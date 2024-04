Starfield: Todd Howard confirma que la expansión del juego llegará en la segunda mitad del año

Starfield, de Bethesda.

El año pasado, uno de los juegos más esperados fue la primera nueva propiedad intelectual de Bethesda en 25 años: Starfield. Sin embargo, a pesar de la enorme anticipación por el juego previo a su lanzamiento, el título no tuvo el éxito rotundo de otros juegos de la compañía como The Elder Scrolls V: Skyrim, a tal punto que solamente recibió una nominación para The Game Awards 2023. Así y todo, Starfield continúa disfrutando de una alta popularidad entre sus fans, y Bethesda sigue sumando contenido al juego. Ahora, el director Todd Howard confirmó que la primera expansión del juego, llamada Shattered Space, llegará en el otoño norteamericano.

La noticia se dio a conocer gracias a una entrevista que Howard dio con un medio norteamericano. Allí, el creativo, que también hace las veces de productor ejecutivo de Bethesda Game Studios, habló sobre el futuro de Starfield y mencionó específicamente la expansión Shattered Space. Si bien Howard no confirmó una fecha concreta de lanzamiento, sí declaró que se lanzará en el otoño norteamericano, que comienza en el mes de septiembre, luego del primer aniversario del juego. Los detalles sobre Shattered Space todavía son escasos, pero en diciembre del año pasado Bethesda había comentado que la expansión añadirá nueva historia, nuevos mapas, nuevo equipamiento para los personajes y más.

Además de Shattered Space, el juego continúa recibiendo actualizaciones de diferentes tamaños. Howard mencionó que la próxima actualización del juego, que incluirá elementos relacionados con la construcción de naves, se anunciará “en los próximos días”. También, el director habló sobre una próxima “gran actualización” que se lanzará “muy pronto”. En este caso, Howard comentó que una de las cosas que se incluirán tiene que ver con mejoras en los mapas. Esto es parte de la estrategia de Bethesda de soporte para Starfield, ya que el estudio había declarado anteriormente que está en sus planes lanzar actualizaciones significativas alrededor de cada seis semanas. Durante el mes de marzo, el juego recibió dos actualizaciones con mejoras del estilo de calidad de vida y cambios en las mecánicas para abrir cerraduras del juego.

Starfield se encuentra disponible para Xbox Series X, Xbox Series S y PC. Según varios rumores, el juego de Bethesda sería uno de los que en un futuro podrían perder su exclusividad para llegar a PlayStation 5.