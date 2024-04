Embracer Group anuncia su separación en tres compañías diferentes

Deus Ex: Human Revolution, de Eidos Montreal.

Quienes siguen de cerca la industria de los videojuegos reconocerán casi de inmediato el nombre de una compañía en especial: Embracer Group. Hace cinco años esta empresa comenzó a ser noticia debido a su estrategia de comprar de forma constante diferentes estudios, pero desde el año pasado que protagoniza otro tipo de noticias, ya que Embracer Group es el nombre más asociado a las oleadas de despidos que vienen azotando al gaming. Ahora la compañía anunció un cambio drástico en su estructura, ya que dejará de ser Embracer Group y se dividirá en tres compañías diferentes.

La noticia se dio a conocer mediante un comunicado publicado por la empresa en donde explican qué implica esta separación. Las tres compañías serán Asmodee Group, Coffee Stain & Friends y Middle-earth Enterprises & Friends. Según el comunicado, Asmodee Group se dedicará a juegos de mesa y actualmente se encuentra trabajando en proyectos basados en The Lord of the Rings, Marvel, Game of Thrones, Star Wars y más. Coffee Stain & Friends se enfocará en juegos independientes y free-to-play, con el control de estudios como Coffee Stain, Ghost Ship y THQ Nordic, y propiedades como Deep Rock Galactic, Goat Simulator y Satisfactory. Finalmente, Middle-earth Enterprises & Friends se encargará de proyectos AAA con estudios como Crystal Dynamics, Dambuster Studios, Eidos Montreal, y propiedades como The Lord of the Rings, Tomb Raider, Dead Island, Kingdom Come Deliverance y más.

Dead Island 2, de Dambuster Studios.

Lars Wingefors, quien hasta ahora cumple la función de CEO de Embracer Group, será el dueño de las tres nuevas compañías. El ejecutivo describió esta estrategia como una forma de “desatar todo el potencial de cada equipo y brindarles su propio liderazgo y dirección estratégica”. Esta división sería el final de la etapa de reestructuración de Embracer Group, que se anunció a mediados del año pasado luego de que la compañía no pudiese concretar un acuerdo de $2 billones de dólares. En aquel entonces, el anuncio había detallado que la reestructuración se llevaría a cabo hasta marzo de 2024, por lo que muchos esperan que esta movida final no desemboque en todavía más despidos de los que ya hubo.

Como saldo de esta reestructuración de la compañía, Embracer Group despidió casi 1400 empleados como parte de aquella reestructuración, además de cancelar alrededor de 29 juegos diferentes. Lamentablemente, aquella reestructuración también llevó al cierre por completo de estudios como Volition, Campfire Cabal y Free Radical Design, mientras que otros estudios como Gearbox y Saber Interactive tuvieron que ser vendidos.