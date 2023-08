Jurassic Park: se anunció un especial animado de LEGO en el marco de su trigésimo aniversario

Jurassic Park - 1993 (The Grosby Group)

En el año 1993, Jurassic Park llegó a las salas e inauguró una nueva era del cine con personajes que se volvieron íconos y dinosaurios que se ganaron nuestros corazones. La película original recaudó más de 1.000 millones de dólares en taquilla y dio lugar a cinco superproducciones de la franquicia de Universal Pictures, series animadas y videojuegos. Pero en el marco de su trigésimo aniversario, la obra de Steven Spielberg tendrá una nueva adaptación.

De acuerdo a un reciente comunicado de Peacock, la Isla Nublar va a ser reimaginada en forma de ladrillos con un nuevo especial animado de LEGO Jurassic Park. El próximo especial podría desviarse de las entregas cinematográficas y dirigirse a los espectadores jóvenes como a los mayores con un toque mucho más cómico como parte del humor característico de la firma LEGO.

Aunque no se ha revelado el título oficial, el material gráfico promocional incluye el eslogan “The Unofficial Retelling” (algo así como “La versión no oficial” en nuestro idioma) junto a una recreación en LEGO del logotipo de Jurassic Park. Además, el logotipo se ha mostrado junto a una minifigura del Ian Malcolm de Jeff Goldblum mayor y un juego de palabras con una de sus frases más referenciadas en la película original. Esto sugiere que también podríamos estar ante el posible narrador de la historia.

Peacock anunció un nuevo especial animado de LEGO del clásico Jurassic Park de Steven Spielberg.

Por el momento, el especial de LEGO Jurassic Park no tiene una fecha concreta de estreno, pero se espera que sea para antes del final de este año, coincidiendo con el aniversario número 30 desde el estreno de la película original.

Jurassic Park se encuentra disponible en Prime Video, Star+ y Netflix.

