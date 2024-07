Corazones de hierro, Tren Bala y más, un vistazo a las películas protagonizadas por Brad Pitt en Prime Video

Bad Bunny y Brad Pitt en Tren Bala

Brad Pitt es, sin lugar a dudas, una de las estrellas más importantes de Hollywood. A lo largo de su carrera, el actor ha trabajado en una gran variedad de títulos y géneros. Entre los más emblemáticos se encuentran El club de la pelea (Fight Club - 1999), Se7en: los siete pecados capitales (Seven - 1995), Troya (2004) y Había una vez en Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood - 2019), entre otros.

Entre sus próximos proyectos, el actor tiene dos producciones audiovisuales a estrenarse en el futuro cercano. Una de ellas es Wolf, el thriller psicológico dirigido por Jon Watts (Spider-Man: de regreso a casa). La trama seguirá la vida de dos hombres extraños con el mismo trabajo, protagonizados por la icónica dupla de Brad Pitt y George Clooney (Gran estafa: Ocean’s Eleven). Además, el actor encarnará a un piloto de autos en F1, el proyecto dirigido por Joseph Kosinski, el cineasta de Top Gun: Maverick y Oblivion: el tiempo del olvido (Oblivion - 2013).

Por eso, en esta oportunidad, repasaremos tres películas protagonizadas por Brad Pitt disponibles en la plataforma Prime Video.

Brad Pitt en Tren Bala - Bullet Train (Dir. David Leitch - Disponible en Prime Video)

Tren bala

Arrancamos con Tren Bala, una película de acción lanzada en 2022. La historia sigue a Ladybug, interpretado por Brad Pitt, un peligroso sicario que sueña con dejar atrás su vida cargada de violencia. Sin embargo, se ve arrastrado a una última misión a bordo de un tren bala en Japón. Ladybug debe recuperar una misteriosa valija mientras viaja de Tokio a Kioto. Durante el viaje, descubre que no está solo en el tren; varios otros asesinos con objetivos conflictivos también están a bordo, lo que resulta en una serie de enfrentamientos, traiciones y situaciones de alta tensión. A medida que avanza la trama, nuestro protagonista debe usar su ingenio y habilidades para sobrevivir a la letal confrontación y descubrir cómo todos los pasajeros están conectados de misteriosas formas.

El largometraje, dirigido por David Leitch, el cineasta detrás de Profesión peligro (The Fall Guy - 2024) y Deadpool 2 (2018), cuenta con un reparto lleno de estrellas. Entre ellos se encuentran el cantante Bad Bunny, Joey King (Un asunto familiar, The Act), Logan Lerman (Percy Jackson y el ladrón del rayo, Las ventajas de ser invisible), Aaron Taylor-Johnson (Kick-Ass, Animales nocturnos), Brian Tyree Henry (Atlanta) y Michael Shannon (El hombre de acero, The Bikeriders).

Corazones de hierro - Fury (Dir. David Ayer - Disponible en Prime Video)

Captura del tráiler oficial de Corazones de hierro

En segundo lugar, exploramos Corazones de hierro (Fury), una destacada película bélica protagonizada por Brad Pitt. Dirigida por David Ayer (Escuadrón Suicida, Beekeeper: Sentencia de Muerte), esta cinta se estrenó en 2014 y sigue la historia del sargento Don “Wardaddy” Collier, quien lidera un tanque junto a su tripulación durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial en Europa. La narrativa se centra en las intensas batallas y los desafíos morales que enfrenta la tripulación mientras avanzan hacia territorio enemigo. Pitt, en el papel principal, ofrece una actuación poderosa que refleja la brutalidad y la humanidad en tiempos de conflicto.

En este proyecto, Pitt comparte pantalla nuevamente con Logan Lerman, quien interpreta a Norman, un joven soldado recluta que se une al equipo como el nuevo artillero del tanque. La dinámica entre los personajes, que incluye a Shia LaBeouf (Transformers, Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal), Michael Peña (A millones de kilómetros, Ant-Man, Narcos: México) y Jon Bernthal (The Walking Dead, The Punisher, El Oso) como el resto de la tripulación, proporciona una profundidad emocional y un retrato auténtico de las relaciones en situaciones extremas.

El árbol de la vida - The Tree of Life (Dir. Terrence Malick - Disponible en Prime Video)

Captura del tráiler oficial de El árbol de la vida

Por último, exploramos El árbol de la vida (The Tree of Life), un drama cinematográfico dirigido por Terrence Malick (Song to Song, Una vida oculta) y estrenado en 2011, actualmente disponible en Prime Video. La película nos lleva a Texas en los años 50, al centro de una familia liderada por el personaje interpretado por Brad Pitt. A través de la pérdida y el crecimiento, la familia y su hijo mayor reflexionan sobre el sentido de la existencia y su conexión con sus padres, cuyas personalidades son opuestas y juegan un papel crucial en el desarrollo de la trama.

El proyecto también está protagonizado por Jessica Chastain (Interstellar, Historias cruzadas, Ava), Sean Penn (Yo soy Sam, Río Místico), Fiona Shaw (Amigos imaginarios, Harry Potter y la piedra filosofal) e Irene Bedard (Pocahontas), entre otros.