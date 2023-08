NOTICIAS | The Walking Dead: AMC reveló cómo se verán afectados los spin-off por las huelgas de Hollywood

The Walking Dead: Daryl Dixon tiene a Norman Reedus como protagonista y cuenta la travesía de su personaje hasta Francia.

El impacto de la huelga de guionistas y actores en reclamo de mejoras en sus condiciones laborales comienza a notarse en los diferentes sectores de la industria, con varios estrenos que se corren del calendario, producciones detenidas y falta de definiciones respecto a algunos anuncios. Pero ¿cómo afecta esto al universo extendido de The Walking Dead?

En una reciente conferencia de prensa, la ejecutiva de AMC, Kristin Dolan, habló sobre el estado de los múltiples contenidos derivados de The Walking Dead y adelantó que varios de los títulos anunciados no se verán afectados dado que gran parte del material ya está lo suficientemente avanzado. No obstante, el futuro es un poco más incierto.

Dead City es el cuarto spin-off del universo de The Walking Dead, pero es el primero derivado directamente de la serie original.

“Valoramos mucho el trabajo de nuestros socios creativos y esperamos que estas disputas puedan resolverse de la forma más rápida y justa posible. A corto plazo, la realidad para AMC Networks es que tenemos una cartera de series terminadas que nos permitirán seguir sirviendo a nuestros espectadores en todas nuestras plataformas durante el resto de este año y hasta bien entrado 2024″, aclaró la ejecutiva.

The Walking Dead: Daryl Dixon mantiene su fecha de estreno para el 10 de septiembre de 2023. Además, el otro spin-off de la franquicia, The Walking Dead: The Ones Who Live finalizó su rodaje en mayo y su estreno es de los que todavía se mantienen firmes para 2024.

The Walking Dead: Dead City está protagonizada por Jeffrey Dean Morgan y Lauren Cohan, quienes vuelven en los papeles de Negan y Maggie, respectivamente.

Aun así, de permanecer el conflicto las temporadas subsiguientes sí podrían verse retrasadas como ya ocurrió en el pasado como consecuencia de la pandemia. Cabe mencionar que la segunda entrega de la serie de Daryl Dixon ya fue anunciada, pero si bien la producción se está llevando a cabo en Francia, la huelga de guionistas y actores impide que algunas figuras principales, como Norman Reedus, puedan grabar.

Seguir leyendo: