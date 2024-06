Zac Efron y Nicole Kidman protagonizan la próxima comedia romántica de Netflix titulada ‘Un asunto familiar’

Un sorpresivo romance tiene divertidas consecuencias para una chica (Joey King), su madre (Nicole Kidman) y su jefe (Zac Efron), una estrella de cine, quienes lidian con las complicaciones del amor, el sexo y la identidad. «Un asunto familiar», con la dirección de Richard Lagravenese y el guion de Carrie Solomon, se estrena el 28 de junio, solo en Netflix.

Netflix se prepara para recibir otra comedia romántica, una de las temáticas más exploradas de la historia del cine. La plataforma cuenta con algunas producciones dentro de este género, como la reciente La madre de la novia (Mother of the Bride), en donde el personaje interpretado por Brooke Shields (La laguna azul) vuelve a encontrarse con un viejo amor. Además, otro de los proyectos originales dentro de este género fue Tu casa o la mía (Your Place or Mine - 2023), protagonizada por Ashton Kutcher (El efecto mariposa) y Reese Witherspoon (Legalmente rubia, Big Little Lies), donde encarnan a dos mejores amigos que se enamoran.

Ahora, Netflix está cerca de estrenar Un asunto familiar (A Family Affair) con un gran elenco.

¿De qué trata ‘Un asunto familiar’?

Captura del tráiler oficial de 'Un asunto familiar'

Recientemente, Netflix ha revelado la sinopsis oficial de su próxima película, Un asunto familiar. La trama se centra en un romance inesperado entre la madre de una joven soñadora y su exitoso jefe, quien resulta ser significativamente más joven y una estrella de la industria cinematográfica. Esta relación desencadena sentimientos de incomodidad e incertidumbre en la protagonista, quien comienza a cuestionar las expectativas impuestas a las mujeres de su edad.

Al igual que La idea de ti (The Idea of You - 2024), estrenada este año y protagonizada por Anne Hathaway (El diablo viste a la moda, De amor y otras adicciones) y Nicholas Galitzine (Rojo, blanco y sangre azul), esta nueva producción de Netflix también explorará temas como el amor y la influencia de los comentarios ajenos. No obstante, se distinguirá del enfoque más dramático de la película de Prime Video, adoptando un tono más bien cómico.

Un asunto familiar promete ahondar en las interrogantes que plantea la sexualidad y las relaciones para una mujer adulta, así como en los condicionamientos que frecuentemente impone la sociedad.

Zac Efron y Nicole Kidman lideran el elenco de ‘Un asunto familiar’

Captura del tráiler oficial de 'Un asunto familiar'

El largometraje contará con un elenco estelar para sus papeles protagónicos. Nicole Kidman, a quien vimos recientemente en proyectos cómo Big Little Lies y en la secuela de Aquaman, se pondrá en la piel de uno de los personajes principales. Por otro lado, el interés amoroso del personaje de Kidman será encarnado por Zac Efron. El actor es conocido mundialmente por sus participaciones en la trilogía juvenil High School Musical, pero también ha demostrado su versatilidad en otros géneros a través de títulos como Garra de hierro (The Iron Claw - 2023), El gran showman (The Greatest Showman - 2017), Guardianes de la bahía (Baywatch -2017) y mucho más.

Además, el reparto de Un asunto familiar se completa con Joey King (Tren bala, El conjuro, The Act, El stand de los besos), Kathy Bates (Tomates verdes fritos, Misery, El club de los milagros), Liza Koshy (Work It, Los juegos del amor) y Sherry Cola (Imperfectos, Locas en apuros, Red), entre otros.

El equipo creativo detrás de ‘Un asunto familiar’

Captura del tráiler oficial de ‘Un asunto familiar’

En lo referente al equipo detrás de cámaras, la cinta estuvo bajo la dirección de Richard LaGravenese, el cineasta responsable de otros clásicos románticos como Posdata: te amo (P.S. I Love You - 2007), Los últimos cinco años (The Last Five Years - 2014) y Hermosas criaturas (Beautiful Creatures - 2013).

El director expresó su emoción por este nuevo proyecto y los aportes de Nicole Kidman a la película: “Nicole trae consigo tanta experiencia, talento e inteligencia. Es como mi co-directora de cine. Además, abordará lo que la película necesita. Dos escenas surgieron de ella diciendo: ‘Creo que nos falta algo aquí’”.

Por otro lado, el guión fue elaborado por Carrie Solomon (La batalla ejemplar), mientras que la producción estuvo a cargo de Alyssa Altman, Jeff Kirschenbaum y Joe Roth, quienes previamente trabajaron en Con todos menos contigo (Anyone but You), el exitoso film protagonizado por Sydney Sweeney (The White Lotus) y Glen Powell (Top Gun: Maverick).

¿Cuándo llega ‘Un asunto familiar’ a Netflix?

Por suerte, la espera para el estreno de Un asunto familiar no será prolongada. Este proyecto audiovisual estará disponible en Netflix a partir del 28 de junio próximo.