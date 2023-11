“¡Patos!”: la nueva película de los creadores de los Minions deslumbra en su tráiler final

¡Patos!: captura del tráiler oficial

Si bien el año aún no terminó, la emoción por los estrenos cinematográficos del 2024 ya ha capturado la atención de muchos. Entre las películas animadas más esperadas, destaca ¡Patos! (Migration), el nuevo largometraje creado por el equipo detrás de éxitos como Super Mario Bros (The Super Mario Bros. Movie - 2023), Minions, Mi villano favorito (Despicable Me - 2010), Sing: ¡ven y canta! (Sing - 2016) y La vida secreta de tus mascotas (The Secret Life of Pets - 2016).

La sinopsis oficial de la película revela una trama que promete divertir a toda la familia. Según la descripción: “La familia Mallard está un poco estancada. Mientras que el padre, Mack, se conforma con mantener a su familia a salvo en su estanque en Nueva Inglaterra, la madre, Pam, ansía cambiar las cosas y mostrarle al adolescente Dax y la patita Gwen el mundo entero. Después de que una familia de patos migratorios comparte emocionantes historias de lugares lejanos, Pam convence a Mack de embarcarse en un viaje familiar desde Nueva York hasta la tropical Jamaica.”

La película explorará cómo esta experiencia transformadora inspirará a la familia Mallard a ampliar sus horizontes, hacer nuevos amigos y lograr más de lo que jamás hubieran imaginado.

Mike White, creador de la exitosa serie de HBO The White Lotus y de la comedia Escuela de Rock (School of Rock - 2003), ha elaborado el guión de la película. Por otro lado, la dirección estará a cargo de Benjamin Renner, reconocido por sus trabajos en El malvado zorro feroz y Ernest & Celestine.

En cuanto al elenco, la película contará con la presencia de Kumail Nanjiani (Eternals), Elizabeth Banks (Los juegos del hambre), Keegan-Michael Key (Key and Peele), Awkwafina (The Farewell) y Danny DeVito (Batman regresa), consolidando un reparto de estrellas que promete llevar a los espectadores en un viaje inolvidable lleno de risas, aventuras y reflexiones.

¡Patos! se presenta como una película imperdible para toda la familia en el 2024, llegando a los cines de Argentina el 4 de enero de 2024.