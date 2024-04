Spine, el próximo videojuego de Nekki, contará con adaptaciones cinematográficas y televisivas

Captura de Spine

El mundo del entretenimiento continúa su incursión en la adaptación de historias provenientes del universo de los videojuegos. Tras el éxito de producciones recientes como The Last Of Us y Fallout en la pantalla chica, y la adaptación cinematográfica de Five Nights at Freddy’s por parte de Blumhouse, ahora llegaría el turno de Spine.

A pesar de que Spine aún no ha hecho su debut en ninguna plataforma, ya tiene asegurado su futuro con varios proyectos en marcha. Recientemente se anunció que la desarrolladora Nekki (Shadow Fight 2) se ha asociado con Story Kitchen para llevar adelante adaptaciones tanto cinematográficas como televisivas de este proyecto. Además, tienen planeado expandir este universo con un webtoon (historieta digital), cómics, un juego de mesa y un DLC confirmado para después del lanzamiento del juego.

Sobre la trama de Spine, aunque no se han revelado muchos detalles, se sabe que estará inspirada en la estética y las tramas del cyberpunk. La sinopsis oficial compartida por la desarrolladora describe al juego como “una historia cyberpunk de Gun Fu protagonizada por una mujer en un mundo distópico”. El personaje principal, Redline, es una artista callejera que lucha contra un régimen autocrático de inteligencia artificial y sus secuaces para rescatar a su hermano secuestrado.

Dmitry Terekhin, CEO de Nekki, expresó su entusiasmo por esta asociación: “Estamos encantados de comenzar nuestro viaje con Story Kitchen. Creemos que las historias verdaderamente grandiosas siempre destacan y el universo de Spine cautivará al público en cualquier medio”.

Aunque la fecha de lanzamiento aún no ha sido confirmada, Story Kitchen está a cargo de la adaptación de otro juego, Dredge. Este estudio fue fundado en 2022 por Dmitri Johnson, reconocido por su papel como productor en los largometrajes animados de Sonic, la película (Sonic the Hedgehog).