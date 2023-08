NOTICIAS | Twilight of the Dead: la última película de George Romero más cerca de ver la luz

The Night of the Living Dead, de George Romero.

En los últimos años el cine de zombies se ha convertido en algo mainstream gracias a títulos como Resident Evil, The Walking Dead, y más recientemente, The Last of Us. Pero esto no hubiera sido posible sin el aporte a la cultura popular de George A. Romero. El director fue el primero en sentar las bases del zombie moderno a partir de su película de 1968, The Night of the Living Dead, cinta que dio lugar a una franquicia que se extendió por décadas.

Romero dirigió películas como Dawn of the Dead, Day of the Dead, y más recientemente, Survival of the Dead en 2009, siendo esta la última película como realizador antes de perder la batalla contra el cáncer en 2017. Como legado, el padre de los muertos vivos dejó un último guion para la conclusión de su épica saga: Twilight of the Dead.

Tras un tiempo sin novedades, Deadline reveló que la película finalmente está cerca de ser un hecho ya que entrará en producción próximamente. El libreto fue terminado por Joe Knetter, Robert Lucas y Paolo Zelati, quienes ya habían trabajado previamente en las instancias de tratamiento con George Romero. Además, se informa que Twilight of the Dead comenzaría a rodarse a finales de este año en Puerto Rico.

La serie de películas que comenzó con The Night of the Living Dead está por llegar a su fin.

La última película ideada por George Romero probablemente tendrá lugar después de los acontecimientos de Survival of the Dead. Otro detalle que se dio a conocer es que ahondará en la oscura naturaleza de la humanidad desde la perspectiva de los últimos sobrevivientes y, como las obras previas del director, probablemente esconda un comentario sociopolítico que invita a la reflexión envuelto en una obra de género.

Dado que The Night of the Living Dead sigue vigente hoy en día, resta por ver si Twilight of the Dead estará a la altura del memorable clásico.

