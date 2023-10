The White Lotus: la tercera temporada iba a ambientarse originalmente en Japón

Jennifer Coolidge en la segunda temporada de The White Lotus

HBO, reconocida por su sello de calidad en producciones como Juego de Tronos (Game of Thrones) y The Last of Us, ha sorprendido gratamente con The White Lotus en 2021. La serie, una antología de comedia dramática y satírica creada por Mike White (Escuela de rock), ya cuenta con dos temporadas y tiene una tercera en proceso de producción.

The White Lotus, conocida por filmar en múltiples localidades paradisíacas, inicialmente planeaba situar su tercera temporada en Japón. Sin embargo, la serie tomó un giro inesperado al trasladar la trama a Tailandia, después de filmar la primera temporada en Hawái y la segunda en Sicilia.

Alexandra Daddario y Jake Lacy en la primera temporada de The White Lotus

Georgina Pope fue la productora que acompañó al creador de la serie en la exploración de locaciones por Japón. Recientemente, reveló que, aunque Japón fue considerado inicialmente, la decisión se inclinó hacia Tailandia debido a las ventajas económicas. El descuento del 30%, equivalente a 4,4 millones de dólares para el proyecto, resultó determinante en la elección del nuevo escenario.

Aunque no se han revelado detalles sobre la trama o el regreso de personajes anteriores, se especula que la espiritualidad será un tema recurrente en esta tercera entrega. Las dos primeras temporadas se han sumergido en las profundidades de la mente humana. Han abordado temas como el impacto del dinero, la relevancia y la codicia que desencadena, así como las complejas dinámicas de las relaciones familiares y románticas.

Con las dos primeras temporadas ya disponibles en HBO, la serie ha contado con la participación de actores destacados como Jennifer Coolidge (Legalmente rubia), Aubrey Plaza (Parks and Recreation), Sydney Sweeney (Euphoria), Alexandra Daddario (True Detective) y Michael Imperioli (Los Soprano), entre otros.