —Muchas gracias.