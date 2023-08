OPINIÓN | Más allá de los zombies: el prolífico legado de George A. Romero

Captura del Teaser Trailer del documental "George A. Romero’s Resident Evil: A Documentary", dirigido por Brandon Salisbury y producido por Key 13 Films junto a Point Five Films.

George A. Romero fue un autor que supo cómo revolucionar el terror en un momento en el que el género había perdido el glamour de su época dorada y tampoco tenía muy en claro cuál era su horizonte. Con el estreno de La noche de los muertos vivos, el director no solo reinventó el concepto de “monstruo”, con sus hordas de caminantes capaces de arrasar una ciudad, sino que permitió que esto funcionara como una crítica hacia la sociedad a través de las décadas subsiguientes.

Esta película terminó de sentar las bases y reglas del zombie arquetípico moderno. Un monstruo que se comportaba de manera errática, violenta y visceral, pero en el fondo lucía muy parecido a cualquiera. A casi cincuenta años del estreno de aquella pieza, el legado de George A. Romero permanece más que vivo. No solo en el cine, sino en la literatura, novelas gráficas, televisión y, por supuesto, en los videojuegos.

World War Z, The Walking Dead, The Last Of Us, Resident Evil y tantos éxitos modernos no habrían sido posibles sin su aporte. Por eso, en Malditos Nerds, repasamos algunas obras claves de su filmografía, para poder desentrañar su importancia en la cultura popular.

La noche de los muertos vivientes (titulada en inglés: Night of the living dead) es una película de terror estadounidense de serie B dirigida por George A. Romero y estrenada en 1968.

La noche de los muertos vivos (The Night of the living dead - 1968)

Una película en blanco y negro, una granja en medio de la nada con una casa a punto de demolerse, un presupuesto ínfimo y actores con poca (o nula) experiencia. Pocos se habrían imaginado que el primer largometraje de George A. Romero luego de filmar un par de comerciales se convertiría en un éxito rotundo y fundaría todo un subgénero. Probablemente, ni siquiera él mismo.

La noche de los muertos vivos seguía la historia de un grupo diverso de personas que se refugian en una casa, después de que los muertos se levantan de sus tumbas con el impulso de devorarse todo lo que se le cruce. Pero esta obra maestra clásica hizo algo más que solo impresionar con su crudeza y sus efectos prácticos. Más bien, se encargó de hacer énfasis en los conflictos entre los humanos, siendo capaz de captar una mirada inquebrantable sobre el racismo y la agitación civil de la época.

¿A quien inspiró? Por solo mencionar algunos nombres: Lucio Fulci, Robert Kirkman, Peter Jackson, Edward Wright y Neil Druckmann.

Dawn of the Dead (titulada Zombi en España, El amanecer de los muertos en Argentina y Venezuela y El amanecer de los muertos vivientes en México)​ es una película de terror de 1978 dirigida por George A. Romero.

El amanecer de los muertos (Dawn of the dead - 1978)

Una década después llegó El amanecer de los muertos, la secuela directa que, con un mayor presupuesto, logró aumentar tanto el factor gore, pero sin dejar de lado el comentario social. En este caso, abordando con humor negro la cultura del consumo. Esta continuación lo que aportó también fue una exploración de las emociones humanas en un mundo postapocalíptico infestado de zombies.

A diferencia de su predecesora, esta película de George A. Romero transcurre en un centro comercial. Debido a sus buenos números en la taquilla global, se convirtió en la cinta más exitosa de la saga. Esta vez a todo color, es la primera en contar con el trabajo de maquillaje del gran Tom Savini.

¿A quién inspiró? Aunque varios directores la citan como una influencia en su carrera, vamos a mencionar a Zack Snyder, que pudo llevar adelante una nueva versión en el año 2004 con enorme presupuesto. Esto no solo lo puso en el mapa a él como cineasta, sino que demostró que el género estaba listo para convertirse en algo comercial y llegar a las masas.

Day of the Dead (conocida en español como El día de los muertos o El día de los muertos vivientes)1​ es una película de terror de 1985 dirigida por George A. Romero.

El día de los muertos (Day of the dead - 1978)

Con El día de los muertos, Romero fue más allá de las convenciones del terror y buscó ilustrar las desesperadas luchas de poder dentro de una base militar, así como también la pérdida de humanidad en tiempos de crisis. En esta película, dotó a sus no muertos de nuevas capacidades, y planteó otros interrogantes morales.

¿A quién inspiró? Al ser la primera en presentar no muertos con cierto grado de evolución, puede ser el puntapié para las obras con zombies más evolucionados como es el caso de la serie británica In The Flesh y la siguiente etapa del propio Romero que se extendió hasta el 2017.

