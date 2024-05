DreamWorks Animation se une a Story Kitchen para adaptar videojuegos al cine y la televisión

Cómo entrenar a tu dragón

En los últimos años, se ha vuelto cada vez más común que la industria del cine y la televisión se adentre en las historias y personajes del mundo de los videojuegos para crear nuevas adaptaciones. Este fenómeno no solo busca explorar narrativas frescas, sino que también surge del evidente éxito de tales adaptaciones, como se ha visto en casos como Fallout en Prime Video, The Last Of Us en Max o Super Mario Bros: la película (The Super Mario Bros. Movie - 2023) en la pantalla grande. Ahora, se ha revelado que Dreamworks Animation se está asociando con Story Kitchen para adaptar nuevos títulos de videojuegos.

Dreamworks Animation es uno de los estudios de animación más importantes de la historia, con un catálogo que incluye franquicias exitosas como Shrek, Kung Fu Panda, Madagascar y Cómo entrenar a tu dragón (How to Train Your Dragon), entre otras. Por otro lado, Story Kitchen, una empresa fundada en 2022 por Dmitri Johnson (Sonic, la película), ha destacado por sus proyectos de animación, incluyendo su colaboración con Netflix en la producción de Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft (Tomb Raider: The Legend of Lara Croft). Actualmente, la empresa está trabajando en otras adaptaciones futuras, como Dredge y Spine.

Según varios informes, Dreamworks firmará un acuerdo con la empresa Story Kitchen para llevar adaptaciones tanto al cine como a la televisión. En esta asociación, Story Kitchen será la encargada de acercar diversas propiedades intelectuales para que Dreamworks, por su parte, se encargue de producirlas y distribuirlas a un público más amplio.

Shrek 2. (DreamWorks Animation)

En un comunicado reciente, para celebrar esta noticia, Story Kitchen expresó: “Estamos increíblemente emocionados de trabajar con DreamWorks Animation como nuestro primer socio cinematográfico oficial desde el lanzamiento de SK en 2022″.

Aunque aún no se ha confirmado ningún título oficial, es seguro que la anticipación crecerá mientras el público espera noticias sobre qué propiedad intelectual de los videojuegos será la próxima en la lista de adaptaciones.